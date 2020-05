Crece el uso de cheques electrónicos: llega la "emisión masiva" en pleno boom por la pandemia

Galicia mostró una "explosión" en sus soluciones, con un incremento que en abril superó un 700% el uso de cheques electrónicos

La pandemia puso en jaque a miles de comercios y empresas. Ante la necesidad de buscar fuentes de financiamiento alternativas en este contexto irrumpieron con más fuerza que nunca los echeqs o cheques electrónicos. Con este escenario, se disparó la operatoria y las consultas sobre su uso.

Uno de los bancos que dio cuenta de este escenario fue Galicia, que mostró una "explosión" en sus soluciones, con un incremento que en abril superó un 700% el uso de cheques electrónicos, en comparación a marzo. Además, se sumaron más de 2.700 clientes y el monto se multiplicó por diez.

"No necesitan dar de alta ningún convenio, ni acercarse a la sucursal, ni contactarse con su oficial. Simplemente deben ingresar a Office Banking, asignar permisos a cada usuario y entrar a Cuentas a Cheque Electrónico. De ese modo, ya pueden emitir y recibir sin ningún paso adicional", detalla a iProUP Roberto Lopresti, Product Owner de Cheques en Banco Galicia, una de las primeras entidades que se sumó a esta propuesta, lanzada en julio.

Asimismo, se lanzó al mercado un nuevo producto: la emisión masiva. Esta funcionalidad se suma a su Office Banking y permite cargar un archivo con la información de hasta 5.000 proveedores que se convertirán en cheques electrónicos."Con tres clicks procesás la operación y esto puede beneficiar a nuestra cartera de 22.000 clientes empresas y sus proveedores", dijo Lopresti.

Además, el Banco Central habilitará la función para emitir cheques no a la orden y Galicia ya está preparando su cuenta. "El cheque no a la orden, es decir, no endosable, va a ser muy importante para que se suban las grandes empresas que deben cumplir ese requisito por políticas corporativas que les exigen controlar la tenencia del cheque", explica el ejecutivo.

El paso a paso

El 1° de abril, Garantizar SGR, una de las compañías que da el aval para las transacciones de echeqs, anunció que las empresas estaban logrando financiarse a una atractiva tasa del 17,5% anual a través de cheques diferidos. Si bien no todos los bancos están obligados a emitir esta versión digital, sí deben recibirlos por reglamentación del Banco Central.

1.- Cuando el echeq ya fue depositado en la cuenta bancaria, hay que registrarse en la plataforma EPYME de la Caja de Valores, un trámite muy sencillo que no tiene costo

2.- Allí hay que ingresar el número de cada cheque que se quiere "vender" para su posterior negociación

3.- Una sociedad de garantía recíproca (SGR) dará el aval (se trata de compañías autorizadas por el Mercado de Valores que oficia de garante. Hay más de 40 operando en el país)

4.- Con el "OK" de la SGR, un agente de liquidación y cuentas negociará el instrumento en el Mercado Argentino de Valores

5.- El cheque se venderá al mejor postor en una subasta de tasas que tiene lugar dentro del mercado. El monto de la transacción se transferirá a la cuenta de la Pyme

Sin embargo, las empresas que deseen vender sus echeq incurren en tres tipos de costos:

- Tasa de descuento: por ejemplo, si el cheque es a 120 días y por $100.000, y la Pyme lo quiere vender hoy porque requiere de financiamiento, alguien lo puede comprar a $95.000

- Comisión de la SGR: la SGR da el aval para garantizarle al inversor que, sí o sí, se le pagará en la fecha establecida, para lo cual cobra un fee que ronda el 3% anual

- Comisión del agente de liquidación y cuentas: es la persona que se encarga de negociar el echeq, percibiendo un 1% anual

Como en cualquier mercado, la tasa de descuento varía día a día, de acuerdo a la oferta y demanda de este instrumento: cuanto más inversores lo quieran comprar, será menor. En la actualidad, se puede hallar financiamiento entre el 15% o 20% anual. No obstante, el 3 de abril Garantizar obtuvo al 5%.

Además, se pueden operar todos los cheques, ya sean propios o de terceros. Por lo general, los que históricamente suelen negociar las Pymes en el mercado de valores son los de 90 y 120 días.

"Los cortos se los quedan los clientes y los largos se guardan en los bancos", explica a iProUP, Simón Carman, gerente comercial de Garantizar SGR, la sociedad de garantía recíproca más importante del país con 30 sucursales y el 70% de los avales. Las tasas suelen ser mucho más atractivas que otras modalidades de financiamiento para Pymes, como los préstamos bancarios.

Esto es, en parte, porque si bien los compradores pueden ser privados (un inversor, por ejemplo), los principales adquirientes de cheques son los fondos comunes de inversión (FCI).

Esto se debe a que el Gobierno exige, por ley, tener un porcentaje de su cartera en 'productos Pyme'. Por ello, generalmente, hay más demanda que oferta de cheques negociados, y de ahí la mejor tasa.