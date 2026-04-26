Las reseñas y la reputación en internet se volvieron fundamentales para generar nuevas ventas en distintos comercios. Cada vez más usuarios revisan opiniones antes de decidir dónde comprar o contratar un servicio.

En este contexto nació Trustars, una plataforma que automatiza ese proceso para que los negocios reciban más comentarios y recomendaciones de clientes reales, además de gestionar mejor su presencia online. De esta manera, las reseñas se transforman en un activo estratégico.

"En un contexto donde Google Reviews impactan directamente en ventas, decisiones de compra y posicionamiento, vimos una oportunidad clara de crear una herramienta que potencie las reseñas utilizando inteligencia artificial", indica Gastón Lavorato, creador del proyecto.

Trustars nació en 2024 como un producto de Baghead Labs, una firma especializada en automatización, inteligencia artificial y desarrollo de productos digitales innovadores. A partir de esta problemática, lograron lanzar una nueva plataforma que complementa el sistema existente.

Entre sus principales clientes se encuentran empresas con alto volumen de interacción, donde la reputación digital impacta directamente en la decisión de compra y en los ingresos. Entre ellas se destacan

Restaurantes y cadenas gastronómicas

Inmobiliarias

Constructoras y desarrolladoras

Hoteles y empresas de turismo

Retail y franquicias

Servicios profesionales (salud, estética y automotriz).

"Si bien comenzamos en Argentina, ya estamos trabajando con empresas en otros mercados como Brasil y España. El producto fue diseñado desde el inicio para escalar de manera global", agrega.

Gastón Lavorato, Lucas y Gerardo Ruano y Guido Pineda son los fundadores del proyecto

Trustars: cómo funciona el modelo de negocio

La plataforma ofrece tres planes flexibles para que los comercios puedan mejorar su reputación online. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Plan básico, para una sucursal, por u$s49 mensuales

Plan Pro , para hasta tres sucursales, por u$s149 al mes

Plan Star, que alcanza hasta cinco sucursales, por u$s299 mensuales.

El uso de inteligencia artificial es el núcleo del producto, ya que permite generar respuestas automáticas personalizadas a las reseñas y detectar patrones en el feedback de los clientes.

"La IA también nos permite identificar riesgos reputacionales antes de que escalen, clasificar y priorizar reseñas según su impacto y sugerir mejoras concretas al negocio basadas en datos reales", profundiza Gastón.

A diferencia de otras plataformas donde solo se concentran las reseñas, Trustars suma una capa de inteligencia por encima de esos canales. Entre sus principales diferenciales se destacan:

la centralización de todas las reseñas en un solo lugar

la automatización de respuestas con contexto y tono adecuado

la conversión del feedback en insights accionables

la mejora del rating

mejor posicionamiento tanto en SEO como en GEO.

"El error más común que cometen las empresas con respecto a las reseñas es tratarlas como una herramienta secundaria: solo responden cuando hay una queja fuerte, copian y pegan respuestas y no existe una estrategia puntual", comenta el fundador.

Planes futuros para el proyecto argentino

Para el desarrollo del proyecto, Trustars no contó con financiamiento externo. Sin embargo, sus fundadores detallaron que ya se encuentran en conversaciones para avanzar en una nueva inversión estratégica que les permita expandirse comercialmente.

La plataforma depende de Baghead Labs, una firma especializada en automatización, IA y productos digitales

"Con una inversión inicial de apenas u$s5.000, proyectamos alcanzar una facturación anual de u$s200.000 en el primer año y al menos duplicarla cada año durante los próximos tres años, superando las 1.500 cuentas activas", señalaron.

Además, trabajan en nuevas funciones para la plataforma con más herramientas de inteligencia artificial. Entre ellas evalúan incorporar:

Gamificación

Mayor automatización

Más integraciones con otros sistemas

Nuevos canales de atención

"El objetivo es convertir a Trustars en una herramienta clave para cualquier empresa que entienda que su reputación online es un activo importante", explican desde la startup.

En paralelo, también abrieron una nueva etapa de expansión comercial para sumar partners, agentes y consultoras independientes, con un esquema de comisiones recurrentes para quienes se incorporen en esta primera fase.