Se trata de Adminiad, una plataforma que ofrece contenido gratuitos aplicados a la gestión diaria de sus negocios que ya posee más de 700 comercios

Cada vez más emprendedores recurren a recursos educativos para mejorar la gestión de sus negocios. Sin embargo, muchas veces se encuentran con materiales excesivamente teóricos o poco adaptados a la realidad de las pymes y emprendimientos, algo que limita su aplicación en la toma de decisiones cotidianas.

Frente a este escenario, la startup Adminiad creó una comunidad de contenidos gratuitos orientada a emprendedores y empresarios, con el objetivo de acercar herramientas prácticas y conocimiento aplicado para la gestión diaria de sus negocios.

La compañía fue creada en la provincia de San Luis a comienzos de 2025, con una inversión inicial de u$s35.000, y desarrolla un sistema de gestión para emprendedores, comercios y PyMEs de Argentina y Uruguay.

La iniciativa propone una mirada integral sobre la administración de empresas y combina conocimiento técnico, experiencia real y acompañamiento profesional. Actualmente cuenta con cinco ramas de contenido activas, desarrolladas por especialistas en

recursos humanos

coaching

yoga empresarial

administración

finanzas.

"Muchas veces el emprendedor se encuentra solo frente a decisiones administrativas, financieras o legales sin contar con información accesible. El objetivo es acercar conocimiento práctico para que no tengan que atravesar los mismos errores que nosotros vivimos al emprender", indica Matías Becher, fundador de Adminiad.

Los contenidos incluyen entrevistas y materiales elaborados junto a profesionales de distintas disciplinas que abordan temas vinculados al día a día del emprendedor, desde administración y finanzas hasta liderazgo, gestión emocional y bienestar aplicado al ámbito empresarial.

El es Matías Becher, CEO del proyecto argentino, Adminiad.

Una plataforma para ordenar la gestión de los negocios

Actualmente la plataforma cuenta con más de 700 comercios activos en Argentina, muchos de los cuales utilizan la versión 100% gratuita. Además, la startup ya tiene tres clientes corporativos en Uruguay. "Estamos en conversaciones con potenciales usuarios en Chile y Colombia", explicaron desde la empresa.

Los rubros que más participan de la iniciativa van desde comercios minoristas y distribuidoras hasta industrias específicas como embotelladoras, gastronomía y servicios.

Adminiad cuenta con dos vías para que los emprendedores gestionen sus proyectos. Por un lado, ofrece un canal educativo gratuito y abierto, donde se comparte contenido práctico sobre gestión, finanzas y organización empresarial.

Por otro lado, la plataforma incluye un asistente interactivo que guía a los usuarios en la toma de decisiones, según la información y los objetivos de su negocio.

"A medida que el sistema entiende la dinámica del emprendimiento, puede ofrecer respuestas personalizadas y recomendaciones basadas en datos reales del propio comercio", agrega Becher.

A través de la plataforma, los clientes pueden concentrar toda la información de su negocio en un solo lugar y tomar decisiones rápidas y fundamentadas. "Sin información ordenada, el emprendedor gestiona por intuición. Con información clara, puede gestionar con estrategia", detalla.

La iniciativa propone una mirada integral sobre la administración de empresas y combina conocimiento técnico y acompañamiento profesional

Expansión regional y proyecciones de crecimiento

El modelo de negocio de Adminiad se basa en una suscripción mensual con distintas alternativas de pago: se puede abonar mes a mes o contratar períodos más largos con descuentos.

Sin embargo, "la versión gratuita está pensada para que cualquier emprendimiento pueda acceder al sistema básico de ventas y stock. Creemos que el acceso a herramientas de gestión no debería ser una barrera para comenzar a ordenarse", profundiza

Según detalló el fundador, uno de los principales desafíos del mercado argentino es acompañar a los clientes en su proceso de transformación digital, algo que no ocurre de un día para el otro.

En Uruguay, en cambio, observaron dos oportunidades:

Por un lado, el poder adquisitivo promedio es mayor

Por el otro, existe un nivel de digitalización más bajo en algunos sectores, algo que abre una oportunidad para introducir soluciones que ya fueron probadas en la Argentina.

De cara a los próximos años, la startup proyecta expandir su presencia en la región y alcanzar al menos un cliente en cada país de Latinoamérica. En paralelo, la compañía estima cerrar 2025 con una facturación cercana a los u$s15.000 y prevé alcanzar ingresos anuales por u$s45.000 durante 2026.

"Estamos trabajando en completar un ecosistema que permita automatizar integralmente el control de una empresa. Proyectamos replicar el modelo en otras industrias estratégicas, como hotelería y gastronomía, adaptando el sistema a sus necesidades específicas", concluye Matías Becher, CEO de Adminiad.