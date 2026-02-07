La expansión del trabajo remoto en la región expuso un problema silencioso para las empresas tecnológicas: cómo gestionar, de manera ordenada y eficiente, el equipamiento de colaboradores distribuidos en distintos países.

En muchos casos, la operación queda en manos de áreas como Recursos Humanos o IT, que deben resolver procesos logísticos complejos sin herramientas específicas, con impacto directo en la productividad y en el control de los activos.

En ese contexto, en 2022 tres primos, Santiago Sucari, Ezequiel Lerner y Matías Lerner, decidieron lanzar First Plug, una startup argentina especializada en resolver la gestión del hardware de forma profesional, escalable y con foco regional.

Su propuesta está pensada para acompañar el crecimiento de empresas tecnológicas con equipos remotos en Latinoamérica, ordenando todo el ciclo de vida del hardware, desde la compra y el envío hasta el recupero y la relocalización de los equipos, en un solo punto de gestión.

"Lo que empezó como una empresa construida en familia vendiendo dos computadoras con una presentación de Canva, se convirtió en una empresa de casi 20 personas operando en todo el mundo", indica Santiago Sucari, fundador de First Plug.

La plataforma funciona como único punto de gestión donde se centraliza la información y los procesos, reduce errores operativos y facilita la toma decisiones. A través de ella, las empresas pueden conocer:

Cuáles son sus equipos

Dónde estan ubicados

Su estado actual

Acciones pendientes

FirstPlug realiza seguimientos de equipos, visualiza la ubicación y gestiona acciones sobre el hardware

"A través de la tecnología buscamos brindar una herramienta simple que acompañe la operación diaria de las empresa y les permita escalar sin perder el control y visibilidad sobre sus activos tecnológicos", agrega.

Un servicio que se adapta a la realidad de cada empresa

First Plug trabaja principalmente con empresas tecnológicas en etapa de crecimiento, como startups, compañías de software y organizaciones con equipos remotos distribuidos en distintos países de América Latina.

El proyecto ya ayudó a organizar y escalar la gestión de hardware de reconocidas firmas como:

Cocos Capital

Humand

Figma

Scale AI

Tapi

El modelo de contratación es flexible y se adapta a las necesidades de cada empresa. "No trabajamos con planes cerrados, ya que cada operación tiene particularidades según el país, el volumen de equipos y el tipo de servicio requerido", detalla Sucari.

Una vez contratado el servicio, todos los clientes acceden sin costo a una plataforma de gestión que permite realizar el seguimiento de los equipos, visualizar su ubicación y estado y gestionar acciones sobre el hardware.

Según los fundadores, el principal diferencial de la startup es su nivel de personalización y cercanía en el servicio. "Sabemos que la compra y gestión de tecnología requiere confianza, y trabajamos activamente para construirla en cada relación con nuestros clientes", reflexiona.

Ellos son Santiago Sucari, Ezequiel Lerner y Matías Lerner creadores de FirstPlug

First Plug: de cara al futuro

First Plug se caracteriza por ser una firma bootstrapped, es decir que se financia con sus propios ingresos sin levantar inversión externa. Este es un diferencial poco habitual en el ecosistema emprendedor, especialmente en el segmento tecnológico.

Según detallaron, crecer sin capital de riesgos generó grandes ventajas ya que les permitió validar la idea desde la operación real y les garantiza una autonomía total a la hora de tomar decisiones estratégicas.

De cara al futuro, la firma apunta a posicionar a First Plug como una plataforma líder en adquisición y logística de hardware en Latinoamérica, con una propuesta de gestión centralizada de activos tecnológicos.

"Vemos un fuerte potencial de crecimiento a través de alianzas estratégicas y partnerships que nos permitan ampliar nuestro alcance, sumar valor a nuestros clientes y seguir construyendo una solución cada vez más robusta para empresas con equipos remotos en la región", indica el fundador de First Plug.

Con respecto a futuras inversiones, First Plug indicó que, por ahora, el foco está puesto en crecer de manera orgánica y consolidar la operación, para mantener el nivel de servicio y acompañamiento que ofrecen.

"Sin embargo, siempre estamos abiertos a evaluar oportunidades, nuevas conexiones y conversaciones con personas que puedan aportar valor estratégico al proyecto, más allá del capital", concluye Santiago Sucari.