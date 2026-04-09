La compañía impulsa su crecimiento y apuesta por expandirse en Estados Unidos con una plataforma que combina imágenes satelitales e inteligencia artificial

Los incendios forestales son una problemática creciente a nivel global, con fuerte impacto en la sociedad y ecosistemas. En ese contexto, la tecnología comenzó a ser clave para anticipar focos y mejorar la respuesta.

En este contexto, el argentino Franco Rodríguez Viau, de 22 años, creó Satellites on Fire, una startup climate-tech nacida a partir de una experiencia personal: Durante su adolescencia vivió de cerca el impacto de los incendios en la Argentina, lo que lo impulsó a crear una herramienta para detectarlos con anterioridad

A diferencia de los sistemas tradicionales, el proyecto utiliza un software que combina distintas tecnologías para detectar focos de incendio 35 minutos antes que los sistemas de la NASA. Esto permite mejorar la velocidad de respuesta y reducir significativamente el impacto.

La plataforma combina IA con información satelital actualizada cada cinco minutos, cámaras en torres y modelos de simulación de propagación. A partir de ese procesamiento, envía alertas en tiempo real a equipos de emergencia, empresas y gobiernos.

En concreto, el sistema utiliza imágenes de más de ocho satélites de la NASA, NOAA y la Agencia Espacial Europea, junto con cámaras instaladas estratégicamente y algoritmos propios que analizan los datos en tiempo real.

"Cuando detectamos un foco, generamos una alerta automática con ubicación exacta, una imagen del momento y una predicción de cómo puede propagarse el fuego en función del viento, la humedad y la carga de combustible", detalla Rodríguez.

La startup es liderada por Franco Rodríguez Viau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak

Cómo funciona la startup argentina

Satellites on Fire ofrece dos modelos de negocio. Por un lado, cuenta con una versión gratuita que ya suma más de 55.000 usuarios y acumula más de 20.000 validaciones en campo. Esta opción permite:

Visualizar incendios en tiempo real

Acceder a focos históricos

Recibir alertas básicas en zonas de interés.

"Los usuarios gratuitos validan incendios en campo, y esa retroalimentación alimenta y mejora nuestro modelo de IA, ya que construimos una de las bases de datos de reportes terrestres más grandes de Latinoamérica", detalla.

Por otro lado, la versión paga funciona bajo un modelo SaaS, con suscripciones mensuales o anuales. Entre sus funcionalidades, permite configurar territorios propios y recibir alertas en tiempo real a través de WhatsApp, mail, notificaciones push o SMS sobre incendios, deforestación y actividad eléctrica.

Además, ofrece herramientas avanzadas como:

Simulación de propagación

Integración con cámaras

Atención personalizada.

"Trabajamos con gobiernos provinciales, municipales y parques nacionales. La clave es que les damos información que antes no tenían: alertas en tiempo real con ubicación exacta, imágenes y predicción de propagación", destacan desde la empresa.

Esto permite a los equipos tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, como movilizar brigadas al lugar correcto, coordinar evacuaciones y priorizar zonas de mayor riesgo.

Una vez detectado el foco, el operador puede tomar decisiones inmediatas para combatir el fuego

Satellites on Fire: su plan de expansión

De cara al futuro, Satellites on Fire planea profundizar su expansión en Estados Unidos, un mercado estratégico para la compañía, donde ya cuenta con pilotos en marcha y busca consolidar su presencia a partir de la demanda de soluciones tecnológicas para la detección temprana de incendios.

En ese contexto, la startup cerró una ronda de inversión por u$s2.7 millones liderada por Dalus Capital, con la participación de fondos como:

Draper Associates

Vitamin C

Draper Cygnus VC.

"Los incendios de Los Ángeles en 2025 pusieron el tema en el centro de la agenda política y comercial, y eso generó mucha más atención sobre soluciones de detección", profundiza Rodríguez.

En paralelo, la firma avanza en el desarrollo de un producto de seguros paramétricos contra incendios junto a AON, la firma especializada en seguros y gestión de riesgos. En este esquema, la startup actuará como agente de cálculo y como entidad verificadora de los parámetros que activan la cobertura.

A su vez, la hoja de ruta tecnológica incluye la incorporación de drones autónomos para verificar y atacar focos de incendio de forma remota antes de que escalen.

"Hoy nuestra tecnología sirve para más que incendios: ya monitoreamos rayos y deforestación, y estamos avanzando en nuevas capacidades para detectar plagas forestales y deforestación ilegal", concluye la firma.