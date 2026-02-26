Más de 50 empresas utilizan sus servicios con los que logran reducir las fricciones en el sector de cobranzas y pagos. El negocio detrás de la fintech

Con el objetivo de impulsar la inclusión financiera corporativa, nació RedMagister, la primera billetera digital argentina pensada exclusivamente para empresas y sus cadenas de valor. La propuesta ofrece una experiencia en financiamiento y tecnología que facilita el acceso al capital de trabajo de forma ágil y a costos competitivos.

El origen del proyecto se remonta 15 años atrás, cuando los mendocinos Augusto Ercole y Alejandro García Valls identificaron las barreras que enfrentaban proveedores y PyMEs para acceder a liquidez. Observaron que muchos productores cobraban con cheques diferidos y debían esperar hasta 90 días para disponer de sus fondos..

La problemática también alcanzaba a empresas más grandes que, aun con contratos firmados, atravesaban tensiones en el sector de finanzas, ya que el sistema financiero tradicional analiza el pasado crediticio, pero no siempre contempla la capacidad futura de generar ingresos.

Con ese diagnóstico, empezaron a ofrecer soluciones de capital de trabajo basadas en el flujo real del negocio, acompañando a más de 50 compañías y a cientos de actores de sus cadenas productivas. Esa experiencia fue la base para escalar el modelo mediante tecnología.

En 2024 obtuvieron la certificación como Proveedor de Servicios de Pago ante el Banco Central de la República Argentina, lo que les permitió operar dentro del sistema financiero formal. En 2025 lanzaron oficialmente la plataforma digital.

Así consolidaron una billetera B2B que convierte cuentas por cobrar en liquidez inmediata y centraliza cobros, pagos y financiamiento en un mismo entorno, con foco en optimizar el capital de trabajo empresarial.

RedMagister ofrece soluciones B2B para empresas y PyMEs

Una billetera B2B que resuelve fricciones en las empresas

Los principales usuarios de RedMagister son PyMEs y proveedores con flujos de ingresos recurrentes, pero con plazos de cobro extendidos que suelen generar tensiones en su capital de trabajo.

En este sentido, la solución apunta especialmente a sectores donde las diferencias financieras entre facturación y cobro son una problemática habitual, como por ejemplo:

Construcción

Viticultura

Agro

Manufactura

Oil & Gas

Minería

Servicios

Según detalló la firma, el modelo de ingresos está orientado a fomentar la inclusión financiera dentro de las empresas y se estructura sobre dos cargos principales: una tasa aplicada exclusivamente sobre el monto efectivamente utilizado y un fee transaccional.

"Ambos componentes resultan más competitivos que otras alternativas del mercado, porque el costo se optimiza gracias a la posibilidad de monetizar de forma parcial y de emitir pagos a plazo", indicó Augusto Ercole, CEO de RedMagister

En cuanto a su crecimiento, el fundador destacó que la adopción fue rápida y orgánica, impulsada principalmente por la recomendación entre los propios actores que integran una misma cadena de valor, lo que aceleró su expansión dentro de distintos sectores productivos.

Según detalló, el instrumento más utilizado es el eCheq por ser el más extendido en la operatoria empresarial argentina. Sin embargo, "donde vemos mayor potencial de impacto es en contratos, órdenes de compra y adjudicaciones, porque permiten anticipar liquidez desde etapas mucho más tempranas", agregó el empresario.

Ellos son Augusto Ercole y Alejandro García Valls, fundadores de RedMagister

Proyección regional y nuevas funcionalidades

De cara al futuro, RedMagister planea consolidarse como la plataforma de referencia en gestión de capital de trabajo para las empresas en Argentina y, en paralelo, avanzar con su expansión regional, con Chile como su primer mercado objetivo.

Para acompañar ese crecimiento, la fintech prevé sumar nuevas funcionalidades a su plataforma, entre ellas una cuenta remunerada y pagos con QR, orientados a maximizar el rendimiento del dinero y a simplificar la operatoria diaria de las empresas.

"Trabajamos en la cesión digital tripartita: procesos de cesión y factoraje con firma 100% digital, reduciendo tiempos y fricciones operativas. También integraremos inteligencia artificial para personalizar la experiencia, sugerir acciones y automatizar operaciones habituales", profundiza Ercole.

En esa misma línea, desde la compañía destacaron que el objetivo es ampliar el rol de la billetera dentro de la gestión cotidiana de las pymes. "Trabajamos para que RedMagister se convierta en el hub financiero diario de la pyme, donde pueda financiarse, gestionar pagos y cobros dentro de un mismo entorno", agrega.

La apuesta tecnológica apunta a consolidar un ecosistema único para la administración financiera empresarial, integrando financiamiento, cobros, pagos y herramientas de automatización en una sola plataforma.

"Creemos que el financiamiento productivo sigue siendo una gran deuda del ecosistema fintech. Si logramos resolver ese cuello de botella, el impacto trasciende lo financiero y se traduce en más crecimiento, empleo y competitividad para toda la economía", concluye el CEO de la firma.