Cada vez más emprendedores compran negocios digitales en marcha, con operaciones desde u$s100.000, para reducir riesgos y acelerar resultados.

Durante muchos años, vender una empresa en Latinoamérica fue un proceso reservado para grandes firmas que realizaban transacciones millonarias, mientras que los negocios de menor escala quedaban relegados a un mercado informal, con poca transparencia y profesionalización.

Sin embargo, en los últimos años se consolidó un segmento intermedio dentro del ecosistema digital: el de compañías online valuadas entre u$s100.000 y u$s4 millones, que poseen una mayor estructura para concretar operaciones de compraventa.

En su mayoría, se trata de eCommerce, SaaS y otros negocios digitales rentables, con flujo de caja verificable y métricas trazables a través de plataformas como:

Stripe

Mercado Pago

Shopify

Google Analytics

En ese contexto nació Sitio de Tiendas, una plataforma especializada en la compraventa de negocios digitales que ya concretó más de 100 operaciones en Latinoamérica, con un ticket promedio de u$s180.763.

"Muchas empresas digitales rentables no encontraban un proceso profesional para venderse, y muchas operaciones se caían por falta de estructura y trazabilidad", indica Andrea Bertone, fundadora de la compañía.

Actualmente, la firma tiene presencia en:

Argentina

Chile

México

Perú

Colombia

Uruguay

En paralelo, el interés por adquirir negocios digitales se concentra principalmente en cinco rubros:

Hogar & Deco

Tecnología

Indumentaria y accesorios

Deportes y fitness

Estética y cuidado personal

Cada vez más empresarios prefieren comprar un negocio online en funcionamiento antes que empezar de cero

Sitio de Tiendas: cómo funciona la plataforma

Según detalla la fundadora, el proceso comienza cuando las personas interesadas en vender su empresa tecnológica realizan una cotización gratuita dentro de Sitio de Tiendas, donde se analizan distintas variables para establecer un precio, como:

La antigüedad de la firma

Su facturación y ganancias

La comunidad y el ecosistema desarrollado (seguidores en redes, público orgánico, base de suscriptores, entre otros)

A partir de estos datos, la plataforma define un valor aproximado de la empresa, considerando su utilidad, fortaleza de marca y nivel de ingresos, que luego se ajusta junto a un asesor en función de métricas más específicas.

"Aquellos que deciden avanzar en el proceso efectúan un pago inicial que habilita a Sitio de Tiendas a publicar la empresa de forma anónima en todos sus canales de comunicación", profundiza la fundadora.

La compañía cuenta con más de 60.000 suscriptores que reciben por mail información básica de las empresas publicadas, como el rubro, la antigüedad, la facturación y el modelo de negocio.

"Si hay interesados, se realizan entrevistas con potenciales compradores para evacuar dudas y presentar resúmenes ejecutivos. En caso de avanzar, se firma un acuerdo de confidencialidad, se presentan las partes y se da a conocer la identidad de la empresa", detalla Andrea Bertone.

"Antes de publicar el negocio, llevamos a cabo una auditoría externa con herramientas que no pueden ser manipuladas por el vendedor. Cuando presentamos uno, tenemos la certeza de que la firma en venta es legítima", agrega.

Ella es Andrea Bertone, una de las fundadoras de Sitio de Tiendas

El modelo de negocio y tipo de compradores

Sitio de Tiendas opera con un modelo de comisión del 7% para ambas partes al momento de cerrar la operación. "Nuestra plataforma gana una vez que la compraventa se concreta: si el comprador decide no avanzar en cualquier instancia del proceso, la seña abonada es reintegrada", detalla Andrea.

En cuanto a las modalidades de pago, estas varían según el tamaño de la operación: en transacciones más pequeñas, desde u$s70.000, suelen realizarse al contado, mientras que en negocios de mayor escala, por encima de u$s500.000 se aplican esquemas con retenciones parciales hasta completar el traspaso.

"Cada vez más empresarios prefieren comprar un negocio online en funcionamiento antes que empezar de cero, para evitar la curva de aprendizaje y la incertidumbre sobre su validación en el mercado", analiza la fundadora del proyecto.

Según la firma, el 65% de los compradores son empresarios PyME que invierten desde u$s250.000 en negocios digitales consolidados, mientras que el 35% restante son profesionales que buscan independizarse, con operaciones de entre u$s100.000 y u$s150.000.

La compraventa de negocios digitales se consolida como un mercado en crecimiento dentro de la región, impulsado por la madurez del ecosistema emprendedor y la necesidad de contar con procesos más profesionales y transparentes.

Así, cada vez más empresarios y profesionales optan por adquirir compañías online ya validadas, no solo para acelerar tiempos, sino también para reducir riesgos y capitalizar modelos de negocio que ya demostraron tracción en el mercado.