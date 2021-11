Inversiones: cada vez más gente abandona puestos de trabajo mal pagos gracias a ganancias en criptomonedas

Casi dos tercios de los encuestados que renunciaron a sus puestos de trabajo después de obtener ganancias que les cambiaron la vida con las criptomonedas tenían un ingreso total de menos de u$s 50.000.

Los datos sugieren que algunos miembros de la fuerza de trabajo mal pagados están renunciando a sus puestos de trabajo después de obtener ganancias en criptomonedas que les cambian la vida.

La empresa de análisis Civic Science publicó los resultados de una encuesta (ponderada según los datos del censo de Estados Unidos), que muestra que el 4% de los 6.741 encuestados de 18 años o más habían dejado su trabajo en el último año debido a la "libertad financiera" obtenida al invertir en criptoactivos.

A continuación, Civic cruzó la cifra del 4% con los datos de 1.201 encuestados en función de sus ingresos anuales que habían renunciado a sus empleos debido a las ganancias de las criptomonedas.

Casi dos tercios de los que habían renunciado a sus trabajos debido a las "locas ganancias" ganaban menos de u$s 50.000 al año: el 27% ganaban menos de u$s 25.000, mientras que el 37% tenía unos ingresos totales de entre u$s 25.000 y 50.000. Mientras tanto, el 15% de los que se lanzaron a trabajar gracias a las criptomonedas tenían unos ingresos de entre u$s 50.000 y 75.000, el 13% entre u$s 75.000 y 150.000, y el 8% con u$s 150.000 o más.

Las conclusiones de Civics pueden necesitar una pizca de sal, dado que cruzó los datos de diferentes períodos de tiempo y un número variado de encuestados. Tampoco está claro lo que constituye la "libertad financiera" en este contexto, ya que Civic no proporciona ninguna explicación ni datos sobre el nivel de ganancias en criptomonedas que obtuvieron los encuestados, indica Cointelegraph.

"Estos datos implican que las criptoinversiones pueden haber proporcionado niveles de ingresos que cambian la vida para algunos, mientras que los propietarios más ricos de criptomonedas lo utilizan más como otra forma de diversificación de activos que como fuente de ingresos", escribió Civic Science.

El inversor multimillonario y defensor de las criptomonedas Mark Cuban respondió en un tuit un enlace a la encuesta, diciendo que:

"Guao, el 4% de las personas en los Estados Unidos han renunciado a sus puestos de trabajo debido a las ganancias de criptomonedas, y la gran mayoría ganó menos de u$s 50.000. Ahora sabemos por qué tantas personas renuncian a trabajos mal pagados."

Wow 4% of people in the USA have quit their jobs because of Crypto gains, and the vast majority made under 50k. Now we know why so many people quit low paying jobs. And this was BEFORE the current runup @cnbc @elerianm @novogratz @Austan_Goolsbee https://t.co/0K5ozoOw1j — Mark Cuban (@mcuban) November 3, 2021