Un día como hoy comenzó la carrera espacial

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 31 de enero de 1958, se lanza el Explorer 1, el primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por Estados Unidos.

El lanzamiento del Explorer I ocurre en respuesta al lanzamiento del Sputnik I y el Sputnik II lanzados por la Unión Soviética, con lo que así se dió inicio a la carrera espacial, estrechamente relacionada con la Guerra Fría.

Presentación del Explorer I.

El Explorer I fue el primer vehículo espacial que detectó los cinturones de radiación de Van Allen, bautizados así en honor a un James Van Allen, quien dirigió el diseño y construyó la Instrumentación científica del Explorer 1.

El Explorer 1 dejó de enviar datos el 23 de mayo de 1958, momento en el que sus baterías se agotaron, pero permaneció en órbita a lo largo de más de doce años, durante los cuales completó más de 58000 órbitas.

Finalmente, a causa del deterioro orbital reentró en la atmósfera sobre el océano Pacífico el 31 de marzo de 1970, y se destruyó durante la caída.

El Explorer I, fue el primer lanzamiento del programa Explorer, una larga serie de más de noventa satélites estadounidenses.

Además...

El 31 de enero de 1956, nace en los Paises Bajos, Guido van Rossum, científico de la computación,conocido por ser el autor del lenguaje de programación Python.

En 1982, van Rossum obtiene su título universitario en matemáticas y computación por la Universidad de Ámsterdam.

van Rossum, crea Python a finales de los años ochenta en el Centro para las Matemáticas y la Informática (CWI, Centrum Wiskunde & Informatica), en los Países Bajos, como un sucesor del lenguaje de programación ABC.

El nombre del lenguaje proviene de la afición de van Rossum por los humoristas británicos "Monty Python".

van Rossum, mantiene el rol central en las decisiones de dirección de Python. Incluso se le conoce en el mundo de los programadores de Python como: "Benevolent Dictator for Life" (Benevolente Dictador Vitalicio en inglés).

van Rossum tiene fama de ser bastante conservador, realizando pocos cambios al lenguaje entre versiones sucesivas, intentando mantener siempre la compatibilidad con versiones anteriores.

En el año 2001 recibió el "Award for the Advancement of Free Software" como reconocimiento por su trabajo.

En diciembre de 2005 fue contratado como desarrollador por Google y luego de siete años (2012) se retirada de esta empresa e ingresa en enero de 2013 a la empresa Dropbox.

Python es a día de hoy uno de los lenguajes de programación más populares.

En 2011 se proclamó el tercer lenguaje más popular