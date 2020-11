¿Querés ser exitoso?: 10 cualidades que tenés que trabajar para poder triunfar

Este grupo aborda las situaciones de manera diferente que el resto de la gente, ya que encaran los desafíos de una manera distinta que los demás

¿Qué es lo que diferencia a las personas exitosas del resto? Según diferentes estudios, este grupo de personas aprendió a utilizar sus habilidades, rasgos y atributos naturales para lograr sus sueños.

Pero además, abordan las situaciones de manera distinta que el resto, ya que encaran los desafíos de una manera desde otra ópica. Es decir que han desarrollado habilidades y rasgos que los llevarán más lejos.

Si quieres alcanzar tus sueños más deseados y tener un éxito fenomenal, necesitarás encontrar formas de pasar de lo ordinario a lo extraordinario.

Estos son los 10 atributos más poderosos de las personas exitosas que podés trabajar para alcanzar tus metas.

1. Se enfocan en los objetivos, pero son flexibles

Las personas exitosas tienen grandes sueños y establecen objetivos de corto y largo plazo que los llevarán hasta ellos. Escriben sus metas y trabajan en ellas constantemente. Si deseas tener éxito, uno de los hábitos más fáciles de desarrollar es comenzar a establecer metas y crear un plan de acción para alcanzar esos objetivos.

Las personas exitosas también entienden la importancia de ser adaptables a las circunstancias cambiantes. Periódicamente vuelven a evaluar sus objetivos y se aseguran de mantener el rumbo y avanzar. Analizan su progreso y se aseguran de que sus propósitos sigan teniendo sentido a lo largo del tiempo. Son lo suficientemente flexibles como para reconocer cuándo es el momento de cambiar de rumbo. Si es necesario, alteran o restablecen sus objetivos y comienzan de nuevo.

2. Son implacablemente ambiciosas

El éxito aplastante no les cae en los brazos nada más: tiene que tener hambre y estar dispuesto a trabajar de manera constante para lograr sus metas. Las personas exitosas persiguen implacablemente sus objetivos pues simplemente no se dan por vencidos. Si quieres ser increíblemente exitoso, debes ser increíblemente ambicioso y estar motivado para hacer lo que sea necesario para hacer tus sueños realidad. Tienes que estar dispuesto a trabajar más que nadie.

Las personas exitosas tienen una personalidad competitiva que los empuja y los hace decididos a perseguir sus objetivos. Pero no están dispuestos a copiar a otros; están decididos a tener éxito en sus propios términos. Las personas más exitosas también encuentran una forma de moderar sus tendencias excesivamente agresivas. Su impulso interno y motivación son una inspiración para los demás.

3. Confían sin miedo

Los dos mayores enemigos del éxito son el miedo y la duda. Tememos lo desconocido y al fracaso. Luchamos con la duda, preocupándonos de no estar listos o no tener lo necesario para ser plenos.

Las personas triunfadoras aprenden cómo aprovechar estas preocupaciones y dejar de lado sus recelos y aprensiones. Toman medidas y persiguen sus sueños. Excavan profundamente dentro de sí mismos y encuentran el coraje y la confianza para probar ideas innovadoras; para lanzarse incluso si no están preparados al cien por ciento.

No están satisfechos con el status quo y no temen desafiar la sabiduría convencional.

Ser valiente no significa no sentir miedo; significa que no dejas que este miedo te detenga porque entiendes que no hacer nada sería un destino peor que intentar y fracasar. Para tener éxito, debes tener la confianza y el coraje suficientes para seguir probando cosas nuevas.

4. Son curiosas e inquisitivas

Desde el primer momento, a la mayoría de nosotros nos enseñan a seguir la corriente y aceptar la información que se nos da al pie de la letra, pero las personas increíblemente exitosas ven el mundo de manera diferente. Son naturalmente inquisitivos y cuestionan todo.

Constantemente preguntan "¿Y si?" o "¿Por qué no?" Voltean un problema en su cabeza para examinarlo desde un punto de vista diferente. Quieren saber por qué y cómo funcionan las cosas, y si pueden hacerlo de manera diferente.

No están satisfechos con el status quo y no temen desafiar la sabiduría convencional. Las personas exitosas tienen mentes curiosas e inquisitivas, lo que les lleva a lograr avances innovadores y cambiar la forma en que hacen las cosas. En última instancia, su curiosidad puede ser el catalizador para interrumpir industrias enteras.

5. Cultivan una mentalidad de crecimiento

Las personas exitosas creen que son capaces de cosas increíbles y están dispuestas a trabajar duro para lograrlas. En lugar de ver sus fallas como algo insuperable, se enfocan en vencer los desafíos.

