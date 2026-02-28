En un contexto en el que la IA dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en el nuevo motor del marketing digital, dos emprendedores argentinos lograron cerrar una de las operaciones más relevantes del ecosistema regional en 2025.

Su startup, enfocada en optimizar campañas globales mediante IA aplicada a performance, fue adquirida por la firma estadounidense MotionPoint, un jugador clave en el mercado de traducción y localización digital.

La operación implicó, además de la venta de tecnología desarrollada en Argentina, la validación de un modelo que combina datos, inteligencia artificial y estrategia comercial para mejorar resultados concretos de negocio

Diego Antista y Juan Fusoni fueron los creadores de GetGloby que, lejos de retirarse luego de la venta de su compañía, decidieron volver al mercado emprendedor con una nueva propuesta: llevar el live shopping con inteligencia artificial a América y Europa.

El live shopping es el nuevo modelo de comercio electrónico que combina transmisiones en vivo con compra en tiempo real: una marca o influencer presenta productos por streaming, interactúa con la audiencia y los usuarios pueden adquirirlos en ese mismo momento sin salir de la plataforma.

"La adquisición demostró que desde Argentina se puede construir tecnología de frontera y venderla al mundo", indican los emprendedores. Ahora, su objetivo es replicar la fórmula del éxito en sus nuevos proyectos a través de la combinación de innovación, datos y ejecución local.

Ellos son Diego Antista y Juan Fusoni, creadores de GetGloby

Del rechazo de Google al éxito internacional

La historia de GetGloby comenzó en 2020, cuando Antista, que en ese momento trabajaba en Google, detectó una dificultad estructural en las marcas globales: adaptar campañas a distintos mercados sin perder efectividad.

Las traducciones originales cumplían desde lo lingüístico, pero no desde el rendimiento comercial. El problema no era el idioma, sino la conversión. "Nos dimos cuenta de que las marcas perdían eficiencia porque las traducciones eran literales. No era un problema de idioma, era un problema de performance", detalla Antista.

Junto a Fusoni, también ex-Google y con experiencia en marketing y desarrollo digital, presentaron la idea en la compañía. Llegaron a la instancia final, pero fue descartada por prioridades estratégicas. "Cuando Google nos dijo que no por foco, entendimos que la idea tenía valor", recuerda el emprendedor.

En 2022 lograron crear el proyecto de manera independiente y, tres años después, fue adquirido por MotionPoint, lo que validó su mirada frente a la problemática.

El diferencial de GetGloby fue optimizar campañas digitales completas. La plataforma analizaba intención de búsqueda, comportamiento de usuarios y performance histórica, adaptando los mensajes según contexto cultural y objetivos comerciales.

Un caso destacado fue LATAM Airlines, donde la tecnología redujo el costo por clic un 31% y mejoró el quality score un 24%. Tras la adquisición por MotionPoint, la plataforma amplió su alcance internacional y consolidó su posicionamiento enterprise.

Así está conformado el equipo de trabajo de GetGloby

El futuro: live shopping y comercio inmersivo

Con el exit concretado, los emprendedores volvieron a ponerse al frente de su digital factory HolaHello, esta vez enfocados en live shopping, un modelo de comercio que combina transmisiones en vivo con compras en tiempo real.

Durante estas transmisiones, los usuarios interactúan con el presentador mientras adquieren productos, mezclando entretenimiento, influencia y conversión inmediata.

El formato ya es un fenómeno consolidado en Asia, especialmente en plataformas como Taobao y Douyin, y empieza a ganar fuerza en Occidente a través de TikTok. En Estados Unidos, el mercado se estima en u$s60.000 millones, mientras que en Latinoamérica aún está en etapa inicial.

"El live shopping no es futuro, es presente en Asia. La pregunta es cuándo se acelera definitivamente en Occidente", advierte Fusoni.

La estrategia de HolaHello no es reinventar el modelo, sino asociarse con operadores que ya dominan el formato en Asia y adaptarlo a mercados como México, Estados Unidos, Brasil y Europa, combinando ejecución local, influencers y optimización basada en inteligencia artificial.