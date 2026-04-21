Con una inversión inicial de u$s5 millones, SHORTA busca revolucionar el streaming y captar u$s20 millones para escalar su modelo en la región

El consumo audiovisual y la creación de contenido atraviesan una transformación acelerada, impulsada por la optimización de procesos y la incorporación de inteligencia artificial, que desafía a empresas y profesionales del sector.

En este contexto, tres empresarios de distintas industrias, Armando Bo, Tomás Escobar y Ariel Arrieta, lanzaron SHORTA, la primera plataforma de series originales en formato vertical de Latinoamérica.

"Observábamos cómo los hábitos de consumo audiovisual estaban cambiando radicalmente: más pantalla vertical, más uso del móvil y mayor inmediatez. Faltaba una plataforma que tomara en serio este formato como soporte para ficción original de calidad", indica Ariel Arrieta, Co-founder & Chairman de SHORTA.

SHORTA ofrece series de ficción originales pensadas desde su origen para ser consumidas en dispositivos móviles, adaptadas a los nuevos hábitos de la audiencia. Su propuesta se basa en contenido en formato 9:16, optimizado para pantallas verticales.

El catálogo incluye producciones originales y curadas, con géneros que van desde el terror y la comedia hasta el romance, el drama y el thriller.

Según sus fundadores, el modelo tradicional de producción de ficción está en crisis, ya que requiere grandes inversiones y largos tiempos de desarrollo. En ese sentido, Shorta busca transformarlo: "La propuesta es una triple disrupción: cómo se crea, cómo se distribuye y cómo se monetiza", detalla Escobar.

Las series tienen un promedio de 40 episodios, y cada uno dura entre 1 y 3 minutos.

Modelo de negocio de la nueva plataforma audiovisual

Shorta funciona bajo un modelo freemium. Los usuarios pueden acceder a una suscripción desde $4.900 mensuales para disfrutar del contenido sin publicidad.

Como alternativa, también es posible ver las series de forma gratuita y desbloquear nuevos episodios a cambio de visualizar anuncios.

A diferencia de las plataformas tradicionales, Shorta se posiciona como un motor de financiamiento de contenidos: la compañía asume la inversión, pero la producción queda en manos de terceros, como productoras, creadores o showrunners.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 50 series en producción o ya finalizadas. Su estrategia no apunta necesariamente a la masividad, sino a instalarse en la conversación del momento, con el lanzamiento de dos nuevas series por semana.

Si bien comparte ciertas lógicas con las redes sociales, la propuesta busca diferenciarse. "SHORTA ocupa un espacio que no existía: ficción original, con guión, géneros definidos y arcos narrativos reales, pero diseñada desde cero para el celular y para el tiempo disponible hoy", destacan los fundadores.

SHORTA: planes de expansión dentro del mercado audiovisual

Para el desarrollo del proyecto, SHORTA requirió una inversión inicial de u$s5 millones en una instancia pre-seed, destinada tanto al desarrollo tecnológico de la plataforma como a la producción de sus primeras series originales.

Ellos son Armando Bo, Tomás Escobar y Ariel Arrieta, fundadores de SHORTA

De cara al futuro, los fundadores proyectan levantar una ronda Serie A por u$s20 millones, con el objetivo de:

escalar el contenido

robustecer el equipo

invertir en adquisición de usuarios

consolidar su expansión regional.

"Nuestra lógica es clara: primero construir una base sólida de producto y storytelling, luego queremos acelerar el crecimiento y el volumen para consolidar una nueva categoría de entretenimiento móvil", agrega Arrieta.

En paralelo, la compañía apunta a alcanzar las 100 series originales en Argentina durante 2026 y llegar a 500 títulos en toda América Latina hacia finales de 2027. Su foco estará puesto en los mercados hispanohablantes con mayor penetración móvil.

"Al mismo tiempo, seguimos sumando creadores al ecosistema, directores, guionistas y productoras, que quieran explorar el formato vertical con el respaldo de una plataforma dedicada", concluyen los fundadores de SHORTA.