Cultivan una mentalidad de crecimiento y la creencia de que tus cualidades y rasgos básicos son cosas que puedes mejorar a través del esfuerzo y el trabajo duro. Según la autora Carol Dweck, profesora de psicología en la Universidad de Stanford, una mentalidad de crecimiento es cuando crees que tus cualidades básicas son tu punto de partida en la vida, pero que tienes la capacidad de mejorar y superar la adversidad.

La adopción de esta mentalidad permite a las personas prosperar en tiempos difíciles. Una actitud de crecimiento ve el fracaso como un trampolín para la mejora, en oposición a una mentalidad fija que evita los desafíos, se rinde fácilmente y se siente amenazada por el éxito de los demás.

6. Son "apasionadamente apasionados"

Las personas triunfadoras creen de todo corazón en sus metas y sueños. Son profundamente apasionados por sus objetivos y están completamente comprometidos a llevarlos a cabo. Entienden que la pasión es la clave del progreso y que ese trabajo duro eventualmente se convertirá en éxito.

La pasión no es algo que puedas fingir; debe venir auténticamente desde adentro. Por esa razón nunca lograrás hacer algo que no te gusta; debe ser algo que ames y que estés dedicado a ver hecho realidad. Las personas comprometidas y apasionadas por sus objetivos moldearán sus vidas y circunstancias para apoyar esas ambiciones.

7. Mantienen la calma bajo presión

Enfrentarse a una situación de alta presión puede hacer analices en exceso constantemente, quedando incapacitado para realizar tu máximo potencial. Por eso nos derrumbamos bajo la presión.

Pero las personas muy exitosas han aprendido a mantener la calma y mitigar los efectos negativos del estrés y la presión. Se acercan a las situaciones estresantes con una actitud mental positiva. Ven el desafío como una oportunidad, no como una amenaza de vida o muerte.

Las personas más exitosas tienen autodeterminación.

Reformulan los obstáculos como una oportunidad para superar un desafío. Mantienen la calma y dedican sus recursos mentales para enfocarse claramente en la situación sin permitir que entre el pánico. Se enfocan en la tarea que tienen inmediatamente entre manos y toman las decisiones necesarias para avanzar sin permitir que el problema los abrume.

8. Están a cargo y tienen poder

Para tener éxito debes creer que estás a cargo de tu propia vida. Nunca debes perder tu sentido de propósito o dirección, incluso en medio de una tormenta.

Las personas más exitosas tienen autodeterminación: son el capitán al timón de su propio barco, dirigiendo sus carreras y viviendo de la manera que desean. Esto les da una gran satisfacción y empoderamiento al decidir quiénes quieren ser y qué quieren hacer con sus vidas.

La autodeterminación también te brinda resistencia porque te sientes fuerte y capaz de lidiar con lo que se te cruce en el camino. Te distingue y hace que otros te aprecien y te respeten aún más. Cuando se enfrentan a una crisis, las personas exitosas las abordan de frente pues se sienten seguros de sí mismos y de sus habilidades. Su determinación y fuerza interior los convierte en una brújula confiable para quienes los rodean.

9. Son "realistamente optimistas"

Las personas exitosas mantienen su enfoque en lo positivo, pero también ven las cosas de manera racional y objetiva. Tienen un optimismo realista, combinando una perspectiva positiva con una visión clara de una situación.

Creen que tendrán éxito, pero no se engañan a sí mismos al creer que será fácil. Su optimismo les ayuda a mantenerse ágiles y flexibles, buscando un camino a seguir a través de un territorio inexplorado.

Pero también son honestos consigo mismos y pueden reconocer cuándo han cometido un error. Mantienen la confianza y no permiten que la negatividad y el pesimismo se filtren en su forma de pensar, pues eso solo corrompería su capacidad de perseverar en tiempos difíciles. Son realistas y prácticos cuando se trata de planificar cómo superarán los obstáculos.

10. Son comunicadores fuertes

La capacidad de comunicar de manera efectiva sus ideas a los demás es uno de los rasgos más importantes identificados por personas con mucho éxito como Bill Gates y Richard Branson. Al final, todo se reduce a poder transmitir tus pensamientos e ideas.

Las personas más exitosas pueden negociar de manera efectiva y comunicar información pertinente al hablar y escribir. Tienen la capacidad de escuchar activamente y relacionarse con los demás. Debes ser capaz de recopilar información y comprender lo que se dice, luego responder eficazmente y asegurarte de que tu mensaje sea comprendido.

Esto también incluye la comunicación no verbal, como la forma en que nos sostenemos y nos presentamos a los demás, incluso cuando no estamos hablando. Las personas más exitosas son excelentes comunicadores, lo que les permite compartir ideas y colaborar con diferentes tipos de personas. Esto también es clave para poder recopilar los comentarios de clientes y comprender cuáles son sus necesidades y qué es lo que están buscando.