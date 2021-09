¿Querés hacerte rico?: mirá los consejos que da Mark Cuban para lograr ese propósito

"Cómo hacerse rico", "cómo hacerse millonario", "cómo ser rico"... Una simple búsqueda con estas palabras en internet muestra decenas y cientos de millones de resultados, a los que habría que sumar otros muchos similares.

Tal es el interés que despierta este tema. Si bien está claro que no hay un truco mágico para ser millonario, se pueden extraer varias recomendaciones a partir de los hábitos, las actividades y las declaraciones de personas ricas que ya han llegado a ese nivel.

Desde jóvenes que han logrado ser millonarios hasta exitosos empresarios que se encuentran entre los más ricos del mundo, como Warren Buffett, son muchos los casos de personas que de una forma u otra comparten las reglas de oro para ganar mucho dinero hasta acumular una fortuna.

Mark Cuban, empresario e inversor estadounidense, dueño de los Dallas Mavericks de la NBA y con participaciones en decenas de empresas, es uno de ellos. Su fortuna, a día de jueves 16 de septiembre, asciende a 4.500 millones de dólares (más de 3.800 millones de euros, al cambio actual), según Forbes.

Estos son algunas claves del multimillonario Mark Cuban que pueden ayudarte a ser rico en el futuro, ganando más dinero poco a poco, según sus declaraciones en una entrevista a Vanity Fair y en otros eventos:

Vive como un estudiante

"La riqueza es relativa, así que hay ciertas cosas que tienes que hacer para ponerte en la mejor posición para ser rico", comienza diciendo Mark Cuban.

"Lo primero que tienes que hacer es vivir como un estudiante", explica, en referencia a huir de las tentaciones de gastar más dinero en cuanto comienzas a ganar algo más que antes.

"Cuando consigues ese primer trabajo, es realmente genial. Recuerdo que miraba los coches y pensaba: 'Quiero este coche'. Afortunadamente, me quedé con mi chatarra [de coche]", recuerda el ahora multimillonario.

La importancia del aprendizaje

La capacidad de adquirir nuevos conocimientos a lo largo de la vida ha sido señalada por muchos expertos como una competencia clave en el mercado laboral. Mark Cuban también la ha destacado en varias ocasiones, tanto la importancia de aprender nuevas cosas como de aprender de los errores.

"No se trata de dinero ni de conexiones, sino de la voluntad de trabajar y aprender más que nadie cuando se trata de tu negocio. Y si falla, aprendes de lo ocurrido y haces un mejor trabajo la próxima vez", ha resaltado.

"Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo aprender, porque esa será la mayor habilidad en el futuro", señaló en otra ocasión Cuban, durante una sesión de preguntas y respuestas en el Centro George W. Bush estadounidense.

Él mismo ha reconocido aplicar esta máxima a lo largo de su exitosa carrera, como recoge Men's Health.

"Reconocí que aprender era realmente una habilidad, y que al continuar aprendiendo, hasta el día de hoy, puedo competir y mantenerme al día y adelantarme a la mayoría de la gente. La realidad es que la mayoría de las personas no dedica tiempo a mantenerse al día y aprender. Eso siempre me ha dado una ventaja competitiva", explica.

No uses tarjetas de crédito

La tarjeta de crédito no tiene por qué ser un problema en sí misma, pero sí lo es el uso que se le dé.

En el caso de algunas personas (y es un tema más presente en ciertos países, como Estados Unidos), tener una tarjeta de crédito puede acabar suponiendo gastar más de lo que se tiene y de lo que se debería y, finalmente, acumular deudas.

Mark Cuban también pasó por ello ("Recuerdo que los cobradores me llamaban cada 2 minutos"), por lo que ahora dice que "no deberías usar tarjetas de crédito". Emplea dinero en efectivo y, cuando necesitas una alternativa, "es mejor usar una tarjeta de débito", recomienda el empresario.

Ahorra al menos el equivalente a 6 meses de ingresos...

"La vida da muchas vueltas" es una frase típica y un tópico, pero no por ello deja de ser válida en muchas situaciones. Por muy bien que te esté yendo, hay que prepararse para lo que pueda venir, ya sea una crisis económica, una pandemia, un despido inesperado o una repentina necesidad de más ingresos por un cambio en la vida.

"Si no te gusta tu trabajo en algún momento o te despiden o tienes que mudarte o algo va mal... vas a necesitar al menos 6 meses de ingresos", recomienda Cuban.

... e invierte ese dinero

Una vez que has conseguido ahorrar la cantidad de dinero suficiente, Mark Cuban recomienda invertirlo "en el fondo más barato del índice S&P 500 (SPX)" que puedas encontrar.

