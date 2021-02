Spotify lanza una versión para escuchar música con audio de alta calidad: ¿cuándo llegará al país?

Para los usuarios de su versión Premium, a fin de año podrán actualizar la calidad de sonido a Spotify HiFi y escuchar música en alta calidad de sonido

La firma de música vía streaming Spotify continúa su plan de actualización. La plataforma de música on demand confirmó que este año ofrecera un sonido de alta calidad,a través de Spotify HiFi, un nuevo servicio que llegará próximamente y ofrecerá el beneficio de disfrutar tus canciones y artistas favoritos con "música en formato de audio sin pérdidas, con calidad de CD".

La idea es lanzar un servicio de audio de alta gama que compita con otros servicios semejantes como Tidal Hi-Fi y Amazon Music HD.

Tidal Hi-FI se mantuvo como la gran referente del sector, si bien la propuesta de Amazon ganó más adeptos desde su lanzamiento en 2019 y Spotify se quedó atras en este sentido.

Aún así, de acuerdo a información publicada por el medio The Verge, Spotify ya realizó pruebas de sonido de alta fidelidad. De todos modos, aún no revelaron planes concretos para convertirlo en una suscripción. La noticia fue difundida en el evento virtual Spotify Stream On. Entre otras personalidades relevantes en participar en el acontecimiento, estuvo presente la cantante estadounidense Billie Eilish junto con el productor discográfico FINNEAS, quienes se unieron para hablar sobre el anunció del audio de alta calidad.

"El audio de alta gama significa más información, hay cosas que no escucharás si no tienes un buen sistema de sonido. Es muy importante sólo porque hacemos música que queremos que se escuche de la manera en que se hizo", mencionó la cantante en el video.

"Cada vez que alguien realmente se toma el tiempo para sentarse con nuestra música y escucharla de una manera de muy alta calidad es muy emocionante porque sé que están escuchando todo lo que pretendíamos", agregó FINNEAS.

Múltiples artistas y amantes de la música destacaron que la calidad del sonido es un tema fundamental para la reproducción de la misma. Según Spotify, la música de alta calidad es una de las características más demandadas por sus clientes.

Principales características de Spotify HiFi