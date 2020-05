Coronavirus y después: el CEO de Crowdium cuenta cómo afecta sus planes en la Argentina

"Vemos una reconversión a productos mas tradicionales, individuales, pensando en las medidas de seguridad que deje esta pandemia", dijo Damián Lopo.

Damián Lopo, (en la foto), fundador y CEO de la empresa Crowdium , analiza en la siguiente entrevista de iProfesional los impactos de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social para evitar su propagación, en el negocio del crowdfounding del real estate.

-Desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora, ¿cómo impactó esta medida en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-El aislamiento fue algo que de alguna manera nos tomo por sorpresa a todos y nos vimos obligados a adaptarnos rápidamente. Por suerte, somos una empresa que por naturaleza promueve el cambio, asi que considero que, si bien hubo que hacer muchos cambios, no tuvo un impacto negativo, sino mas de formas.

Nosotros además somos una empresa nativa tecnológica, donde todo se maneja online, desde el marketing, adquisición de clientes, seguimiento, comercial, ventas, etc.

Por este motivo, ninguno de nuestros procesos se vio interrumpido, sino que tuvimos que adaptarnos a una forma remota de trabajo. En este sentido, continuamos con nuestras tareas por objetivos, como veníamos haciendo, y realizando reuniones grupales dos veces por semana y reuniones puntuales cuando algún tema lo requería, todo esto, obviamente de manera virtual. Asimismo, continuamos nuestra comunicación con proveedores y clientes de la misma manera, remota.

-¿Cómo cambió el mercado donde opera su empresa en la Argentina desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora?

-Creo que el comportamiento que vimos, es un comportamiento que en el mercado de inversiones se repite cada vez que ocurre una crisis. Generalmente lo primero que se ve es una baja fuerte en el nivel de actividad, de inversión y de consultas.

Por lo que tenemos relevado, muchos inversores ante estas situaciones "paralizan" sus decisiones y las postergan hasta tanto no aclare el panorama. Conforme va pasando el tiempo, se empieza a ver un repunte en el nivel de actividades, hasta que se normaliza.

Hoy podemos decir que nos encontramos "saliendo" de esta situación de parálisis, porque los niveles de las últimas dos semanas han crecido exponencialmente. Aun no alcanzamos los niveles pre-crisis, pero vemos claramente un repunte de la actividad.

Cabe destacar que nuestra actividad, al poder realizar una inversión inmobiliaria con montos muy accesibles y desde la comodidad de tu casa, no se vio restringida por la cuarentena.

Cambios en el real estate por el coronavirus

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generarán la pandemia y las medidas preventivas contra ella en su empresa y en el mercado donde opera en la Argentina?

En la Argentina creo que es injusto asignar todas las consecuencias a la pandemia. En la Argentina tenemos un doble efecto, por un lado, una pandemia, con asilamiento y baja en la actividad productiva, pero por otro, una economía totalmente deteriorada que viene en picada hace varios gobiernos.

Creo que la pandemia fue la gota que rebalsó el vaso, para encontrarnos inmersos en un cepo, tipo de cambio desdoblado con un 80% de spread, default, Inflación, recesión, desempleo, déficit y aumento sostenido de la pobreza. Creo que este combo se dio por una pluralidad de factores y es injusto asignar todo a la pandemia.

Dentro del mercado de real estate se van a ver varias cosas fruto de todo lo anterior: por un lado, el impacto mas directo es la suspensión de todas las obras, y los estiramientos de los tiempos de entrega.

La construcción no solo esta suspendida al 100% sino que la forma de reactivarlo, gradualmente y con el distanciamiento social, va a hacer que las obras tengan menos personal y se estiren los plazos.

Adicionalmente, la importante devaluación del dólar, esta generando una baja en los costos de construcción lo que sin duda será un driver positivo para que se inicien nuevas obras, pensando en el cliente final de acá a dos o tres años.

Por otro lado, se vera un cambio en el mix de productos. Durante los últimos anos la vedette fueron los co-working, co-living, espacios compartidos, mesas compartidas en bares y restaurantes, y creemos que todo esto puede volver a cambiar.

Hoy y por un tiempo vemos una reconversión de producto a productos mas tradicionales, individuales, pensando en las medidas de seguridad que deje esta pandemia.

