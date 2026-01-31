En un escenario de alta competencia, la fidelización de clientes ocupa un rol central en la estrategia de los comercios. Si bien estas prácticas solían estar limitadas a grandes empresas, hoy la tecnología permite ampliar su alcance.

En este contexto surgió Tienda de Puntos, una plataforma que permite a negocios de todo tipo de escala y rubro crear su propio programa de beneficios para fidelizar a sus clientes y aumentar sus ventas. Más de 1.000 marcas del país ya lo utilizan actualmente.

La idea surgió en 2020 cuando sus fundadores, Nicolás Abramovich y Diego Cabrosi, notaron que su fidelidad como clientes habituales de un bar no se traducía en ningún reconocimiento. Esa experiencia los impulsó a crear una solución que permita a los comercios identificar y premiar a sus clientes frecuentes de manera simple y efectiva.

El proyecto ofrece un alto nivel de personalización y un diseño simple. Cada vez que se realiza una venta, ya sea en el local o en el e-commerce, el cliente recibe puntos que luego puede acumular y canjear por el premio que prefiera.

"Hoy más que nunca la competencia es feroz y los niveles de consumo son muy fluctuantes. Los comercios de cercanía muchas veces se ven amenazados por una competencia despersonalizada pero eficiente, y no saben cómo retener a sus clientes", indica a iProUP Nicolás Abramovich, cofundador y CEO de Tienda de Puntos.

Según la firma, los locales que utilizan el programa observan incrementos en la recurrencia de clientes y un aumento promedio del 30% en el gasto de quienes participan del programa, lo que se traduce en una mejora sostenida de las ventas.

Ellos son Juan Martín Villagra y Nicolás Abramovich socios de Tienda de Puntos

Modelo de Negocio de Tienda de Puntos

Tienda de Puntos funciona bajo un modelo SaaS, por suscripción mensual. El costo varía según el tamaño del comercio y los módulos activados, con un precio base que comienza en los $55.000.

"El cobro es mensual, y el alta es simple: el comercio se registra, configura su programa y ya puede operar. Nosotros ofrecemos acompañamiento durante todo el proceso con materiales, webinars y llamadas personalizadas", agrega Abramovich

La plataforma utiliza herramientas de inteligencia artificial que cumplen un rol clave, principalmente en la asistencia al comercio y en la configuración de su programa de puntos. En concreto, estas funcionalidades se aplican a:

La creación de premios

La recomendación de opciones y nombres

La generación de descripciones

La definición de estructuras según el rubro y el tipo de cliente

"Durante este año desarrollaremos una capa de IA más estratégica, que permitirá realizar segmentaciones automáticas de clientes y recomendar acciones para mejorar la recurrencia y el consumo", adelanta el CEO de la firma.

En paralelo, Tienda de Puntos se encuentra en proceso de desarrollo de un bot agéntico, diseñado para interpretar los datos del programa, responder consultas y sugerir campañas listas para ejecutar.

"El objetivo es que el comercio no solo acceda a métricas, sino que reciba decisiones y acciones concretas para fomentar sus ventas", menciona.

Más de 1.000 comercios ya ofrecen Tienda de Puntos a sus clientes

Una app que se expande en el territorio mexicano

El proyecto argentino anunció su desembarco en el mercado de México, con el objetivo de duplicar el ritmo de crecimiento de su base de clientes. Según el fundador, el país reúne distintas condiciones favorables para la expansión, como un alto nivel de adopción tecnológica por parte de los comercios.

"Queremos ser referentes en Latinoamérica y ofrecer una suite de herramientas de marketing que ataque todas las necesidades de las PyMEs de manera práctica, sin ceder en nuestro compromiso de acompañamiento y asesoramiento", enfatiza Abramovich.

En cuanto a futuras rondas de inversión, desde Tienda de Puntos indicaron que, por el momento, priorizarán el crecimiento orgánico y el fortalecimiento del producto.

Por último, Abramovich destacó que la meta es evolucionar y pasar de una solución de fidelización hacia una suite integral de marketing para comercios de todas las escalas, que incluya:

Segmentación de clientes

Campañas

Automatizaciones

Recomendaciones basadas en datos.

"Nuestra misión es expandir la fidelización como estrategia de marketing en todos los rincones de la región, para que cualquier comercio, sin importar su tamaño, pueda acceder a herramientas que antes estaban reservadas para grandes cadenas", concluye Abramovich.