La inteligencia artificial ya se expande dentro de las empresas a un ritmo más rápido que su impacto real en los negocios. Aún son pocas las firmas que logran traducir ese uso en mejoras concretas de productividad o resultados.

En ese contexto nació Arbusta, una firma argentina dedicada a ayudar a otras compañías a implementar inteligencia artificial de forma efectiva, a través de la gestión, procesamiento y validación de datos. Su modelo combina tecnología con trabajo humano bajo un enfoque human-in-the-loop.

Además, la empresa incorpora un fuerte componente social: forma y emplea a jóvenes de entre 18 y 28 años sin experiencia laboral, a quienes capacita en habilidades digitales y análisis de datos e integra en proyectos reales.

La iniciativa surgió en 2013 a partir de la detección de dos problemáticas claras: jóvenes de barrios vulnerables en Buenos Aires sin acceso a empleo de calidad y empresas tecnológicas con una demanda creciente de talento.

"Nuestra propuesta tiene como objetivo combinar el crecimiento de negocio con la generación de oportunidades. Queremos demostrar que es posible escalar operaciones de datos con altos estándares de calidad y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo profesional de jóvenes", comenta Tobías de Marcos, Head of Growth de Arbusta.

"Tenemos la misión de ser el socio latinoamericano número uno en gestión de datos para la toma de decisiones empresariales", agrega Clemencia Nicholson, CEO de la compañía.

Arbusta posee vínculo con la Universidad de Washington tras el éxito de su enfoque social

Servicios, clientes y modelo de negocio

La compañía asiste a sus clientes en la optimización de procesos, el análisis de información y la toma de decisiones basadas en datos. Puntualmente, ofrece cuatro líneas de negocio:

Entrenamiento de inteligencia artificial

Inteligencia de mercado

V alidación y gestión de riesgos

Soporte operativo

Actualmente, trabaja con empresas de sectores como ecommerce y marketplaces, servicios financieros y fintech, así como en industrias intensivas en datos como travel, mobility y retail. En su web se destacan algunas de las empresas con las que trabajaron, como Mercado Libre, Despegar, Disney y PedidosYa.

"Hoy vemos una demanda muy marcada de empresas que están avanzando en inteligencia artificial, pero que todavía tienen desafíos en la calidad, estructuración y gobernanza de sus datos", detalla De Marcos.

En ese contexto, el ticket promedio de sus servicios varía según el tipo de proyecto y el nivel de complejidad, pero se ubica entre u$s30.000 y u$s100.000.

"Uno de nuestros principales diferenciales es la adaptabilidad: acompañamos a organizaciones que están entrenando o implementando modelos de IA, más allá del rubro", comenta.

En paralelo, el modelo se apoya en una fuerte estrategia de formación interna. Según datos de la empresa, cada integrante completa en promedio 25 cursos antes de avanzar en su carrera profesional.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero de Mercado Libre, Kavak, Despegar y Pedidos Ya.

Crecimiento, inversión y planes de expansión

Desde sus inicios, Arbusta se pensó como una empresa de crecimiento orgánico, basada en la reinversión de sus resultados y el desarrollo de sus propios negocios. Durante sus primeros años, la compañía avanzó impulsada por el trabajo de sus fundadores y primeros colaboradores.

En 2018, la firma dio un salto en su desarrollo de servicios y tecnología y levantó u$s500.000 en una ronda semilla, con la participación de inversores ángeles y fondos de impacto como Potencia Ventures y Elea.

De cara a los próximos años, la startup proyecta profundizar su expansión regional y consolidarse como un actor relevante en mercados como:

Argentina

Colombia

México

Brasil

En cuanto a nuevas inversiones, desde la compañía indican que el foco actual está puesto en fortalecer su propuesta de valor, incorporar más tecnología y optimizar el trabajo con sus clientes.

"En el futuro no descartamos participar de nuevas rondas de inversión y sumar nuevos inversores, pero hoy nuestra prioridad es robustecer y validar lo que ofrecemos al mercado", concluye De Marcos.