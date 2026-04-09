La firma desarrolló una solución que actúa como puente entre redes de pagos y planea expandirse en Asía, África y Europa . Los detalles

La startup Depay anunció el cierre de una ronda Seed por u$s4 millones con el objetivo de expandir su infraestructura de pagos en tiempo real a nivel global.

El proyecto argentino ofrece una solución interoperable y unificada que propone un nuevo modelo de transacciones al eliminar fronteras físicas y simplificar la experiencia de pago en la región.

Su tecnología permite que billeteras virtuales puedan realizar pagos en cualquier QR, mientras que los comercios pueden aceptar pagos provenientes de otros países.

La inversión fue liderada por North Island Ventures y contó con la participación de fondos internacionales como:

CMT Global

Digital Currency Group

Verda Ventures

Onigiri Capital

Hash3

El capital se destinará principalmente a fortalecer su presencia en América Latina, además de sumar nuevos sistemas de pago en Asia y avanzar en su desembarco en África y Europa. También se enfocará en:

Mejorar su infraestructura tecnológica

Ampliar sus capacidades regulatorias

Sumar talento clave al equipo

El problema que busca resolver Depay es la fragmentación de los sistemas de pagos digitales, que hoy funcionan de forma aislada según cada país o región.

Depay: una inversión que expandirá su inversión

En ese contexto, la firma desarrolló una solución que actúa como puente entre redes de pagos, lo que facilita operaciones internacionales que se procesan como si fueran locales.

Por ejemplo, un usuario en Argentina puede pagar en un comercio en Colombia con su cuenta en pesos, mientras el comercio recibe el dinero en su moneda local, con conversión y liquidación en tiempo real.

En menos de un año, la startup ya procesó más de u$s400 millones en pagos instantáneos y logró construir una red que alcanza a más de 300 millones de usuarios.

"Los pagos instantáneos están cambiando la forma en que se mueve el dinero, pero aún funcionan en sistemas desconectados. Buscamos unificarlos para que cualquier pago internacional se sienta local", indicó Joaquín Fagalde, CEO y fundador de la compañía.

Desde el fondo inversor, destacaron el potencial del modelo. Travis Scher, managing partner de North Island Ventures, garantizó que la empresa combina tecnología blockchain y redes de pagos en tiempo real para ofrecer un servicio más eficiente.

Con esta nueva financiación, Depay apunta a posicionarse como una pieza clave en la infraestructura global de pagos digitales y a llevar una solución nacida en América Latina al resto del mundo.