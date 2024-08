Hasta el próximo el 31 de agosto, inclusive, la marca ofrecerá importantes descuentos en consolas PlayStation 5 en versiones standard y digital.

A su vez, la promoción estará acompañada de más descuentos en títulos digitales desde la PlayStation Store donde se podrán obtener algunos de los juegos más populares de la plataforma.

Lanzada a fines de 2020, la PlayStation 5 es la consola más potente que Sony haya desarrollado hasta ahora.

Posee un procesador x86-64-AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos/16 hilos debajo del chasis, motor de gráficos basado en AMD Radeon RDNA 2 de frecuencia variable de hasta 2.23 GHz (10.3 teraflops) y disco de almacenamiento SSD ultrarrápido de 1TB de almacenamiento.

La "Play 5" es capaz de correr los juegos más potentes y asombrosos del mercado tales como Marvel’s Spider-man 2, The Last of Us Part II, Returnal, Final Fantasy VII: Rebirth, Helldivers 2 y Elden Ring, entre muchísimos otros.

Para celebrar el día de la niñez se podrá adquirir la consola en versión Standard o Digital con precios de descuento:

La versión standard , cuyo diferencial es tener unidad de disco para poder leer juegos en formato blu-ray, podrá adquirirse por $1.499.999 .

Por otro lado, la versión Digital se venderá a $1.299.999.

Más promociones de PlayStation en títulos digitales

PlayStation confirmó que ofrecerá también ofertas rotativas cada semana desde la Store oficial.

Por ejemplo, cada martes se renovarán los títulos al catálogo incluyendo tanto juegos first-party, desarrollados internamente en PlayStation Studios, como socios third-party.

"Además, desde la Store oficial también se ofrecerán juegos F2P y complementos para que nunca te falte qué jugar. Recomendamos visitar y bucear en las ofertas para no perderte ninguna", resaltó PlayStation en el anuncio. Los interesados en leer todos los detalles de la promoción y ver algunas de las ofertas más destacadas pueden hacer clic acá