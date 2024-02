Si bien Apple no tiene presencia en la Argentina, es posible comprar algunos de sus productos en el país. El paso a paso y qué tener en cuenta

Si bien Apple Inc. no posee tiendas oficiales en la Argentina, el iPhone es uno de los celulares más populares y deseados por miles de jóvenes, y no tanto, a lo largo y ancho del país.

La demanda, muchas veces abastecida por familiares con viajes al exterior, actualmente también posee respaldo en tiendas y empresas que traen los productos de la manzanita a la Argentina y:

ofrecen distintos medios de pago y cuotas

brindan garantía

y, en algunos casos, son premium resellers de compañía

Estos últimos, son reconocidos por la propia Apple por "proveer servicios superiores", con foco en

soluciones

servicio

soporte"

Además, pueden verse reflejados en la página oficial, con una insignia que profesa "premium". Entre ellos se destacan:

Maximstore

IPoint

Oneclick

Estos locales, muchas veces presentes en grandes centros comerciales y shoppings del Área Metropolitana de Buenos Aires, brindan garantías a sus compradores, pero sus precios suelen ser muy elevados y triplicar los que pueden verse en los Estados Unidos, por ejemplo.

Ante esta problemática, existen otras tiendas muy bien posicionadas y con reseñas favorables en Google, que ofrecen los mismos dispositivos (aunque caros para el precio internacional), hasta $3.000.000, más baratos.

¿Cómo y dónde comprar el iPhone más barato en la Argentina?

Uno de estos locales es Gifty Tienda, uno que tomó relevancia en las últimas horas por un posteo en X (exTwitter), donde, de forma irónica, un usuario destacaba un jugoso descuento del iPhone 15 Pro Max en Frávega, que exponía a la tienda online como su proveedor.

— Juan Manuel Mitidiero (@JuanMitidiero) February 14, 2024

En aquella publicación, el dispositivo de 256 GB (hoy no presente en la web de Frávega) figuraba a $3.000.000, con un descuento ya aplicado de 40%, cifra que implica casi 3 veces más, el valor de la unidad en Amazon Estados Unidos, (si se tiene en cuenta el valor del dólar blue del 14 de febrero de 2024).

De hecho, otros usuarios bromearon en los comentarios que por ese precio "es más barato viajar a los Estados Unidos, comprar uno y regresar".

En diálogo con iProUP, Gifty Tienda explica que en su tienda, una unidad del dispositivo que se hizo viral se puede adquirir por $1.929.990 vía transferencia.

A pesar de no ser, de forma directa un ecommerce, Gifty ofrece otras alternativas que mejoran mucho el precio del mismo iPhone 15 Pro Max, como la compra en efectivo, que puede realizarse en pesos o en dólares, a la cotización del blue.

Además, la firma brinda cuotas con Mercado Pago y algunos bancos, como Santander.

¿Cómo comprar el iPhone más barato y cuál es su precio en Argentina?

Para comprar en Gifty Store y otras páginas similares, primero es preciso:

llamar por teléfono o coordinar por Whatsapp el mejor método de pago

o, en su defecto, comprar a través de Mercadoshops

iPhone 15 de Apple

Los precios para el iPhone 15 Pro Max de 256gb de memoria, son:

en efectivo, alrededor de $1.600.000

por transferencia bancaria, $1.900.000

por Mercadoshops/Mercado Libre y envío gratis, $1.990.660

con tarjeta de crédito Santander, en 1 pago, $1.990.660

con tarjeta de crédito Santander, en 3 cuotas fijas de $833.000, $2.499.000

En caso de que el acuerdo sea particular, el precio del envío, que posee un garantía por parte de la empresa, puede escalar de la siguiente forma:

CABA, gratis

Gran Buenos Aires, alrededor de $20.000

Provincias como Córdoba o Santa Fé, $50.000

Una duda válida para los usuarios es respecto a la seguridad de las transacciones y desde Gifty destacaron con orgullo que "pueden revisar nuestras calificaciones en Google".

Además, la compañía resaltó que ofrecen la posibilidad de realizar la transferencia en su local de Av. Corrientes al 1300, CABA, para ofrecerle mayor seguridad al comprador.

También remarcan que es muy seguro llevar adelante la transacción a través de Mercado Libre.