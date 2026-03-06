Calipso ofrece un sistema de planificación de recursos empresariales como una plataforma modular capaz de integrar distintas áreas clave del negocio

El mercado del software de gestión empresarial atraviesa una transformación acelerada impulsada por la migración a la nube, la automatización y el uso de analítica para mejorar la toma de decisiones.

En ese contexto, cada vez más empresas revisan sus sistemas internos en busca de plataformas que reduzcan costos operativos y simplifiquen la gestión.

Con esa misión nació Calipso, una empresa argentina de software de gestión fundada en 1993. En los últimos años, la compañía inició una nueva etapa marcada por su integración al grupo tecnológico europeo Visma, que aportó capital, estándares de gestión y una red internacional de desarrollo.

"El cambio fue profundo y sumamente positivo. Calipso nació como una empresa familiar argentina con una identidad muy fuerte, pero hoy evolucionó hacia una organización con una proyección internacional sin precedentes", indica Pablo Macchi, managing director de la firma.

Con este nuevo enfoque, la compañía busca consolidar su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) como una plataforma modular capaz de integrar distintas áreas clave del negocio como:

Finanzas

Logística

Inventario

Manufactura

A estas funciones se suman soluciones complementarias como facturación electrónica, portales de proveedores y herramientas de comercio digital.

Así está conformado el equipo de trabajo de Calipso, el software para PyMEs

El desafío de las PyMEs: escalar sin perder control del negocio

Actualmente, las empresas que más demandan las soluciones de Calipso son PyMEs y pequeños proyectos de sectores como servicios, agro e industria, que buscan profesionalizar su gestión para poder escalar sin perder el control de sus operaciones.

"El problema más frecuente que detectamos es el techo operativo y la necesidad de resolver procesos repetitivos. Al iniciar un proyecto, vemos que el dueño o los gerentes dedican más tiempo a apagar incendios administrativos que a pensar en una estrategia apoyada en IA", detalla el empresario.

"Las PyMEs llegan a Calipso buscando orden para poder crecer y hacer un uso razonable de la tecnología. Nosotros les damos el motor tecnológico potenciado con IA para que su estructura administrativa no sea un freno, sino un impulsor", agrega.

Desde la empresa también destacan que la solidez del grupo al que pertenece Calipso impacta de forma directa en sus clientes.

Al formar parte de una de las redes de software como servicio (SaaS) más dinámicas del mundo, la compañía reinvierte en mejorar su infraestructura y herramientas clave como el ERP, el portal de proveedores y los sistemas de facturación.

Además, su expansión en mercados como Brasil refuerza la estrategia de acompañar la digitalización de las empresas en toda Latinoamérica.

A través de Calipso, las PyMEs pueden hacer un uso inteligente de sus recursos

La IA de Calipso ya responde el 70% de las consultas de sus clientes

A través de MaIA, su asistente de inteligencia artificial, Calipso brinda soporte permanente para resolver consultas, agilizar respuestas y mejorar la atención a los usuarios.

"De esta manera no solo buscamos vender un software, sino asegurar que funcione, esté actualizado y acompañe a los clientes", profundiza el CEO.

Según detalló el ejecutivo, la herramienta fue desarrollada a partir de la base de conocimientos interna de la compañía, alimentada con el historial de tickets reales. Esto permite que las respuestas estén alineadas con la lógica y el funcionamiento de su ERP

Actualmente, MaIA logra resolver de forma autónoma más del 70% de las consultas de primer nivel, sin necesidad de intervención humana, lo que permite escalar el soporte a medida que crece la base de clientes.

Además de responder consultas frecuentes, la herramienta permite detectar de manera proactiva posibles incidentes o errores recurrentes y se nutre de cada interacción para mejorar sus respuestas futuras.

"En los próximos tres años queremos que Calipso tenga la capacidad de contar con una fuerza laboral inteligente, basada en agentes de IA que piensan y ejecutan, y que eso sea una realidad tangible para todas las pequeñas y medianas empresas en la nube", concluye Pablo Macchi.