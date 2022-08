HBO+ se fusionará con un servicio de streaming aún no presente en el país: ¿por qué lo hace?

La guerra del streaming parece lejos de tener fin y muchas son las firmas que modificarán en el corto plazo su estrategia para hacer más rentable su negocio.

Una de ellas es HBO Max, que se fusionará con Discovery+, un servicio presente hasta el momento únicamente en los Estados Unidos.

Así lo confirmó Warner Bros, propietaria de la plataforma de streaming, y puso fin a los rumores que tomaron fuerza en el transcurso de los últimos días.

De esta forma, HBO Max, lanzada por WarnerMedia a comienzos de 2020, se fusionará con Discovery+, dando lugar a un nuevo gigante que competirá por quitarle una parte del mercado a Netflix.

Discovery+ es actualmente el servicio on demand oficial de Discovery Inc, con quién Warner se unió a mediados de abril pasado.

Warner Bros. Discovery confirmó que el flamante servicio se lanzará en 2023, en principio, con un nombre que podría ser totalmente nuevo, aunque todavía no lo dieron a conocer.

El objetivo del proyecto también incluye la gestión de contenidos bajo un mismo servicio y la futura expansión de su oferta de series, películas y documentales que ya existen entre ambos.

Ejecutivos de ambas firmas también dieron a entender que trabajan en un plan para estrenar otro nuevo servicio de transmisión que sea completamente gratuito.

"Creemos que el producto será excelente", resaltó David Zaslav, CEO de Warner Bros.

"Se trata de curación, se trata de calidad, se trata de cuán bueno", explicó.

"El centro habló de que esa es la calidad de HBO Max", completó el ejecutivo ante inversores, durante la llamada de ganancias del segundo trimestre del año.

El renovado servicio on demand promete mantener su estrategia actual sin publicidad, similar al modelo que ejecuta HBO Max en la actualidad, distanciandosé de lo que hace su competidor directo, Netflix.

Según datos elaborados por la compañía, los usuarios adoptaron HBO Max por su contenido de calidad, que es un factor que su equipo considerará a la hora de la decisión en torno al nombre de la nueva plataforma.

De acuerdo a lo postulado por los ejecutivos, HBO Max cuenta con "contenido atractivo que ayuda con la adquisición de suscriptores", mientras que Discovery+ sirve más como una herramienta de "fidelización" de los mismos.

Al final del trimestre pasado, HBO y HBO Max de WarnerMedia, aún propiedad de AT&T, contaban con 76,8 millones de suscriptores combinados.

Por su parte, la cartera de Discovery, Inc. tenía 24 millones; la mayoría de ellos provenientes de Discovery+, lo que representa un 22% más comparado al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, se confirmó que el lanzamiento de la nueva señal será gradual según los territorios.

El primer país al que llegará será Estados Unidos durante el verano de 2023, aproximadamente.

Luego, en otoño del mismo año, le seguirán los países de América Latina.

Europa y Asia, en cambio, tendrán que esperar hasta 2024 para ver reflejados los cambios.

El objetivo siguiente será alcanzar los más de 70 países para 2025.

Así, los usuarios de HBO Max podrán disfrutar de la nueva señal a partir del año próximo.

En este contexto, los usuarios de HBO Max se preguntan que pasará con los próximos estrenos de la misma.

Entre tantos, está el de la serie House of Dragon (o La Casa del Dragón), la serie precuela de la franquicia insignia de HBO, Games of Thrones, la cuál se estrena el próximo 21 de agosto y los fanáticos del universo creado por George R.R. Martin buscan anticiparse con información de todo tipo.

Para tranquilidad de ellos, la serie y otros estrenos confirmados por la plataforma en lo que queda del año no corren peligro alguno.

De todas formas, resta definir que será de su continuidad una vez que se conozcan más detalles de la fusión de HBO Max.

La precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, no corre peligro alguno