6 consejos de Elon Musk para mejorar la productividad

Hace cuatro años, la automotriz Tesla se disponía a producir 200 unidades de los vehículos Model 3 y Modelo S / X, lo que llevó a Musk a repensar sus metas

El CEO de Tesla y Space X, Elon Musk, demostró a lo largo de los años un éxito indiscutible en casi todos los proyectos que realizó hasta la fecha. Muchos de los logros que lo hicieron comparable con Steve Jobs o Henry Ford, están relacionados a una serie de reglas para mejorar la productividad.

Hace cuatro años, la automotriz Tesla se disponía a producir 200 unidades de los vehículos Model 3 y Modelo S / X. Luego de tres semanas de trabajo sin el resultado deseado, el magnate sudafricano decidió enviarles un correo electrónico a sus trabajadores.

En ese momento dijo que la productividad podía ser afectada por varios factores y para no debilitarse, el magnate tecnológico sugirió seis enfoques:

No tenga reuniones largas

"Las reuniones excesivas son la plaga de las grandes empresas y casi siempre empeoran con el tiempo. Por favor, salga de todas las reuniones grandes, a menos que esté seguro de que están proporcionando valor a toda la audiencia, en cuyo caso manténgalas muy breves".

No tenga reuniones frecuentes e innecesarias

"También elimine las reuniones frecuentes, a menos de que se trate de un asunto extremadamente urgente. La frecuencia de las reuniones debería disminuir rápidamente una vez que se resuelva el asunto urgente", explicó

"Las reuniones excesivas son la plaga de las grandes empresas y casi siempre empeoran con el tiempo", dijo Musk

Salga de una reunión si no está contribuyendo

"Salga de una reunión o deje una llamada tan pronto como sea obvio que no está agregando valor. No es de mala educación irse, es de mala educación hacer que alguien se quede y pierda el tiempo", afirmó.

No uses jerga especializada

"No use siglas o palabras sin sentido para objetos, software o procesos en Tesla. En general, cualquier cosa que requiera una explicación inhibe la comunicación. No queremos que la gente tenga que memorizar un glosario solo para funcionar en Tesla", expresó.

Comunicación directa

"La comunicación debe viajar por el camino más corto necesario para hacer el trabajo, no a través de la llamada cadena de mando. Cualquier gerente que intente hacer cumplir la comunicación de la cadena de mando pronto se encontrará trabajando en otra parte", explicó.

Según el empresario, una fuente de importante de los problemas en las empresas es la mala comunicación entre departamentos. Además, señala que la forma de resolverlo es permitir el libre flujo de información en todos los niveles.

"En general, elija siempre el sentido común como guía", expresó Musk

"Si para hacer algo entre los distintos departamentos de la compañía un colaborador individual tiene que hablar con su gerente, quien a su vez tiene que hablar con un director y este con un vicepresidente, que habla con otro vicepresidente, que habla con un director, que habla con un gerente, que habla con alguien que hace el trabajo real, entonces sucederán cosas súper tontas", explicó en el mail a sus empleados.

Para Musk, debe estar bien que "la gente hable directamente con quienes corresponde" y que se simplifique el trabajo para que se haga "lo correcto y necesario" en el menor tiempo.

Utilizá el sentido común

"En general, elija siempre el sentido común como guía. Si seguir una ‘regla de la empresa’ es obviamente ridículo en una situación particular, de modo que sería una gran caricatura de Dilbert, entonces la regla debería cambiar", concluyó.

Fuente: Diario Panorama.