Informe de Accenture: ¿qué porcentaje de empresas toma buenas decisiones de inversión tecnológica?

Las firmas que invierten en escalar generan más del doble de ingresos pero se enfrentan a un crecimiento limitado por la brecha para alcanzar la innovación

Según el último estudio de Accenture denominado "Your Legacy or Your Legend? A CEO’s Guide to Getting the Most Out of New Technologies", sólo el 10 por ciento de las empresas están tomando decisiones óptimas de inversión y adopción de tecnología y obteniendo el valor completo de esas inversiones.

En el reporte presentado en el Foro Económico Mundial de Davos se analiza la adopción de tecnologías maduras y emergentes como la inteligencia artificial, la nube, blockchain y la realidad aumentada.

Los resultados del estudio muestran que, si bien la mayoría de los CEO expresan una gran confianza en la efectividad de los actuales sistemas de tecnología de la información de sus empresas, también están encontrando dificultades a la hora de alcanzar los niveles de innovación adecuados para impulsar su crecimiento e ingresos.

Al adoptar nuevas tecnologías de forma más agresiva y romper las barreras para escalar de forma efectiva la innovación en sus compañías, estas empresas líderes están multiplicando por más de dos la tasa de crecimiento de los ingresos, informó La Voz.

Además, el estudio establece que el 80 por ciento de los CEO creen que cuentan con las tecnologías adecuadas para innovar a escala, y 70 por ciento afirma conocer muy bien las inversiones de su compañía en innovación.

Accenture ha identificado a través del estudio cinco factores clave o rutas que distinguen a este 10 por ciento de empresas:

Progreso

El punto hasta el que las empresas aplican nuevas tecnologías para hacer evolucionar los procesos de negocio en toda la empresa. Un ejemplo es el uso de la nube y la inteligencia artificial para aumentar la eficacia de múltiples procesos de negocio en lugar de trabajar en silos.

Adaptación

Asegurar que los sistemas de IT pueden adaptarse y responder a las condiciones cambiantes del mercado con acciones como el desacoplamiento de los sistemas heredados y el uso de los servicios en la nube como catalizadores de la innovación.

Oportunidad

Crear una secuencia y hojas de ruta apropiadas para la implementación de nueva tecnología. Esto se logra identificando las tecnologías esenciales y priorizando la adopción en función del impacto en toda la empresa.

Humanos y máquinas

Utilizar tecnologías para ampliar las capacidades de los empleados, haciendo el trabajo más atractivo a la vez que se obtienen mejoras en la eficiencia. Esto permitiría ofrecer capacitación tecnológica aumentada, personalizada y experimental para trabajar con las tecnologías del futuro.

Estrategia

Alinear activamente la estrategia de negocio y la estrategia de IT y combinar las inversiones en tecnología para aprovechar mejor las oportunidades.