La compañía analiza cómo chatbots posicionan marcas, mide su visibilidad en IA y ofrece recomendaciones para mejorar su presencia digital

El avance de la inteligencia artificial (IA) cambió la forma en que los usuarios buscan información en Internet. Cada vez más personas reemplazan los buscadores tradicionales por chatbots, que ofrecen respuestas directas y condicionan las decisiones de consumo.

En ese contexto surgió Geo Metrics, un proyecto creado por el empresario español Nico Bigmu, que busca potenciar la presencia de empresas y marcas dentro de las respuestas generadas por IA.

"Los usuarios ya no hacen clic en resultados de buscadores: ahora preguntan directamente a chatbots con IA y toman decisiones en base a sus respuestas", detalla Bigmu.

El equipo ya trabajaba en soluciones de IA aplicadas al marketing y al análisis de datos, cuando detectó un fenómeno clave: el tráfico orgánico comenzaba a caer incluso cuando las posiciones en Google se mantenían estables.

"Hasta el momento no existía una herramienta especializada que midiera esa visibilidad de forma estructurada. Geo Metrics surge como la evolución natural del SEO hacia un nuevo paradigma: el Generative Engine Optimization (GEO)", agrega el CEO.

La plataforma se caracteriza por su enfoque multi-motor, ya que cada sistema de IA presenta patrones y fuentes diferentes. Entre los principales chatbots que analiza se encuentran:

ChatGPT

Google AI Overviews

Google AI Mode

Gemini

Perplexity

Claude

Copilot

DeepSeek

El es Nico Bigmu, CEO de Geo Metrics

A diferencia de las herramientas tradicionales, centradas en tráfico web, posicionamiento en Google y redes sociales, Geo Metrics analiza la visibilidad dentro de respuestas generadas por modelos de lenguaje.

GEO Metrics: De medir clicks a medir decisiones

Geo Metrics se especializa en monitorear cómo los principales motores de respuesta basados en IA priorizan determinadas marcas frente a consultas estratégicas de los usuarios.

Entre sus principales funciones, la plataforma define prompts o búsquedas relevantes según cada sector y los ejecuta en distintos motores de IA. A partir de esto:

Analiza las respuestas de los chatbots

Detecta menciones contextos, competidores y fuentes citadas

Genera métricas comparativas junto con recomendaciones personalizadas para escalar posiciones.

Además de usuarios argentinos, Geo Metrics trabaja con más de 50 organizaciones de Latinoamérica y Europa, entre las que se encuentran:

Startups tecnológicas

Empresas SaaS

Agencias de marketing

E-commerce

Universidades

Marcas de sectores financiero y de salud

El costo del servicio varía según el nivel de profundidad y el volumen de consultas monitorizadas. La compañía ofrece tres planes mensuales:

Básico : orientado a startups y PyMEs, desde 80€

Profesional : para equipos de marketing, por 245€

Enterprise : con análisis competitivo avanzado, desde 690€

"Además, ofrecemos demos y pruebas gratuitas para que las empresas puedan evaluar el impacto antes de contratar. El pricing varía según el volumen de prompts y las funcionalidades activadas", comenta Bigmu.

A través de Geo Metrics, las firmas pueden posicionarse mejor dentro de las búsquedas de la IA

Expansión y crecimiento en Latinoamérica y Europa

Para adaptarse a los cambios frecuentes en los modelos de inteligencia artificial, Geo Metrics monitorea los patrones de citación y analiza las variaciones en las fuentes priorizadas.

También detecta cambios en las respuestas de los chatbots y brinda recomendaciones en función de las oportunidades identificadas.

De cara al futuro, la startup española proyecta convertirse en una referencia en la medición de visibilidad en entornos de IA, con foco en consolidarse y expandirse en Latinoamérica y Europa.

"En Geo Metrics estamos desarrollando una nueva capa dentro de la plataforma que, además de monitorizar, permitirá accionar estratégicamente para mejorar la visibilidad en IA mediante un agente autónomo que operará a través del lenguaje natural", adelanta.

En cuanto a futuras rondas de inversión, el CEO detalló que están abiertos a evaluarlas de manera estratégica, especialmente si contribuyen a acelerar la expansión internacional y el desarrollo de nuevas funcionalidades. Sin embargo, aclaró que la prioridad actual está en el crecimiento sostenible y el control del producto.

"Creemos que estamos frente a un cambio equivalente al nacimiento del SEO hace 20 años. Las empresas que entiendan esto temprano van a tener una ventaja estructural, mientras que las que lo ignoren probablemente desaparezcan de la conversación digital", concluye Nico Bigmu, CEO de Geo Metrics.