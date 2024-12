La influencer Candela Salazar fue arrestada en el embarque de un vuelo por estafas relacionadas con criptomonedas junto a su cómplice Nicolás Gionco.

La acusada fue detenida en un operativo coordinado entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Departamento de Delitos Económicos en el Aeropuerto Internacional de Córdoba.

Las maniobras fraudulentas que desembocaron en las denuncias están estimadas en un perjuicio patrimonial de u$s22.900.

La investigación está a cargo de Lourdes Quagliatti, fiscal de distrito 2 que sostiene que los acusados estafaron a cuatro personas desde el año 2022 hasta la actualidad.

Según Quagliatti, los cómplices convencían a sus víctimas para que invirtieran dinero en criptomonedas a cambio de ganancias mensuales en dólares, del 10% al 12% sobre la inversión.

Quien es la influencer que captaba victimas a través de sus posteos

Las redes sociales de Salazar mostraban una vida de lujo con viajes, meditación y negocios digitales. En sus publicaciones, promovía un estilo de vida aspiracional y decía que sus emprendimientos eran la clave para cambiar la vida de las personas.

En su biografía se presentaba como una guía para ayudar a otros a reconectar con su esencia y alcanzar el éxito personal y financiero.

En reiterados posteos invitaba a sus seguidores a unirse a su emprendimiento donde les prometía importantes beneficios económicos.

"Un día me prometí no fallarme a mí misma y luchar por mis sueños. Los negocios digitales me abrieron las puertas a un mundo de riquezas", escribió en una publicación que hoy en día se encuentra bajo escrutinio.

Salazar ofrecía diferentes tipos de cursos online de marketing digital y negocios financieros.

Por otro lado, Gionco captaba clientes en un gimnasio, donde les hablaba sobre las habilidades de Salazar con las inversiones. Luego, las víctimas la contactaban y se realizaba el negocio.

La justicia sospecha que la cifra de damnificados podría aumentar ante la visibilidad del caso. Está previsto que los dos detenidos sean trasladados a la fiscalía que interviene en la declaración indagatoria.