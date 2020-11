¿Crees que un usuario te bloqueó en Facebook?: de esta manera lo podrás corroborar

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas, y con cientos de amigos con sus propias formas de ser, alguno te puede bloquear, ¿cómo saberlo?

Al igual que otras plataformas, esta red social permite bloquear otros usuarios para que estos no puedan tener acceso a tu información. Pero ¿cómo saber cuándo alguien me ha bloqueado en Facebook?

Realmente no hay una notificación que indique que un usuario te ha bloqueado en la red social, pero si hay señales que pueden afirmar que posiblemente esa persona te ha bloqueado.

Tal vez no te has puesto a revisar si alguna vez has sido bloqueado por otro usuario y por eso no tienes ni idea de cuáles pueden ser esas señales. Pero tranquilo, no es nada del otro mundo.

¿Crees que alguien te bloqueó en Facebook?, es muy fácil darte cuenta con estas señas

La primera señal y la más evidente es cuando no puedes enviarle un mensaje a esa persona en Facebook.

Eso sí, no debes quedarte solo con esto, ya que posiblemente esa persona haya decidido desactivar su cuenta y por eso no puedes escribirle.

Otra señal es que no puedes ver su perfil. Si antes podías ver su muro sin problemas y de pronto ya no, seguramente ese amigo te ha bloqueado.

Un punto que puede asegurar que te han bloqueado de Facebook es cuando dejas de aparecer de la lista de amigos.

Evidentemente si ves que ya no aparece en tu inicio cuando antes sí solía aparecer, entonces puede ser que el usuario te haya eliminado, pero, si no aparece en el buscador, quiere decir que has sido bloqueado, indicó FayerWayer.