El Príncipe de Serbia trabajará en una startup: quiere que Bitcoin sea adoptado masivamente

El Príncipe Heredero Felipe de Serbia y Yugoslavia dialogó con iProUP, le contó su interés por Bitcoin y explicó por qué trabaja en su promoción

La entrevista se realiza por videollamada. Puntual. Al establecerse la comunicación aparece él. Vestido con una camisa blanca, una actitud cordial y un español perfecto.

No es un entrevistado más. Se trata del futuro Rey, en línea de sucesión, de Serbia: el Príncipe Heredero Felipe de Serbia y Yugoslavia.

Su Alteza Real también conocido como el Príncipe Filip Karađorđević se conecta porque decidió unirse a JAN3. Y por qué una de sus pasiones es conversar sobre Bitcoin, una tecnología que lo tiene deslumbrado.

Karađorđević trabajará en startup de Bitcoin JAN3 como director de estrategia, pero antes decidió conversar en exclusiva con iProUP.

El futuro Rey de Serbia trabajará en la promoción de Bitcoin

Linaje Real: la historia del Príncipe de Serbia

El Príncipe Heredero Felipe proviene de un ilustre linaje de antepasados. Por parte de madre, la Princesa María da Glória de Orléans-Bragança es bisnieta del emperador Pedro II, último emperador de Brasil.

La férrea oposición del emperador Pedro II a la esclavitud dio paso a la liberación de los esclavizados en ese país.

Por parte de padre, el Príncipe Heredero Alejandro es descendiente de Karađorđe Petrović, líder revolucionario y fundador de la dinastía Karadjordje.

Karadjordje dirigió el primer levantamiento contra el Imperio Otomano, lo que finalmente condujo a la independencia de Serbia.

El Príncipe Felipe se mudó de Londres a Belgrado en el año 2020, donde reside con su esposa, la Princesa Danica y su hijo, el Príncipe Stefan.

También, dirige una fundación en Serbia, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de los serbios en el país y su diáspora en el extranjero.

El Príncipe de Serbia y su llegada a JAN3

Su puesto, en JAN3 será el de CSO, el Príncipe Felipe supervisará las iniciativas estratégicas para acelerar la adopción de Bitcoin por parte de los Estados-nación y las personas.

Su experiencia en finanzas e interacciones con tomadores de decisiones de alto nivel lo hacen ideal para este nuevo rol, donde promoverá la misión de la compañía de acelerar la hiperbitcoinización.

El Príncipe Felipe trabajó extensamente en el sector financiero en Londres, ayudando a los clientes a analizar tendencias macro, comprender sus implicaciones y tomar decisiones vitales de asignación de capital.

"Las transgresiones de los derechos humanos y las libertades marcaron la era comunista en la ex-Yugoslavia", recuerda.

En la década de 1990, la ex-Yugoslavia sufrió la tercera peor hiperinflación de la historia y sus consiguientes dificultades.

"Necesitamos dinero fuerte inmune a la inflación, y Bitcoin es la solución como oro digital para el siglo 21. Es primordial pensar en los individuos y sus derechos de propiedad y libertades, de lo contrario, corremos el riesgo de perderlo todo y volver a entrar en la edad oscura", mencionó el príncipe Felipe.

"Estoy entusiasmado por unirme a JAN3 y su misión de acelerar la hiperbitcoinización. Bitcoin es libertad, algo que quiero para Serbia y el mundo", agrega.

iProUP: ¿Cómo comienza su interés por las criptomonedas?

Príncipe de Serbia: Mi interés solo es por Bitcoin (BTC). La primera vez que escuche sobre esto fue en el 2012 pero no compré. Pensaba que era como dinero mágico de internet.

Cinco años después, mi mejor amigo me convenció porque decía que iba a ayudar al sistema en que vivimos, así que lo compré porque quería hacer dinero. También, compré otros out coin.

