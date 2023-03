TikTok presenta su plataforma de pago para creadores: así funciona "Series"

Si bien esta opción está disponible solo para creadores selectos por ahora, se abrirá a otros usuarios en los próximos meses. Los detalles

TikTok introdujo contenidos de pago para videos de hasta 20 minutos, según anunció este miércoles en un comunicado.

El nuevo programa se llama "Series" y es "una nueva forma para que los creadores compartan sus historias, talentos y creatividad con contenido pémium mientras profundizan aún más su conexión con la comunidad", explicó la compañía.

Una "Series" podrá contener hasta 80 videos y los creadores podrán establecer sus tarifas entre 1 y 190 dólares, completó el medio especializado The Verge.

Las pautas del contenido de TikTok serán las mismas para estos videos que para el resto de contenido de la aplicación.

La monetización se hará a través de paywall, una práctica que crea una restricción en el acceso a determinados contenidos obligando a los visitantes interesados en acceder a ellos a realizar un pago, como el que usan otras plataformas, incluyendo Patreon, OnlyFans y Netflix, además de publicaciones como The New York Times y The Wall Street Journal.

Esta opción está disponible solo para creadores selectos por ahora, pero "Series" se abrirá a otros usuarios en los próximos meses.

El mundo contra TikTok: prohibido en cada vez más países, cuál es la razón por la que sucede esto

sta semana, EE.UU. y Canadá dictaron medidas para restringir el uso de la popular red china de videos cortos TikTok. El Gobierno canadiense informó que se prohibirá el uso de esa plataforma en todos los dispositivos móviles oficiales, mientras EE.UU., que aprobó una ley similar ya en diciembre, anunció el lunes que los organismos públicos tienen 30 días para eliminar esa red social de los dispositivos y sistemas federales.

Washington fue más allá. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó este miércoles a favor de promover una ley que facilitaría la prohibición de TikTok en todo el territorio estadounidense, además de adoptar medidas restrictivas contra otras actividades económicas relacionadas con China.

El gobierno canadiense alegó que la decisión se debe a "un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad". Entre tanto, el senador republicano estadounidense Josh Hawley expresó que "TikTok es un caballo de Troya del Partido Comunista de China". "Es un riesgo importante para la seguridad de EE.UU., y hasta que se vea obligado a cortar por completo los lazos con China, no tiene cabida en los dispositivos gubernamentales", declaró.

Las naciones norteamericanas no son las únicas que restringen el uso de la plataforma. Europa

La semana pasada, la Comisión Europea prohibió el uso de TikTok en los dispositivos oficiales de sus empleados. "Esta medida tiene por objeto proteger a la Comisión ante las amenazas y acciones contra la ciberseguridad que puedan ser aprovechadas para realizar ciberataques contra el entorno corporativo de la Comisión", reza el comunicado.

Asia

India decidió prohibir una serie de aplicaciones chinas, incluida TikTok, ya en junio de 2020. Asimismo, fueron bloqueados el navegador de Alibaba, UC Browser, Weibo, WeChat y Shareit, entre otros. Las autoridades indias aseguraron haber recibido "muchas expresiones de preocupación de los ciudadanos con respecto a la seguridad de los datos y el riesgo para la privacidad en relación con el funcionamiento de ciertas aplicaciones". Además, dijeron que la medida de prohibir estas aplicaciones chinas "salvaguardará los intereses de millones de usuarios indios de dispositivos móviles e Internet".

El mismo año, la plataforma fue prohibida en Pakistán. Las autoridades paquistaníes consideraron que la red social falló en eliminar videos que consideran "inmorales" e "indecentes".

Por su parte, el Gobierno de Afganistán anunció en septiembre pasado que prohibiría TikTok y el juego de multijugador en línea PUBG en los siguientes tres meses. El portavoz del movimiento Talibán, Inamullah Samangani, dijo que la medida era necesaria para "evitar que se engañe a una generación más joven".

Taiwán, pese a ser parte del territorio chino, también tomó el pasado diciembre medidas para restringir el uso de esa red social. Se prohibió instalar y utilizar TikTok, su versión china Douyin y la plataforma social y de estilo de vida Xiaohongshu en dispositivos públicos o en oficinas gubernamentales.

El mismo mes, el Gobierno de Taiwán inició una investigación contra ByteDance, la empresa matriz de TikTok, por supuestas operaciones comerciales ilegales de una de sus subsidiarias.

"TikTok representa un riesgo mayor de información y seguridad nacional que iQiyi [un proveedor chino de 'streaming]", expresó el legislador Chiu Chi-wei, del Partido Demócrata Progresista de Taiwán.