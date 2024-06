Llega una de las fechas más esperadas para las familias, el Día del Padre, que se celebra el tercer domingo de junio en la Argentina. Para festejarlo, los bancos lanzaron promociones y descuentos en la compra de regalos.

Banco Galicia

Banco Galicia ofrece 30% de ahorro (sin tope) Éminent y 25% para la cartera general y seis cuotas sin interés en:

Shoppings

Indumentaria

Perfumería

relojería

También, ofrece 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés en el precio de contado en compras realizadas en el país, con un tope de reintegro $20.000. Para clientes Éminent,. el descuento sube a 30% de ahorro, con un tope de $40.000.

Los Bancos ofrecen una gran variedad de promociones en cuotas

Banco Nación

La entidad más grande del país ofrece 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés entre el 7 y 9 de junio en el rubro indumentaria, sin topes y abonando con MODO, tanto en tiendas físicas como online.

También además, los clientes pueden acceder a 30% off y 6 cuotas sin interés entre el 10 y el 12 de junio en tiendas de moda y zapaterías masculinas, perfumerías y vinotecas, también pagando con la tarjeta de crédito en MODO.

Banco Macro

El Banco Macro lanzó en shoppings y tiendas de indumentaria 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con MODO.

Para tarjetas Platinum el descuento sube a 25%, en tanto que los usuarios Selecta acceden a 30%, sin tope de devolución.

Además, en Alcorta Shopping y Patio Bullrich, todos los viernes y sábados de junio, los clientes que paguen con tarjetas de crédito Macro Selecta o Selecta Black tienen rebajas de hasta 20% y hasta 12 cuotas sin interés en comercios adheridos, sin límite de devolución.

También hay beneficios en tiendas online adheridas abonando con MODO y tarjetas de débito o crédito: 20% con tope de reintegro de $10.000 por cliente.

Finalmente, habrá un "Especial Electro" entre el 10 y el 16 de junio: 12 cuotas sin interés en productos seleccionados en comercios adheridos.

ICBC

ICBC Argentina ofrece beneficios en más de 30 shoppings el 14 y 15 de junio: hasta 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés.

Algunos de los centros comerciales son: Unicenter, Patio Bullrich, Alto Palermo, Paseo Alcorta, El Solar, Abasto, Devoto Shopping, Recoleta Urban Mall, Dot Baires, Alto Avellaneda Mall.

Banco Ciudad

Banco Ciudad ofrecerá el 8 y 9 de junio descuentos de hasta 40% y cuotas sin interés en diversos comercios de indumentaria, accesorios y perfumería.

Las compras con tarjetas de crédito y débito tienen 30%, más un 10% adicional si se abona con BUEPP, la billetera digital de Banco Ciudad, a través de MODO.

Entre los locales adheridos se destacan: Grimoldi, La Martina, Bowen, Devre, Macowens, Reebok y Montagne, entre otros, así como perfumerías como Juleriaque, Rouge, Get The Look, Farmacity.com y Farmaonline.

Además se suman locales del shopping Galerías Pacifico como Azzaro, Bensimon, Big Box, Brooksfield, Columbia, La Dolfina, Levis, Rever Pass, Rochas, Style Watch y Swatch.

BBVA

El BBVA anunció los siguientes beneficios abonando con MODO en locales adheridos:

Indumentaria: 30% (tope $50.000 por usuario)

Rouge: 12 cuotas sin interés

Parfumerie: 20% y 6 cuotas sin interés

Además, sólo con tarjeta Visa, ofrece 12 cuotas sin interés y 10% de reintegro (tope $50.000).

Banco Supervielle

Los clientes de Supervielle podrán acceder hasta el 9 de junio a beneficios en shoppings pagando con QR de MODO:

Cartera general: 20% (tope de $20.000)

(tope de $20.000) Clientes Identite: 35% ($40.000)

($40.000) Plan Sueldo: 40% ($45.000)

Además, podrán comprar con hasta 12 cuotas Mercado Libre sin interés del 10 al 15 de junio.

BANCO COLUMBIA

Del 7 al 9 de junio, Banco Columbia ofrece 30% de ahorro en rubros indumentaria masculina y vinotecas, con tope de $8.000 por rubro. Además, del 10 al 16 de junio:

20% en Macowens y Devre (límite de reintegro de $40.000 por cuenta)

10% y seis cuotas sin interés en Rouge, Beauty 24 y Rouge Maison (sin tope)

Por último, del 15 al 16 de junio se podrá ahorrar 30% en restautantes y fast food, con tope de $10.000 por cuenta.

Banco Comafi

Ente el 8 y el 15 de junio, Tienda Comafi ofrece 20% de descuento (tope de $15.000) y tres cuotas sin interés en las marcas de indumentaria: Macowens, Eqqus, Dexter, Moov, Stock Center y Penguin.

Además, ofrecerá los siguientes ahorros en restaurantes de todo el país abonando con tarjeta de crédito:

Clientes ÚNICO: 30% (tope $10.000)

Plan Sueldo: 20% ($7.000)

Cartera General: 15% ($5.000)

Banco del Sol

El Banco digital de Sancor Seguros ofrece un 25% de reintegro en Devre y Macowens pagando con tarjeta de débito. La promoción no tiene tope de reintegro y es válida del 14 al 15 de junio.