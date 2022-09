Marvel Studios y Kevin Feige anunciaron cuáles serán los nuevos proyectos del universo de superhéroes

El popular estudio reveló cuáles serán sus próximos proyectos en el transcurso del evento de Disney por excelencia. Todos los detalles, a continuación

Disney presentó oficialmente los nuevos proyectos de cada una de sus exitosas marcas durante el D23, el tradicional evento por los fanáticos de la compañía de entretenimiento más importante del planeta.

Durante la convención, que volvió a ser presencial luego de 3 años, la firma mostró sus nuevos productos de Pixar, Las Princesas, Disney+, los parques temáticos, y Marvel Studios.

Luego de que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, adelantara en la Comic Con 2022 realizada en San Diego la denominada "Fase 5" o "Saga del Multiverso", con dos películas de Vengadores proyectadas para 2025, la expectativa por las novedades de la D23 eran altas.

Werewolf by night (2022):

Será un especial de televisión (Disney+) con temática de halloween, a estrenarse el 7 de octubre de 2022.

El contenido formaría parte de lo que se llama el universo cinematográfico de Marvel (UCM o MCU en inglés), por lo que es posible que algunas cuestiones del largometraje tengan vínculos con lo visto en otras películas o series.

Será protagonizado por el actor mexicano Gael García Bernal y dirigido por el compositor Michael Giacchino.

Black Panther: Wakanda Forever (2022):

Se mostró un nuevo trailer de la segunda entrega de Black Panther, película que tendrá el desafío de reemplazar a Cadwick Boseman, actor que encarnaba el papel protagónico y que falleció durante la producción de la misma.

Su fecha de estreno es para principios de noviembre.

The Marvels (2023):

Como continuación de Captain Marvel (2019) y la serie de Disney+, Mrs. Marvel (2022), llegará el 2023 esta película que promete ampliar el UCM mezclando a los recientes personajes Kamala Khan (Ms. Marvel) y Monica Rambeau, con la popular Carol Danvers (Capitana Marvel), interpretada por Brie Larson.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023): El tercer film del "hombre hormiga" promete ser clave para lo que se viene de cara a la próxima "fase" de Marvel Studios. Regresando al recurso de los viajes a través del "Mundo Cuántico", el film protagonizado por Paul Rudd y gran elenco, será el que abra la "fase 5" y que presente (más formalmente) a quien será el gran villano los próximos años: Kang, El Conquistador. Echo (2023) y Daredevil: Born again (2024): Echo, contará la historia de Maya López, a quien vimos en la serie de Disney+, Hawkeye. Ella tiene un vínculo con Kingpin, popular villano de Spiderman y de Daredevil, a quien vimos como parte del UCM en la última película de Spiderman.

Los actores Vincent D'onofrio y Charlie Cox, que encarnaron los papeles de Kingpin y Daredevil, respectivamente, en la serie homónima de Netflix, regresarán tanto para la serie Echo, como para Dardevil: born again. Una serie que promete ser de alto impacto y que se dice, contará con 18 capítulos. Charlie Cox (Daredevil), Vincent D'onofrio (Kingpin) y Kevin Feige, en el panel de Daredevil: Born Again

Secret Invasion (2023):

Será una serie protagonizada por Samuel L. Jackson, quien retoma su papel como Nick Fury.

En esta serie, Fury será el encargado de desenmascarar una red de alienígenas en la tierra, que se harán pasar por figuras importantes (skrulls).

Thunderbolts (2024):

Con fecha de estreno para 2024, la película de este grupo de antihéroes (y algunos villanos) de Marvel, tiene confirmadas algunas presencias: Yelena Belova (medio-hermana de la Viuda Negra), el Soldado del Invierno, US Agent (a quién vimos en la Serie Falcon and the Winter Soldier), Red Guardian (padre postizo de la Viuda Negra), Ghost (villana de Ant-Man and The Wasp) y Taskmaster (villana de Black Widow).

Todos, aparentemente comandados por la misteriosa Valentina Allegra de Fontaine, personaje que ha hecho varias apariciones y que parece estar "reclutando" a los miembros de este equipo.

Te puede interesar Tendencia: los memes de Mirtha Legrand tras la muerte de la reina Isabel II

Si bien el equipo parece estar completo, hay fuertes rumores que indican que otros personajes como Abominación (interpretado por el actor de Lie to me, Tim Roth) podría sumarse a la formación, además del reconocido villano Baron Zemo.