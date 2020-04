¿Es la hora del Bitcoin?: el CEO de ArgenBTC revela cómo la cuarentena impactará en su negocio y el sector

Gabriel Vago analiza cómo las medidas de aislamiento afectan a las divisas virtuales y cómo evolucionarán estos activos ante la pandemia

En 2012, el emprendedor Gabriel Vago descubrió Bitcoin y se convirtió en un early adopter, aunque en su Rosario natal por aquel entonces era muy difícil adquirir estas monedas y, más aún, venderlas.

Así, el emprendedor que ya cuenta con 20 años de trayectoria en ecommerce y negocios digitales fundó junto a Julián Arceo en 2014 a ArgenBTC, una plataforma que permite a todos los argentinos comprar y vender Bitcoin desde su casa y en pesos, convirtiéndose en referente para la industria local de monedas digitales.

¿Qué efectos en el corto y mediano plazo va a generar esta pandemia en su empresa?

Luego de que marzo haya sido un mes récord en el rubro en la Argentina en cuanto a cantidad de transacciones y volumen operado, la tendencia se mantuvo, aunque se vio un poco atenuada luego de que se dictara la cuarentena el 20 de marzo, manteniendo un nivel de actividad bastante alto en todo el sector.

Los nuevos clientes (y también los viejos) que quieren proteger sus ahorros están muy interesados en cómo invertir en estos tiempos de crisis extremas, ya que vieron cómo la mayoría de los activos financieros se vieron afectados. Incluso Bitcoin en un primer momento de la crisis mostró una fuerte caída, aunque sobrevino una rápida recuperación parcial.

Ante esta nueva demanda, también decidimos acelerar en la implementación de los nuevos proyectos en los cuáles venimos trabajando, como nuestra nueva plataforma y la incorporación de una stablecoins (1 a 1 con el dólar) para poder ofrecer más opciones de inversión, aunque también nos hemos visto con muchos retrasos debido a que estamos afrontando nuevas formas de trabajar y sobre todo porque nuestros principales proveedores de servicios, como los bancos, están colapsados, presentando todos los días así desafíos para mantener la disponibilidad y calidad del servicio, un distintivo en la marca Argenbtc.

Al verse afectada también la forma de consumir de los clientes, nuestro servicios de venta de Gift Cards con Bitcoins, como así también las Play Station Cards están teniendo una fuerte demanda, ya que muchos se han volcado al entretenimiento en casa y también elegieron como forma de regalos para cumpleaños por ejemplo, este tipo de regalos digitales.

¿Cómo cree que afectará a la rama de actividad en la que opera su compañia?

Te puede interesar ¿Cómo operar en Pago Fácil y Western Union en medio de la pandemia?

Sin dudas, esta pandemia, acompañada de la crisis económica que trajo consigo hizo levantar las orejas de todo el mundo. Muchos se dieron cuenta, o lo terminarán haciendo, que esto va a cambiar las formas y costumbres en general.

Es muy probable que lo que conocíamos como normalidad ya no lo sea. Es difícil determinar exactamente cuáles van a ser los nuevos usos y costumbres, pero sin dudas que las personas, comercios, empresas, incluso todas las áreas del Estado, profesionales, industria, etc. que no tuvieran una completa presencia digital o una forma de comerciar o trabajar online, a partir de ahora van a tener que hacerlo, ya que en Argentina si bien había comenzado el proceso de digitalización del comercio y del trabajo en general, veníamos muy atrasado con respecto a otros países.

Esto seguramente traerá una enorme demanda (que ya existía, pero se agudizará) de todos los actores del sector, desde programadores, diseñadores, expertos en seguridad informática, administrador de redes, proveedores hosting, datacenters, operadores de internet, proveedores de hardware de informática y redes, etc.

Este nuevo panomara de volcarse íntegramente todos al sector online estamos seguro que por derrame traerá un benificio enorme a todos los que ya estamos dentro de ese grupo, aumentando nuestra actividad.

Te puede interesar Garbarino "Libre" ahora vende desde fideos hasta preservativos: backstage y cómo se reinventa para la pelea final

¿Cómo ve el accionar del Gobierno hasta ahora y qué le recomendaría a los funcionarios?

Esta crisis donde todos debíamos quedarnos adentro dejó en evidencia la falta de educación financiera y bancarización que hay en el país, con multitudes haciendo cola para cobrar sus asignaciones sociales o pagar servicios. Se trata de algo que muchos empresarios, economistas y actores del sector hace años vienen mencionando.

El Gobierno debería invertir más en poder cubrir ese agujero, pero también debe hacerlo el sector bancario, que estoy seguro que lo hará, ya que la nueva oferta de productos y servicios online por parte del sector privado que irá floreciendo luego de esta crisis obligará a la banca y al Estado a avanzar en esa dirección.e

Hay que reconocer también, que desde la gestión del gobierno anterior se inició un proceso de digitalización de muchas áreas del Estado, que también se está continuando ahora. Eso debe seguir en esa dirección, pero más rápido, y por sobre todo incluir las áreas que todavía no se transformaron y hacer mucho hincapié en digitalizar todo lo que tenga que ver con el cobro de asistencias, sociales desde jubiliaciones hasta la AUH, para que cualquiera con su celular pueda disponer de sus fondos y utilizarlos.