Un fondo S&P 500 es un vehículo de inversión que invierte en las 500 acciones que componen el índice S&P 500, en proporciones ponderadas por capitalización de mercado, y ha sido recomendado también por otros millonarios, como Warren Buffett.

Como recoge Medium, en 2020 The Balance, una de las 10 propiedades financieras más importantes, señaló estos como los fondos de índice S&P 500 más baratos que se deberían considerar:

Fidelity 500 Index Fund

Fondo del Índice S&P 500 de Schwab

State Street S&P 500 Index Fund

Vanguard 500 Index Fund Acciones para inversores

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

USAA S&P 500 Index Fund Acciones para socios

Para las personas más "aventureras" que no teman asumir más riesgos, Cuban propone un paso más: "Podrías coger el 10 por ciento y ponerlo en bitcoin o ethereum. Pero si haces eso, tienes que fingir que ya has perdido tu dinero", advierte.

"Es como coleccionar arte", lo compara: "Algo vale lo que otra persona pagará por él".

No hacer nada puede ser un movimiento inteligente

Mark Cuban también ha recomendado prudencia en algunos aspectos, como al aconsejar que se limiten las inversiones en bitcoin o ethereum al 10%. Otro millonario conocido por evitar riesgos innecesarios y excesivos es Warren Buffett. En sus propias palabras: "Regla número 1: nunca pierdas dinero. Regla número 2: nunca olvides la regla número 1", recoge Inc.

"Si no entiendes completamente los riesgos de una inversión que estás contemplando, está bien no hacer nada", afirmó por su parte Cuban en 2010. "En tiempos de gran incertidumbre, no hacer nada es una estrategia de inversión válida y, en mi opinión, preferible. Simplemente pon tu dinero en el banco", añade.

Compra al por mayor y en oferta

Una forma fácil de ahorrar dinero y gastar menos es comprar productos que estén en descuentos, promociones u ofertas, o adquirirlos al por mayor para que el precio sea más reducido.

Mark Cuban pone el ejemplo humilde y sencillo de la pasta de dientes: la vas a usar todos los días, varias veces al día, durante toda tu vida. Por eso, si ves una oferta o descuento en la pasta de dientes, compra para 2 años. "Eso es un retorno inmediato de tu dinero", asegura.

"Cualquiera de tus reutilizables, de los consumibles que tienes que tener, cuando estén en una gran oferta en Amazon, cómpralos, porque lo más probable es que sus precios suban, [y] eso es un verdadero ahorro que puedes llevar a tu bolsillo", añade.

Negocia con dinero en efectivo

"Negocia con dinero en efectivo, le digo a la gente todo el tiempo. Si estás fuera, vas a tomar una clase de yoga y te quieren cobrar 30 dólares di: 'Mira, tengo 20'. ¿Sabes qué? Lo van a aceptar. Cómo hacerse millonario según Warren Buffett, una de las 10 personas más ricas del mundo, explica en la entrevista a Vanity Fair.

Además, funcionar más con dinero efectivo en lugar de con tarjeta (sobre todo, si es de crédito) puede ayudarte a ahorrar con más facilidad cada semana o mes.

Lee

Son muchas las personas millonarias y empresarias de éxito que leen con frecuencia, desde libros de economía a novelas, biografías y periódicos: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Warren Buffett o Richard Branson, entre otros.

Mark Cuban también ha declarado su afición por los libros: "Me encantaba pasear por las librerías cuando había librerías por todas partes. Si había algo que me llamaba la atención y pensaba que podía darme una idea", gastar 30 dólares en un libro "para conseguir una idea que pudiera ayudar a impulsarme, a mejorar mis negocios..., era una ganga", menciona.

Recuerda que le entusiasmaba especialmente The Only Investment Guide You'll Ever Need (La única guía de inversión que usted necesitará), de Andrew Tobias.

"Leía durante horas todos los días, porque todo lo que se necesita es una pequeña cosa para impulsarte al siguiente nivel", afirma Cuban.

Sé amable

Saberse rodear de la compañía adecuada y tratarla con amabilidad y educación también es un elemento básico en los negocios y en la vida. Al contrario de lo que pueda pensarse, no se trata de rodearse de "tiburones" para crecer a toda costa.

Así piensa Warren Buffett, y también lo hace Mark Cuban, quien asegura que "la amabilidad funciona".

"Cuando eres amable con la gente que te rodea, cuando te preocupas, cuando eres empático, siempre vas a obtener más resultados. Dirigir una empresa no es fácil, es difícil, pero lo único que puedes controlar en la vida es tu esfuerzo, trabajar duro", concluye el millonario.

Fuente: Business Insider