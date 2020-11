Para enriquecer los momentos libres: 13 series que vas a poder disfrutar a pleno durante noviembre

Muchas y variadas son las opciones que trae noviembre en el terreno de las series, desde thrillers y comedias varias hasta la acción violenta, vos elegirás

Este es el listado de las 13 series recomendadas:

Roadkill

Miniserie británica con reparto de lujo con Hugh Laurie (House), Helen McCrory (Peaky Blinders) y Sidse Babett Knudsen (Borgen). Los cuatro capítulos de este thriller político se centran en Peter Laurence, un alto cargo del gobierno conservador de Reino Unido que tiene ambición de escalar más aún. Su vida se complica cuando amenaza con salir a la luz historias comprometedoras del pasado. El protagonista se enfrenta a tres mujeres, una periodista, una joven que asegura ser su hija y una Primera Ministra con la que no mantiene muy buena relación. Corrupción y políticos con un sentido de la moral bastante laxo en una serie a lo House of Cards.

Todas las criaturas grandes y pequeñas

Escapismo al estilo británico en un drama amable en los valles de Yorkshire. Esta serie es una nueva adaptación de las novelas del veterinario y escritor James Herriot que ya fueron llevadas a la pequeña pantalla en un clásico de la televisión británica. Sigue las andanzas de un joven veterinario recién licenciado que encuentra trabajo como ayudante de un veterinario rural en un pueblo del norte de Inglaterra. En estos tiempos complicados y llenos de incertidumbre, la tranquilidad que transpira e incluso lo previsible de sus tramas son casi terapéuticos y sacan una sonrisa sin querer. Además, qué bonitos paisajes.

Nasdrovia

Leonor Watling y Hugo Silva protagonizan esta especie de cruce entre la comedia con trasfondo criminal Barry la ruptura de la cuarta pared y el descaro de Fleabag. Los protagonistas son una pareja de abogados de éxito divorciados que deciden dar un giro a su vida y abandonar el mundo turbio en el que se mueven para poner un restaurante de comida rusa con un cocinero especializado en esa gastronomía. Sin embargo, los problemas les perseguirán cuando la mafia rusa descubra el local y comprueben que en él se sienten como en la madre patria. El humor (bastante negro) surge de las situaciones delirantes en las que se ven envueltos y de esos guiños al espectador a través del personaje de Watling. Muy entretenida.

ByAnaMilán

La actriz Ana Milán aprovechó el confinamiento para hacer memoria y, de paso, entretener al personal contando algunas de sus anécdotas más memorables las redes sociales. Esas anécdotas serán el punto de partida para una comedia que mezcla realidad y ficción y que cuenta la historia de una Ana Milán a punto de casarse con el amor de su vida y rodar una peli como protagonista a la que la vida le sorprende con un cambio de rumbo que la deja sin boda y sin película. No sabemos muchos más detalles de este proyecto, pero con esto ya nos pica la curiosidad.

Moonbase 8

Fred Armisen, Tim Heidecker y John C. Reilly son los protagonistas y cocreadores de esta comedia con un humor muy particular. Dentro de la tendencia de esta temporada de las series que miran a la carrera espacial o al trabajo de los astronautas (se ve que queremos huir de este mundo como sea), interpretan a tres hombres que se entrenan como astronautas en un simulador lunar situado en el desierto de Arizona donde tienen que afrontar situaciones que podrían encontrar en la Luna. Si se conecta con su humor, resulta bastante divertida por las situaciones absurdas a las que tienen que hacer frente y sus particulares formas de ser.

Industry

Lena Dunham produce y dirige el primer episodio de este drama de HBO y BBC ambientado en el mundo de las altas finanzas que sigue a un grupo de jóvenes recién licenciados que luchan por abrirse paso en el exigente mundo financiero de Londres poco después del colapso de 2008. Los jóvenes compiten por un ganarse su continuidad en el prestigioso Pierpoint & Co. Cualquier cosa vale en un mundo extremadamente competitivo. La serie explora cuestiones de género, raza o clase a través de la ambición de estos jóvenes y las relaciones entre ellos y con sus superiores. Su arranque es bastante potente, muy al grano y con giros desde el episodio 1. Promete.

Adult Material

La crítica británica ha aplaudido esta miniserie de Channel 4 centrada en el mundo del porno. La historia sigue a una mujer de 33 años antigua estrella del cine X, madre de tres hijos, muy respetada en su trabajo y buena conocedora de la industria. Ahora da sus últimos pasos en un mundo que ha cambiado desde el DVD hasta Internet y las redes sociales. Tras su estreno en Reino Unido, The Guardian destacaba cómo la serie incluso encuentra hueco para el humor y su acierto en reflejar el mundo del porno de una forma que ni extremadamente sórdida ni glamurizada.

