Permite comparar precios, promociones y descuentos según tu ubicación y tarjetas. Así funciona la herramienta que busca revolucionar el ahorro en el súper

En un contexto donde cada compra en el supermercado se vuelve una decisión estratégica, encontrar precios, promociones y descuentos reales dejó de ser una tarea simple para los consumidores.

En ese escenario nació Descuentos Para Ahorrar, una plataforma que busca ordenar ese caos y transformar datos sueltos en decisiones de compra más inteligentes y personalizadas.

Detrás del proyecto está Facundo Salade, un emprendedor de 24 años con más de cinco años de experiencia en el mundo tecnológico. Sin formación universitaria, construyó su camino a partir de cursos, diplomaturas y práctica constante.

La idea del proyecto comenzó a tomar forma hace dos años, aunque la inquietud venía desde mucho antes. Como usuario, detectaba una dificultad puntual: no existía una herramienta que permitiera comparar precios y promociones de supermercados en un solo lugar, teniendo en cuenta la realidad de cada persona.

Antes de convertirse en una app, el proyecto tuvo una primera versión en formato newsletter, donde compartía descuentos. Si bien tuvo buena recepción inicial, no logró sostener el crecimiento, lo que lo llevó a repensar el enfoque.

A partir de esa experiencia, decidió enfocarse de lleno en el consumo en supermercados y avanzar hacia una herramienta más completa. Así nació la aplicación, con el objetivo de simplificar el ahorro y ordenar la información para la toma de decisiones de compra.

A través de la app, los usuarios pueden comparar precios y conocer las promociones

Cómo funciona la app que compara precios en tiempo real

La aplicación cuenta con dos funcionalidades principales. La primera, que se volvió viral en redes sociales, es el escáner: los usuarios pueden escanear el código de barras de un producto y la app muestra en qué supermercados cercanos está disponible, cuánto cuesta y qué promociones aplican.

La segunda es la función de listas, que permite armar una compra completa y calcular cuánto costaría en distintos supermercados cercanos, contemplando tanto promociones como descuentos bancarios.

A diferencia de otras aplicaciones que muestran información genérica, Descuentos Para Ahorrar ofrece resultados personalizados. Para eso, permite cargar tarjetas y billeteras virtuales, de modo de mostrar precios y promociones relevantes según cada perfil.

"No se trata solo de listar promociones, sino de ayudarte a entender cuánto podés ahorrar vos, con tu realidad concreta", indica Facundo.

Entre sus principales ventajas, la plataforma permite identificar el supermercado más conveniente según la ubicación del usuario, comparar precios en comercios cercanos y optimizar tanto el tiempo como el gasto en cada compra.

El modelo de negocio, los datos detrás y el rol de la IA

La aplicación ya superó las 100.000 descargas y apunta a un público que busca optimizar el gasto cotidiano en el supermercado de forma personalizada. Opera bajo un modelo de suscripción mensual de u$s4.49, con una prueba gratuita de 14 días.

El es Facundo Salade, emprendedor de 24 años que creó Descuentos Para Ahorrar

Actualmente, su base de datos incluye más de 83.000 productos y cerca de 3 millones de promociones, que varían según el día, la ubicación y la estacionalidad.

La información se obtiene a partir de fuentes públicas de más de 50 cadenas y comercios de todo el país, con unas 3.500 sucursales relevadas. "La información base ya existe públicamente. La app agrega una capa tecnológica para volverla más simple de consultar, comprar y aprovechar", detalla.

En ese proceso, la inteligencia artificial cumple un rol clave, especialmente en el back office. Se utiliza para procesar los términos y condiciones de cada comercio y estructurar la información, lo que permite, por ejemplo, identificar si una promoción es acumulable con otras ofertas.

"La plataforma está pensada para todo el país. La cobertura puede variar según la zona, pero cuando una persona entra, el sistema detecta su ubicación y le informa cuál es la cobertura puntual en ese lugar", agrega.

De cara al futuro, el objetivo es migrar hacia un modelo B2B que permita escalar el negocio y expandir la cobertura. En esa línea, buscará sumar nuevos comercios, mejorar la precisión de los datos y profundizar el costado comunitario de la app.

"Queremos incorporar nuevas formas de participación de los usuarios, con funciones que hagan más fácil ahorrar en la compra diaria", concluyó.