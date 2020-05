Presidente del eCommerce Institute revela cómo el comercio electrónico se transformará por la cuarentena

Marcos Pueyrredon es Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico eCommerce Institute y Global VP Hispanic Markets VTEX.

Uno de los sectores en lo s que más impactó la cuarentena en todo el mundo fue el comercio electrónico. En Argentina, las compras y ventas por Internet avanzan a paso lento pero seguro.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el eCommerce creció entre un 30% y un 40% durante este período de la cuarentena. Inclusive, en este contexto, muchas empresas encontraron en este canal digital una forma para subsistir.

Para contar la realidad del sector iProUP habló con Marcos Pueyrredon, Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico eCommerce Institute y Global VP Hispanic Markets VTEX.

1. ¿Qué efectos en el corto y mediano plazo va a generar esta pandemia en su organización?

Claramente estamos viviendo no solamente a nivel local sino mundial uno de las más grandes crisis desde la II Guerra Mundial, con la gran diferencia que el impacto es realmente global y ha golpeado en todos los países y continentes del mundo. La historia hablara de un nuevo a.C d.C y sera el antes Covid19 y despues Covid19.

A nivel del eCommerce Institute, nos transformamos y continuamos trabajando para poder brindar herramientas a todos los profesionales de la industria que estén precisando capacitaciones, ahora de manera virtual.

El eCommerce es uno de los sectores que se vio beneficiado con este escenario

Abrimos cursos gratuitos, becas, workshops, todo en pos de estar más presentes que nunca. Lanzamos en marzo el ciclo #YomeProfesionalizoenCasa (https://ecommerce.institute/yomeprofesionalizoencasa/), muy completo y potente con un oferta de mas de 50 actividades sin cargo a las que puede acceder cualquier persona o empresa que quiera abrir o potenciar su canal de ventas digitales.

Este contexto muy particular hace que todo el sector productivo tenga que sacar a relucir en su máxima expresión una gran visión y apertura para desarrollar modelos de innovación disruptiva colaborativa con mucha solidaridad para recuperar la economía propia y la del ecosistema retail. Eso va traer muchos beneficios no solo para las empresas sino para toda la sociedad.

Tengamos en cuenta que cada crisis es una oportunidad, sin duda este escenario es un acelerador de la adopción tecnológica y la transformación digital.

2. ¿Cómo cree que afectará a la rama de actividad en la que opera?

Después del COVID-19 encontraremos a un nuevo consumidor que cada vez priorizará más los canales digitales y el "no contacto" como una ventaja de peso a la hora de satisfacer la necesidad de productos o servicios.

Otra observación sobre los consumidores durante este período de pandemia es que las ventas por canales digitales tiene un incremento en la demanda de grupos sociales que antes no estaban relacionados con el consumo masivo online como las personas mayores de 40 años, por lo que no me sorprendería que para el 2021 el desafío sea superar el 20% de participación de los canales digitales sobre el canal offline.

Antes de este contexto, los consumidores tenían preferencia por la compra online porque les era conveniente, ahorraban tiempo o encontraban una atractiva variedad de productos. Sin embargo, hoy esa preferencia se convirtió en una necesidad que varía de acuerdo a quienes tienen las herramientas tecnológicas y de conectividad para hacerlo y los medios de pago para concretarlo.

Fue sólo por esa "necesidad" que los actores de la industria se movilizaron para llegar a los consumidores. Un mes parece poco, pero de pronto comprendimos que es suficiente tiempo para muchos cambios.

La logística es uno de los grandes pendientes del eCommerce argentino

Tengamos en cuenta que un "hábito" se construye al hacer una acción repetidamente por 21 días, según las investigaciones del doctor Maxwell Maltz, "quien observó que sus pacientes necesitaban 21 días para dejar de sentir la conocida ‘sensación fantasma’ después de la amputación de una extremidad".

Al quedarnos aislados en estas cuarentenas totales o parciales por más de 21 días, cambiamos y nos acostumbramos, no porque perdamos las capacidades que tenemos, sino porque adquirimos nuevas. Es en este punto que vendrán los grandes cambios para la nueva era, que darán forma al futuro del comportamiento del "nuevo consumidor post COVID 19".

Es claro que están cambiando los hábitos de consumo y con ello se está configurando un nuevo escenario para el comercio electrónico a nivel mundial y nuevas oportunidades para las marcas.

Localmente según estimaciones de Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el eCommerce creció entre un 30% y un 40% durante este período de la cuarentena, y los retailers locales afirman que los pedidos de domicilio de alimentos, productos de limpieza, cuidados personales y farmacia han crecido más del 400%.

Es el momento de detenerse para aprender de este nuevo consumidor y ofrecerle soluciones de acuerdo a sus necesidades

Definitivamente en esta nueva er apost COVID19 tendremos un consumidor con nuevos hábitos que tendrá las siguientes características muy marcadas:

- Dirá adiós al efectivo, priorizará medios de pago digitales, contactless y/o QR

- Será hiper alérgico a las filas y las aglomeraciones

- Su smartphone será una extensión más de su cuerpo

- Tendrá un nuevo look y una nueva indumentaria donde los barbijos y otros accesorios estarán de moda

- Vivirá en "Modo Cuidado Personal" y será hiper obsesivo a la limpieza

- Activará constantemente el "Modo Teleconferencias," evitando todo tipo de reuniones y el home office serán cada vez más cotidiano

Todas estas características tendrán un peso importante a la hora de tomar la decisión de donde satisfacer la necesidad de productos o servicios. Antes de este contexto, los consumidores tenían preferencia por la compra online porque les era conveniente, ahorraban tiempo o encontraban una atractiva variedad de productos. Sin embargo, hoy esa preferencia se convirtió en una necesidad que varía de acuerdo a quienes tienen las herramientas tecnológicas y de conectividad para hacerlo y los medios de pago para concretarlo.

3. ¿Cómo ve el accionar del Gobierno hasta ahora y qué le recomendaría a los funcionarios?

Mi evaluación sobre las medidas sanitarias tomadas en sus diferentes niveles de los organismos nacionales, provinciales o municipales y su impacto en el mercado las puedo únicamente enmarcar en cómo han impactado en nuestro ecosistema, que es mucho y han generado grandes cambios, esfuerzos y reconversión en todo sentido para mantener la continuidad.

Mi recomendación es y será que incentiven y aceleren al máximo la digitalización de la economía, principalmente porque realmente creo que es la mejor estrategia que tenemos al alcance para que se recuperen más rápidamente las empresas, principalmente las PyMEs y emprendedores.

Hace años que venimos demostrando que la Argentina es un referente a nivel regional y mundial en la industria digital, y que somos capaces de exportar nuestro conocimiento al mundo. Aprovechemos este "granero digital" para levantar nuevamente nuestra economía.