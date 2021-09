Apple presentará el iPhone 13: cuándo lo hará y qué características tendrá el esperado teléfono inteligente

Finalmente Apple reveló el día y horario en el que realizará su tradicional evento para presentar su nueva generación de productos, liderada por el esperado teléfono inteligente iPhone 13, en sus diferentes modelos.

La compañía de Cupertino, que coqueteó en los últimos días con sumarse al mundo de las criptomonedas, ya lanzó la invitación oficial desde sus redes sociales para la cita que será el martes 14 de septiembre a las 14 horas de nuestro país.

Y si bien aún no se revelaron detalles oficiales acerca de la nueva familia de dispositivos móviles de Apple, diferentes características ya fueron filtradas.

Entre ellas se destacan la llegada del sistema operativo iOS 15, el cual ya fue anunciado durante la última WWDC.

Otras filtraciones apuntan a que serán cuatro los modelos que integren la nueva línea de teléfonos de la firma norteamericana.

Estos serían el iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

En cuanto a las características estéticas, se estima que el modelo será muy similar a la línea iPhone 12 y que contará con acabado de bordes, pantalla con paneles LTPO, dos cámaras traseras en diagonal y un ‘notch’ más pequeño.

El valor del iPhone 13 aún no se reveló, pero se estima que podría superar los u$S900.

En cuanto al calendario para poder reservar y retirar los productos existen diferentes rumores.

Se estima que el 17 de setiembre será el día desde el que se podría hacer reservas, mientras que el 24 de setiembre saldría a la venta en tiendas de Estados Unidos la primera edición.

Wanna know what’s next? Tune in on September 14 at 10 a.m. PDT for a special #AppleEvent.Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/GJUsLc9cuJ — Apple (@Apple) September 7, 2021