Los favoritos de Midas

Mateo Gil dirige este thriller en el que Luis Tosar interpreta a Víctor Genovés, un poderoso empresario que sufre el chantaje de una misteriosa organización que se hace llamar Los favoritos de Midas: si no paga una elevada suma de dinero, matarán a una persona al azar en el lugar y la fecha que ellos digan, con nuevas víctimas cada pocos días hasta que pague. Mientras Genovés se ve expuesto al dilema moral que supone cargar con esas muertes sobre su conciencia, tiene que lidiar también con las altas esferas a las que parece molestarles el periódico que pertenece a su grupo mediático.

The Crown

Cuarta temporada de la serie que narra la vida de Isabel II de Inglaterra. La trama entra en el final de los años setenta y comienzos de los ochenta para repasar momentos clave en la historia tanto de la familia real británica como de Reino Unido. Margaret Thatcher se convierte en Primera Ministra, y las tensiones entre ella y la Reina serán evidentes, y más cuando el país se encamina hacia la Guerra de las Malvinas. En otro flanco, el príncipe Carlos vivirá su relación con la joven Diana Spencer, un cuento de hadas para el pueblo británico que de puertas para adentro oculta una realidad diferente. Gillain Anderson como Thatcher y Emma Corrin como Diana se incorporan al reparto de esta esperadísima temporada. Está asegurada la calidad de los guiones, de las interpretaciones y, sobre todo, de la producción.

Gangs of London

Acción y violencia a raudales en los bajos fondos de Londres. Gareth Evans es el responsable de esta producción con algunas de las mejores coreografías de acción que se han visto en los últimos tiempos en la pequeña pantalla. La trama sigue la historia de Sean Wallace, el hombre que acaba de heredar el control de uno de los principales clanes criminales de Londres tras la muerte de su padre. Mientras que intenta averiguar por todos los medios quién mató a su padre, se ve obligado a rehacer sus alianzas con otros grupos criminales para tratar de mantener el frágil equilibrio que preside este submundo. Para ello contará con la ayuda del misterioso Elliot Finch, un hombre al que nadie había prestado atención hasta ahora.

Parliament

Serie francesa en la línea de otras grandes comedias políticas como Veep, The Thick of It o incluso la española Vamos Juan. En este caso, la mirada se dirige al Parlamento Europeo, un mundo extraño para el recién llegado Samy, nuevo asistente parlamentario de un eurodiputado francés con gran habilidad para escaquearse de problemas y complicaciones. Samy tendrá que ir apañárselas para encontrar aliados que le expliquen cómo funcionan las cosas en una Europa en la que cada uno mira por sus intereses. La serie fue un éxito en Francia y se pudieron ver los primeros capítulos en el Serielizados Fest. Bastante divertida.

30 monedas

A un pueblo remoto llega, exiliado por el Vaticano, el padre Vergara, exorcista, boxeador y exconvicto. Y con él llegan los problemas: de repente, una serie de fenómenos paranormales empiezan a tener lugar en este tranquilo pueblo. El alcalde, Paco, y la veterinaria, Elena, tratarán de desvelar qué está ocurriendo y el significado de una moneda que oculta Vergara y que parece tener que ver con una batalla global por el control de las 30 monedas por las que el apóstol Judas traicionó a Jesús de Nazaret. Alex de la Iglesia es el creador y director de esta serie cuyo tráiler (y primeras críticas) apunta a una historia muy en la línea de otras creaciones suyas: terror (con sus monstruos y sus excesos habituales) y toques de humor negro. Tiene muy buenos ingredientes, habrá que ver el resultado.

Des

David Tennant es el protagonista de esta miniserie británica que cuenta la historia del asesino en serie Dennis Nilsen, un funcionario que entre 1978 y 1983 mató a 15 personas que conocía por las calles de Londres. Se ganaba su confianza, les ofrecía comida o alojamiento y, posteriormente, los mataba. Normalmente eran personas sin hogar y expulsadas de la sociedad en esos años de crisis económica. El problema es que, cuando Nilsen fue capturado en 1983, no había forma de dar con la identidad de sus víctimas, lo que obligó a la policía a llevar a cabo una de las mayores investigaciones para cazar al asesino realizadas en la historia de Reino Unido, aunque en este caso lo que se buscaba no era el asesino, sino los asesinados. Además de la historia, impresiona la interpretación de Tennant, da miedo de verdad, indicó El País.