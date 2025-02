Milei: y bue, o sea, digamos, a ver, eran 5 argentinos. La mayoria eran chinos y yankees

Milei habló por primera vez del escándalo $LIBRA: las frase más importantes

La nota se hizo en el despacho presidencial, en presencia de la secretaria General de la Prsidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el consultor político, Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La entrevista duró poco más de una hora, y más de 40 minutos de la conversación giraron en torno al escándalo $LIBRA.

Milei comenzó explicando que recibió la propuesta de armar una estrutuctura para financiar emprendedores por parte del empresario estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de Kelsen Ventures, a quien conoció en un evento Fintech.

"La espuma va a caer. Va a quedar la verdad y la evidencia, y te vas a dar cuenta de lo rastrera que es la politica tradicional", señalando las críticas recibidas por la oposición.

Consultado por Viale sobre por qué promocionó la memecoin en X, Milei se defendió: "Yo no lo promocioné, lo difundí"

Y añadió: "Yo tengo que aprender. Yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei, el de siempre. Se accedía a mi de la misma manera que cuando no era presidente".

En ese sentido, enfatizó: "Tengo que levantar los filtros y que no sea tan fácil acceder a mí".

$LIBRA: Milei asegura que no fueron 40.000 los usarios afectados

Milei también desmintió que hayan sido 40.000 las personas afectadas por invertir en $LIBRA. "Es falso que sean 40.000 personas. Ahí había muchísimos bots. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas", explicó.

Además, añadió: "La chance de que haya argentinos es muy remota. Son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Los que entraron ahí, lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien lo que estaban haciendo", remarcó.

El Presidente comparó lo sucedido con $LIBRA a jugar en el casino. "Si vas al casino y perdés plata, cuál es el reclamo", preguntó.

Y volvió a cargar la responsabilidad en los usuarios. "Quienes participaron lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados".

A lo largo de la entrevista Milei se encargó de dejar claro que no es un experto en criptomonedas, que obró de buena fe y que pecó de entusiasta."Soy un tecno optimista y conociendo las limitaciones que tiene el mercado de crédito para los emprendores, alguien viene y me propone crear un instrumento para fondear proyectos de Argentina y me pareció interesante. Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo".

Además, negó que el criptogate afecte su credibilidad en el mundo. "Esto tiene trazabilidad, la Justicia lo puede investigar. Fue puro ímpetu, que nos investiguen a todos".

Y aseguró que el Gobierno creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y la intervención de la Oficina de Anticorrupción, para esclarecer si existe o no una estafa en torno a $LIBRA.

Sobre el pedido de juicio político de la oposición, Milei respondió entre risas: "Este el séptimo pedido de juicio politico"

Y disparó contra el kirchnerismo: "El peronismo me pide el juicio político, pero ellos nunca explicaron dónde está toda la plata que se llevaron. ¿Dónde están los 600 palos verdes que se llevó Néstor Kirchner?.

Además, aseguró: "No tengo miedo de que me volteen. El verdadero ponzi de la Argentina nos llevó al 60% de la pobreza. Con la economía creciendo y la inflación de 1% saben que no pueden ganar. Ellos van a defender el status quo. Hablan de estafa, pero la mayor estafa fue el kirchnerismo".