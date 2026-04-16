La plataforma que integra compras, stock, finanzas e inteligencia artificial avanza en su plan de expansión para sumar nuevos clientes. Sus próximos pasos

DevFactory, la startup creada por Matías Armani, un mendocino de 22 años, anunció que prepara una ronda seed por u$s500.000 con el objetivo de acelerar su próxima etapa de crecimiento.

La firma ofrece un sistema integral para PyMEs que cubre toda la cadena de valor, desde la gestión de proveedores hasta el análisis de datos, con el objetivo de ordenar la información del negocio y mejorar la toma de decisiones.

Desde su creación, el proyecto ya cuenta con más de 40 clientes en todo el país. "De acuerdo con el plan de crecimiento, buscamos alcanzar los 100 clientes en los próximos seis meses y llegar a una facturación anual de u$s300.000 para 2027", detalla Armani

El crecimiento de la empresa le permitió expandir su equipo, ampliar funcionalidades y sumar nuevas integraciones con plataformas como:

WhatsApp

Tienda Nube

Mercado Libre

En paralelo, la firma comenzó a atender nuevos sectores, con excepción del rubro servicios, entre los que se destacan:

Alimentos y consumo masivo

Industria

Producción

Retail

Textil

"La plataforma es utilizada por empresas que van desde una juguetería hasta una fábrica de pastas, incluyendo bodegas, colchonerías, pet shops y fabricantes de indumentaria", profundiza el fundador de la compañía.

Él es Matías Armaní, joven de 22 años que fundó DevFactory

DevFactory: qué ofrece la plataforma

DevFactory ofrece una plataforma llamada Devy, orientada a ayudar a pequeñas y medianas empresas a dejar atrás el "caos operativo". A través de su sistema, centraliza la gestión de áreas clave como

compras

stock

producción

cobranzas

finanzas.

"De esta manera, el equipo puede trabajar con información en tiempo real, tomar decisiones más rápidas y con mayor certeza, y reducir errores. Además, la plataforma incorpora una capa de IA pensada para responder preguntas concretas del negocio en segundos", detalla

El modelo funciona bajo suscripción mensual, con planes que se adaptan al tamaño y complejidad de cada empresa. Actualmente, los precios comienzan en u$s29 y llegan hasta u$s470 por mes.

"Nuestro principal diferencial es combinar profundidad operativa con facilidad de uso. Muchas soluciones son robustas, pero difíciles de implementar y adoptar; mientras que otras son simples, pero se quedan cortas cuando la empresa gana complejidad", profundiza Matías.

Según la firma, la competencia no se define por quién es más grande, sino por quién entiende mejor los problemas de las PyMEs. "Los grandes jugadores suelen ser más caros y complejos de adoptar", agrega.

La nueva inversión impulsada por sus propios clientes

El crecimiento de DevFactory se apoyó en la comprensión de un problema concreto de sus clientes: "Nos enfocamos en una PyME que ya no puede operar con sistemas viejos, pero tampoco quiere una solución cara, pesada y difícil de usar", menciona el mendocino.

La startup ya se encuentra en Mendoza, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Río Negro.

A partir de ese diagnóstico, la firma puso el foco en optimizar su proceso comercial, con énfasis en aristas tales como:

Calificación de prospectos

Organización de reuniones

Demostración del producto

Aceleración del onboarding

En este contexto, la compañía prepara una ronda de u$s500.000, financiada por sus propios clientes, para escalar la adquisición de usuarios, expandir el equipo y potenciar el desarrollo del producto.

"Además, la ronda también estará orientada a avanzar de manera progresiva en mercados de países limítrofes. La idea no es financiar estructura innecesaria, sino acelerar una compañía que ya mostró tracción, rentabilidad y capacidad real de escalar", detalla la firma.

"Hoy ya tenemos presencia en distintas provincias del país y un equipo de seis personas distribuidas entre las áreas comercial, soporte, marketing, desarrollo y estrategia", agrega.

Una vez que avance su desembarco en nuevos mercados, DevFactory planea apoyarse en alianzas locales para resolver aspectos contables y regulatorios de cada país, mientras mantiene el desarrollo tecnológico y la operación centralizados.