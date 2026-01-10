En un mercado en el que los medianos y pequeños emprendedores buscan mayor eficiencia y optimización de servicios, nació Turnito, una startup argentina que ofrece una plataforma gratuita orientada a reducir las tasas de inasistencia a las citas de sus clientes.

"Hoy resolvemos no solo el agendamiento, sino también la estabilidad financiera de distintas organizaciones, automatizando recordatorios y asegurando que cada hora en la agenda esté respaldada por un compromiso real", detalla Juan Pablo Accinelli, CEO de Turnito.

Actualmente, la plataforma posee una base de usuarios y entidades muy diversa:

Estética y Belleza: peluquerías, barberías, manicuras y centros de estética.

Salud y Bienestar : centros médicos, clínicas, psicólogos, psiquiatras y nutricionistas.

Deportes y Clases: gimnasios, clubes y profesores particulares.

Servicios Varios: masajistas y terapeutas alternativos

El 80% de los usuarios de Turnito utiliza la versión gratuita para gestionar su negocio en el día a día. Sin embargo, la plataforma monetiza de dos maneras: a través de planes premium con herramientas avanzadas y mediante comisiones sobre las señas cobradas a través de Mercado Pago y PayPal.

"Este modelo nos permite mantener la plataforma accesible para quienes recién empiezan y escalar junto a los que crecen, con un esquema en el que solo ganamos más cuando el usuario gana más", menciona Accinelli.

Ellos son Juan Pablo Accinelli y Agustin Nastasia, creadores y CEOS de Turnito

Una plataforma que se expande por Latinoamérica

Actualmente, Turnito supera los 40.000 usuarios activos que utilizan la plataforma de forma diaria para gestionar su trabajo en distintos países de Latinoamérica, como:

Uruguay

Chile

Paraguay

Colombia

México

"Si bien nuestras raíces están en Argentina, el crecimiento fue orgánico y regional. La problemática de gestión del tiempo y los cobros es universal y eso nos permitió escalar rápido en todos los países de habla hispana", agrega

Según detalló su fundador, las funciones más valoradas por los usuarios son la simplicidad y la velocidad: los profesionales interesados pueden registrarse y obtener una agenda configurada y operativa en menos de cinco minutos.

En 2025, la plataforma incorporó los recordatorios por WhatsApp, una funcionalidad que reduce los olvidos de los turnos, disminuye las inasistencias y optimiza tanto el tiempo de trabajo como la rentabilidad del negocio.

En ese sentido, destacan que mientras un mail puede tardar horas o incluso días en leerse, el 98% de los mensajes de WhatsApp se abre casi de inmediato.

"Además, estamos por lanzar el módulo de transferencias bancarias. Es una herramienta muy pedida por los usuarios, ya que les permite cobrar señas sin incurrir en las comisiones de las plataformas de pago tradicionales", adelantan los fundadores en exclusiva a iProUP.

Turnito busca optimizar el trabajo y la actividad de emprendedores y medianas empresas

La IA como herramienta fundamental para optimizar el trabajo de emprendedores

El uso de inteligencia artificial le permite a Turnito ofrecer un servicio de calidad e inmediatez. "La IA es parte de nuestro ADN operativo, la utilizamos donde genera impacto directo: en la optimización de pauta publicitaria y para acelerar los ciclos de desarrollo de software", menciona

La startup ya se encuentra en el desarrollo de un nuevo proyecto: el uso de IA para el reconocimiento automático de comprobantes de transferencia. El objetivo es resolver un problema histórico de conciliación de pagos para los pequeños emprendedores.

En cuanto a futuras inversiones, los fundadores detallaron que trabajan bajo un modelo de bootstrapping, es decir, de financiación propia, junto con una firma de software y marketing, liderada por Nastasia, que les permite crecer con una eficiencia de capital superior a la de otras startups tradicionales.

"No buscamos capital externo, nuestro enfoque está 100% puesto en el producto y en el usuario. Este modelo nos permite crecer de manera sostenible sin apurarnos a levantar inversión", detalla el CEO de Turnito.

"Queremos ser la plataforma de agendamiento líder en toda Latinoamérica y sabemos que para lograrlo tenemos que llegar a los rincones menos digitalizados y con operaciones extremadamente simples", concluye.