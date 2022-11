Colapso FTX: esta plataforma hará una serie sobre el fracaso de la exchange

Existen dos gigantes del mundo streaming que tienen intenciones de producir series sobre el colapsado FTX y su fundador Sam Bankman-Fried

La dramática y reciente historia del colapso de FTX, uno de los más grandes intercambios de criptomonedas del mundo, llegará al catálogo de uno de los gigantes de streaming.

Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, está lista para llevar la historia de éxito y fracaso de FTX a la pantalla chica.

Según reportó Variety, la plataforma acordó la producción una serie de ocho episodios sobre el último escándalo de la industria de criptomonedas y trabajará -nada más y nada menos- que con los directores de "Avengers" para llevar a cabo el proyecto.

AGBO, la empresa de producción de cine de Joe y Anthony Russo, se encargará de la producción, según el informe. Ambos compartirán la producción con David Weil, creador de la serie "Hunter" de Amazon Prime, quien será el responsable de escribir el piloto.

FTX: una serie sobre el último escándalo cripto

Fundado en 2019, FTX era uno de los exchanges de activos digitales más conocidos y reputados de la industria hasta inicios de este mes, cuando colapsó tras enfrentarse a problemas de solvencia y rumores sobre el manejo irregular de fondos.

Su fundador, Sam Bankman-Fried, antes el multimillonario más joven de cripto, también era una figura muy respetada quien se autoproclamaba como un altruista efectivo y donó grandes sumas de dinero a campañas políticas en EE.UU.

FTX se declaró en bancarrota

FTX y 130 de sus filiales se declararon en bancarrota el pasado 11 de noviembre dejando a cerca de 1.000.000 de acreedores con pérdidas multimillonarias. Se estima que la empresa tiene deudas de más de u$s3.000 millones, pero menos de la mitad en efectivo para cubrirlas.

A medida que avanzaron los procedimientos de quiebra salieron a la luz informes sobre el manejo cuestionable de las cuentas de FTX.

Algunos documentos revelaron incluso que Bankman-Fried y otros altos ejecutivos tomaron millones de dólares de la empresa para uso personal y gastaron otros tantos comprando casas lujosas en las Bahamas.

Los detalles sobre la serie FTX, incluido el material fuente, se mantienen en secreto; aunque fuentes cercanas adelantaron a Variety que el guion se basará en "informes internos" de varios periodistas que han cubierto la historia de FTX y Bankman-Fried.

Colapso de FTX atrae el interés de Hollywood

Amazon no es la única, ya que el escándalo de FTX se convirtió en el tema de Hollywood del momento. Apple está a punto de llegar a un acuerdo para adaptar el próximo libro escrito por Michael Lewis sobre el colapso del intercambio, según informes.

Apple también quiere tener su propia seria acerca del colapso de FTX

Lewis, autor de "The Big Short", trabajaba en un libro sobre Bankman-Fried y su empresa antes de la caída. Mientras tanto, Vice Media y la publicación de negocios tecnológicos The Information colaboran en un documental, según un informe de The Hollywood Reporter.

La noticia surge en un momento de auge para las producciones cinematográficas que retratan el exuberante mundo de Silicon Valley.

Amanda Seyfried ganó este año el Emmy a la mejor actriz por su papel protagónico en la serie "The Dropout" de Hulu, que retrata la historia de la también fracasada empresa, Theranos, y su fundadora, Elizabeth Holmes.

En la vida real, Holmes, -a quien ahora muchos comparan con Bankman-Fried-, recibió recientemente una pena de 11 años de cárcel en EE.UU. por fraude.