En el 2019 y 2020 que empezó la pandemia y algo estaba pasando en el mundo no muy bueno, especialmente, con la situación financiera de la inyección de estímulos, ahí empecé a estudiar más Bitcoin y pensé que era la única moneda. Vendí todos los outcoin y me quedó solo con Bitcoin.

Además, tenía mi trabajo en el mundo financiero en Londres y me mudé a Begrado con mi mujer y mi hijo.

En el 2022 salí en un evening talk Show que era es más popular de Serbia, el show más grande, y el presentador me preguntó sobre Bitcoin.

Estuve hablando tres minutos, y eso repercutió en las redes, y un mes después me invitaron a Miami y me encontré con Samson Mow, CEO de JAN3, y él me ofrece el trabajo con JAN3 y ahora estoy completamente medito en el mundo cripto.

IproUP: ¿Qué impresión le dejó su paso por Argentina el mes pasado en ocasión de Labitconf?

Príncipe de Serbia: Creo que Argentina es un país muy lindo. Se ve en su arquitectura, y toda la historia que tiene. La gente se ve que es muy culta pero también se ve que hay muchos problemas financieros. Hay una necesidad muy grande de Bitcoin ahí.

Cuando hice shopping, porque perdieron mi maleta, tenía que cambiar dinero y fui a la calle principal, Florida, y mucha gente gritaba : ¡Cambio, cambio! Yo cambié mis dólares y había como diez tipos de cambio diferente. Te dan como un libro de fiat para cambiar. Nunca había vivido eso.

Me impresionó mucho la situación de Argentina y cómo se están despertando a la situación mundial después de muchos años de esperanza monetaria.

Interesado en construir el futuro digital

iProUP: ¿La criptomonedas en la Argentina son una alternativa para la inflación?

Príncipe de Serbia: Sí. A mí me impresionó mucho que yo tenía una sola camisa para dos días, entonces me metí a una tienda online y el precio decía $700 u $800 y cuando llegue a la tienda me dijeron que esa foto era antigua que la camisa valía 14.000 pesos.

Ahí vi la inflación que es más del 104 por ciento en menos de cinco años.

iProUP: ¿Cuál es su posición al respecto al denominado invierno cripto?

Príncipe de Serbia: Este bear market es normal. Fue un invierno muy fuerte, desde el shock de junio hasta la caída de FTX todo el mundo de cripto está sufriendo pero al final estoy relajado porque yo tengo mucha confianza en los fundamentales de Bitcoin y eso no cambio nada.

Ahora, estoy bastante feliz, porque sé que podemos comprar a un precio muy bueno y que en el 2023 o 2024 cuando va a haber el 4 halving va a volver a subir.

Esa volatilidad es normal porque estamos cambiando el mundo financiero en el que vivimos. Es normal.

Bitcoin no tiene equipo, no tiene CEO, es más descubrimiento que creación, los demás tienen gente trabajando, equipos, son distintos. Bitcoin necesita regulación pero es completamente diferente.

El Bitcoin y la Monarquía son parecidos en dos temas. Por ejemplo, la Monarquía tiene que hacer decisiones que pueden afectar por mucho tiempo, y estamos construyendo el futuro. También, el cuidado de los derechos individuales.

Por ejemplo, a nosotros, cuando llegó el Comunismo mi familia se vio muy afectada. Quitaban toda la propiedad la gente, y eso era un robo. Por eso, el Bitcoin y los derechos de la propiedad individual son muy importante.

Si llegamos a un mundo nuevamente comunista y con la tecnología que tenemos ahora nos pueden quitar toda nuestra vida.

iProUP: ¿Cómo es la situación de Bitcoin en Serbia?

Príncipe de Serbia: En Serbia todavía la gente no tiene mucha confianza pero eso es algo bueno.

En los últimos años vivieron dos guerras muy serias, genocidios, inflación pero la mayor parte fue porque había un poder extranjero metiéndose en su mundo.

Si ven algo bueno como Bitcoin, tienen cierta desconfianza pero saber que no se puede corromper y que Bitcoin está hecho por la gente y por la gente a la larga la va aceptar. Y yo voy a trabajar para eso y para mi gente.