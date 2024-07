La posibilidad de hacer pagos con QR a la hora de hacer compras en distintos comercios, sin disponer de efectivo en mano, suele ser una ventaja para los usuarios. Sin embargo, también puede provocar situaciones inéditas.

Es que, en las últimas horas, se viralizó en X (anteriormente conocido como Twitter) una compra que, para muchos, no deja de ser normal y, para otros, es prueba cabal del peso que hoy tienen las billeteras virtuales en la economía diaria, donde los billetes no priman.

El usuario Gabriel Dobson (@vict0camp0) compartió en sus redes sociales un ticket de Mercado Pago de una operación hecha con código QR el pasado miércoles, 10 de julio, en la que se puede ver un pago de $50 por un caramelo.

Según se puede ver en sus comentarios, esta situación no fue de su agrado debido al monto por el que tuvo que utilizar la plataforma de pagos de la fintech creada por Marcos Galperin.

"Dejate de joder. Me acaban de pagar un caramelo con Mercado Pago. A mí me daría vergüenza, que quieren que les diga", escribió.

Inmediatamente, su reacción se hizo viral, acumulando miles de retuits y me gustas, y generó todo tipo de opiniones, desde aquellos que coinciden hasta quienes defienden a la persona que hizo la compra, alegando que, en la actualidad, no hay efectivo en la calle y que, en definitiva, no hizo nada malo, más que utilizar un medio de pago de su comodidad.

"Date por contento que tenés un cliente que paga $50 por un caramelo. Aunque sea por plataforma de pagos, tu venta fue realizada y tu ganancia asegurada", expresa el usuario @JHD_1952.

"Mucha gente no lleva un mango encima. Peor sería que te pague con un billete de $1000 y le tengas que dar el vuelto. Piénsalo", agrega @anafer666.

Mientras que, por su parte, @CaballeroRojo78 comparte: "Soy fundamentalista de andar sin efectivo, pero esto es como mucho".

Código QR: cómo pagar desde Mercado Pago con el celular

Para quienes deseen comprar desde un caramelo de $50 hasta electrodomésticos, por mencionar, mediante código QR a través de Mercado Pago, los pasos son muy simples:

Entrar a la app de Mercado Pago e ingresar a la opción "Código QR" Escanear el código QR del local y, si es necesario, ingresar el monto Elegir el medio de pago y confirmar la compra

Tras la disposición de la interoperabilidad por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ahora es posible pagar con Mercado Pago no solo en los códigos de la fintech, sino también en aquellos que pertenecen a otras entidades.

Esto significa que, si un comercio tiene un QR de una plataforma diferente a la más popular de Argentina, se puede abonar siguiendo los mismos pasos sin mayores dificultades.