Unieron Alaska con Ushuaia en un Tesla: los detalles del histórico viaje que cautivó a Elon Musk

A bordo de un Model 3 y el Model Y, tres uruguayos completaron la ruta que une de norte a sur el continente. Ahora emprendieron el retorno a su país

"Llegar a Ushuaia era el objetivo formal de nuestra expedición", manifestó Martín Canabal (ingeniero y responsable de la planificación del viaje), quien junto a Tuti Iraola (consultora ambiental y responsable de los aspectos relacionados a sustentabilidad, social media y blog) y Oliver Umpierre (realizador audiovisual y director del documental) unió Alaska con la capital de Tierra del Fuego a bordo de dos Tesla: un Model 3 y el Model Y.

La histórica caravana (denominada Electric Americas) concretó su objetivo principal, pero ahora comenzó su segunda etapa: llegar a Punta del Este (Uruguay), ciudad de donde son oriundos.

"Electric Americas es una expedición que tiene como principal objetivo demostrar que hoy es posible manejar autos eléctricos entre Alaska y Ushuaia, por la conocida Ruta Panamericana. Este trayecto ya fue recorrido de diversas formas: a pie, en bicicleta, auto, aviones, pero nunca en vehículos eléctricos de producción, autos que cualquier persona puede adquirir y que no tienen ninguna preparación especial", señaló uno de los impulsores del proyecto al llegar a la Argentina.

"El viaje se inició oficialmente el de junio, desde Anchorage, Alaska y concluyó el 29 de diciembre con la llegada a Ushuaia. Antes de eso tuvimos que trasladarnos desde San Francisco, en Estados Unidos. Fuimos hacia el puerto de Tacoma y allí una empresa nos donó el envío de los vehículos, en barco, hacia Alaska. Y una vez que llegamos a Ushuaia, éste no fue el destino final, sino que ahora estamos en viaje desde Comodoro a Madryn, para llegar dentro de algunos días a Uruguay", relató.

Cómo nació la idea de unir Alaska y Ushuaia en Tesla

Canabal, quien vive en San Francisco, explicó que la idea surgió tras comprar un Tesla.

Pero para concretar su sueño convocó a su amigo Oliver, quien le propuso grabar el viaje para luego publicar un documental de la aventura.

La ruta del viaje que unió Alaska con Tierra del Fuego en Tesla

Además las publicaciones que realizaron desde las redes sociales de la caravana contaron con un seguidor de lujo: Elon Musk.

"Escribí un tuit diciendo que lo logramos, hicimos la travesía en autos eléctricos y al rato, llegando a Comodoro y cuando tuvimos internet, me dice mi compañero Olivier: ‘Elon Musk te puso like’. Todavía no lo puedo creer, como tampoco las consecuencias que ha tenido esto, con casi 4 millones de reproducciones y comentarios de tuit, siempre positivos. No doy abasto para responder a todos. Y también hubo, hace unos días, que la gente de Tesla puso un ‘like’ a otro tuit y nos pidieron fotos que subieron en su cuenta oficial de Instagram. Para nosotros fue tocar el cielo con las manos, es una confirmación de que hicimos algo bien", explicó Canabal.

El principal problema: el reabastecimiento de energía

Para cargar la batería eléctrica de los vehículos, debieron readaptar cualquier fuente de energía para alimentar sus vehículos.

"Los puntos más difíciles para cargar energía fueron Canadá y Perú", recordaron.

Además, en algunos puntos la carga de electricidad demoró más de 30 horas para completar la batería, cuya autonomía promedio es de 400 kilómetros.