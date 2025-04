Si bien Bill Gates es uno de los empresarios más ricos del mundo tras fundar Microsoft, recientemente reveló cuál es el dispositivo móvil que utiliza para comunicarse en su vida diaria, lo que generó interés entre sus seguidores.

A pesar de que el iPhone es uno de los dispositivos móviles más elegidos por las personas y uno de los más modernos del mercado tecnológico, Gates aseguró que prefiere usar equipos con sistema operativo Android, dado que le resultan más "cómodos".

El cofundador de Microsoft explicó que utiliza un Samsung Galaxy Z Fold3, un teléfono plegable que se destaca por su diseño y funcionalidad. Según el empresario, este celular es muy fácil de usar gracias a su gran pantalla, que le permite realizar múltiples tareas de manera eficiente.

Antes de decidirse por este modelo, Gates notó que el Galaxy Z Fold3 —producido por Samsung— contaba con una pantalla plegable que combina la funcionalidad de un teléfono inteligente con la de una tablet. Estos elementos resultan útiles en su vida cotidiana.

Por otro lado, Gates prefiere la flexibilidad y personalización que ofrecen los dispositivos Android, características que contrastan con las del sistema operativo iOS, exclusivo de los iPhone.

Otra de sus razones para elegir Android es que su sistema permite mayor libertad de configuración, a diferencia del ecosistema más cerrado de Apple.

Bill Gates reveló la fortuna que dejará a sus hijos

Otro tema que abordó Gates en una entrevista, fue el destino de su fortuna y cuánto dinero dejará a sus hijos. En una charla para el pódcast Figuring Out With Raj Shamani, expresó: "Decidí que no les haría ningún favor dejándoles una gran fortuna."

Esta decisión se debe a que cada uno de sus hijos recibirá menos del 1% de su patrimonio total. Para él, es más valioso brindarles una educación sólida que les permita construir su propio camino.

Durante el pódcast, Gates aclaró: "No les pido que dirijan Microsoft. Quiero darles la oportunidad de tener sus propias ganancias y éxito".

En ese sentido, el empresario indicó que no quiere que su identidad quede "eclipsada por la increíble suerte y buena fortuna" que él mismo tuvo. Actualmente, su patrimonio asciende a 162.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Su libro favorito sobre inteligencia artificial

Más allá de hablar sobre la herencia para sus hijos, Gates también recomendó un libro sobre inteligencia artificial que considera esencial.

En su blog Gates Notes, el filántropo destacó The Coming Wave (La ola por venir), escrito por Mustafa Suleyman, un empresario e investigador británico conocido por su trabajo en DeepMind. Gates señaló que este libro es su favorito sobre IA porque "ofrece una visión clara tanto de las oportunidades extraordinarias como de los riesgos genuinos que trae su expansión".

Aunque la obra se centra en los avances actuales en inteligencia artificial, también explora la convergencia con otros desarrollos científicos, como la edición genética y la síntesis de ADN. Algunos de los temas que aborda son:

Transformación económica

El desafío de controlar la IA

Riesgos de acceso por parte de actores malintencionados

En su reseña, el filántropo subrayó la importancia de abordar estos temas de manera integral y responsable. Además, sugirió la necesidad de crear nuevos tratados globales y marcos regulatorios modernos.