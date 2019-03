Facebook busca expertos en blockchain para desarrollar una nueva veta de negocios

Facebook no está contento con su equipo de 50 expertos dedicados a su propia moneda digital, ahora está buscando a alguien para liderar el equipo

El gigante del social media está buscando un "líder comercial para el equipo de Blockchain" para su sede de Menlo Park, California. La publicación del puesto no tiene fecha y aún no está claro cuando Facebook comenzó a buscar.

La empresa busca un "jugador de equipo proactivo" que funcione de soporte a la nueva iniciativa de la compañía en el desarrollo de aplicaciones basadas en blockchain. El candidato seleccionado será responsable de redactar los contratos y brindar asesoramiento legal a las iniciativas de Facebook relativas a la moneda digital.

Dirigir este equipo no es tan simple como solo tener que responder a la llamada de Zuckerberg. Facebook proporciona una lista detallada de los requisitos que los solicitantes deben cumplir. Estos incluyen tener un título de Doctor en Jurisprudencia de posgrado, tener más de cinco años de experiencia legal y más de cuatro años de experiencia trabajando en o para compañías de tecnología. Si eso no fuera suficiente, los solicitantes también deben ser miembros de al menos una State Bar (asociaciones de abogados)

Los intereses de Facebook en blockchain y la criptomoneda ya no son un secreto, por lo que si bien estas contrataciones son indicadores interesantes de hacia dónde Facebook podría estar llevando sus proyectos, no son tan sorprendentes como lo hubieran sido en este época el año pasado.

En diciembre del año pasado, empezaron a surgir los primeros trabajos relacionados con blockchain en Facebook. Unos meses más tarde, estaba claro que la compañía iba a apostar a lo grande en blockchain, pero nadie sabía realmente por qué o en qué estaba trabajando. Pero a principios de este mes, todo quedó claro cuando se hizo evidente que Facebook estaba trabajando en su propia moneda digital.