Por ultimo, creo que el teletrabajo hace años que se quiere implementar, pero esta es la primera vez en la historia que se puede hacer una prueba global, con una muestra significativa y con resultados son muy alentadores.

Por un lado, se vio que la gente se adaptó rápidamente a las videoconferencias, se adaptó al trabajo en la modalidad "home office" y esto hará que muchas empresas reduzcan sus tenencias de oficinas y tengan mas personal trabajando de manera remota, como una forma no solo de abaratar costos, sino que la gente gane calidad de vida, comparta mas tiempo con sus familias y pueda tener tiempo de calidad en su casa al administrar sus horarios .

Creo que, en términos de sanidad, si serán necesarias algunas medidas de bioseguridad, por lo menos hasta que este erradicado totalmente el virus

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental en sus diferentes niveles (Nación, provincias, municipios) ante las consecuencias de la pandemia y el aislamiento en el mercado donde opera su empresa?

-Antes de responder, quiero aclarar que no me considero un experto en pandemias, ni siquiera un entendido. No es mi área, y no puedo dar respuestas tajantes, pero si puedo contestar mi visión como ciudadano y como empresario.

Creo que una pandemia tiene que ser abordada desde un plano multidimensional. En este caso puntual, me parece que un comité medico, es tan importante como un comité económico.

Desde el punto de vista medico, creo que lo que se hizo fue un ejemplo a nivel mundial, teniendo una rápida reacción, gracias a las experiencias de otros países, y con decisión se pudo enfrentar el problema de manera temprana evitando así consecuencias mayores.

La decisión de la cuarentena preventiva, el aislamiento social, y el cierre de fronteras temprano, colaboro muchísimo para minimizar el impacto. Pero estas medidas tienen un costo, el cierre de todo el comercio de un país trae consecuencias y en países subdesarrollados donde el Estado no puede cubrir los sueldos de las personas, o dar ayuda significativa a las empresas, hay que tener cuidado que el remedio no sea peor que la enfermedad.

Creo que, en economías frágiles, hay que tener mucho cuidado, porque si esta situación incrementa entre uno y dos millones de pobres, cifras que se están manejando, tal vez las consecuencias del lockdown en términos de muertes, hambre, inseguridad, violencia social y demás puedan ser mayores que las del virus mismo.

No estoy diciendo que esto sea así, sino que hay que monitorear la repercusión del cierre total sobre la economía con la misma intensidad que se monitorea la parte medica. No tengo dudas que es necesario un enfoque multidimensional, y que mirar solamente un lado, sin medir las consecuencias sobre el otro, no es el enfoque correcto.

Mucha gente justifica el aislamiento total con el argumento "falaz" a mi criterio de salvar vidas, porque lo que hay que tener bien medido, es si las que salvan, por un lado, no se pierden en mayor medida por otro lado.

Justamente los que pensamos que hay que medir el impacto en las dos áreas, defendemos mas aun todas las vidas… no solo las de la gente q contrae el virus, sino por aquellas que pueden morir de hambre, frio, pobreza, violencia, drogas, etc.

-En el marco de la pandemia y el aislamiento, ¿qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-Considero que todo lo que fue el cierre se manejo de excelente manera, siendo rápido y abrupto, minimizando el impacto, ahora con la misma inteligencia tiene que ir desarmando la cuarentena para recuperar el nivel de actividad y que permita que la gente pueda llevar comida a sus hogares.

Yo en lo personal creo firmemente en la teoría que el aislamiento social para adultos mayores es el que debe continuar de manera estricta, debido a que la gran mayoría de los muertos son mayores de 60 anos, siendo exponencial la curva a partir de este rango etario.

Asimismo, debe escalonarse la salida para los mas jóvenes, permitiendo retomar el nivel de actividad lo antes posible, dentro de lo medicamente aceptable, para ir manejando ambas variables, salud y economía, en paralelo.

Crowdium trabaja en la generación de crowdfounding de real estate.

Perfiles

Crowdium es una empresa nacional de crowdfounding de real estate. Aplica esta forma de fondeo a un tipo de causas distinto al de las audiovisuales o tecnológicas: el real estate.

Damián Lopo estudió administracion de empresas, especialización y maestria en finanzas en la Universidad de San Andrés. Arrancó con Pizza Banna con el sistema de franquicias. Trabajo en altos cargos en Accenture, vinculado al mundo de las tecnologías de la información (TI) en la Argentina.