Con el código QR en el envase, podrás saber de dónde viene la leche de Carrefour

La cadena francesa de supermercados aplicará el blockchain a su marca blanca de leche a partir de este mes para que sepas todo su recorrido

Carrefour aplica cada vez más el Blockchain en el sector alimentario. ¿Su objetivo? Conocer la trazabilidad de los productos.

En diciembre, la cadena francesa de supermercados creó la primera campaña de publicidad dedicada al blockchain alimentario.

Ahora utilizará esta tecnología con su marca blanca de leche. Esto significa que incluirá un código QR en el empaque de su leche fresca entera microfiltrada (de momento solo se menciona este producto) para que los consumidores averigüen de dónde viene la misma, según información de Retail Technology.

De esta manera, al escanear el código QR, los consumidores sabrán de dónde y cuándo fue colectada y empaquetada la leche, las coordinadas GPS de la granja que la produjo, e incluso –dependiendo de la estación– qué comieron las vacas de las que viene el producto.

Se trata de dar a conocer toda la cadena de trazabilidad que se irá haciendo cada vez más común en la industria, no solo en Carrefour.

El anuncio llega una semana después de que el presidente de Francia, Emmanual Macron, introdujera el "blockchain" en su discurso en una reciente conferencia sobre agricultura en París, informó The Next Web. Macron propuso utilizar la tecnología de registro distribuido (DLT, por sus siglas en inglés) para hacer cumplir las normas agrícolas entre socios internacionales.

Aunque muchas veces son términos que se usan como sinónimos, DLT y blockchain no significan lo mismo. No todas las DLT son blockchain, pero el blockchain sí que es un tipo de DLT. Una DLT es "una base de datos que gestionan varios participantes y no está centralizada", dice BBVA. Y el blockchain es una DLT "con una serie de características populares".

Lo que Carrefour hará con la leche, y lo que ha hecho con sus esfuerzos para dar a conocer la trazabilidad de los alimentos que vende, es en realidad una DLT, al tratarse simplemente de una base de datos no centralizada que mostrará toda la información en un sistema a prueba de manipulaciones para rastrear un producto en particular, en este caso un lácteo, según Economía Digital.

Las botellas de leche con código QR de Carrefour se empezarán a vender este mes, primero en sus supermercados a nivel doméstico.

Estas innovaciones de Carrefour son parte de una alianza con la tecnológica IBM, que desarrolló una herramienta para rastrear alimentos llamada Food Trust.