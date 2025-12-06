Kiwell es el proyecto de dos amigos, Luca Magnasco y Alejo Gonzales Chaves, deportistas de alto rendimiento y emprendedores, que decidieron impulsar un nuevo modelo de salud basado en la constancia, la planificación y el trabajo en equipo.

Su experiencia en el deporte los llevó a explorar el bienestar desde una mirada integral. Con el tiempo, sumaron su interés por la tecnología, la vida en la naturaleza y la búsqueda de herramientas que ayuden a mejorar la salud de forma sostenible.

Así nació Kiwell, una plataforma con inteligencia artificial que combina ciencia, tecnología y comunidad para transformar la relación de las personas con su bienestar.

El proyecto argentino cuenta con un equipo propio que trabaja de forma coordinada para que cada usuario pueda incorporar hábitos saludables de manera personalizada. El plantel está integrado por:

Médicos especializados

Nutricionistas

Psicólogos

Kinesiólogos

Profesionales del bienestar

"Queremos ayudar a que las personas mantengan una vida saludable. No creemos en soluciones aisladas ni en recetas rápidas. Nuestro enfoque es integral, humano y basado en evidencia", detalló Gonzales Chaves.

La plataforma está pensada para adultos que busquen mejorar su energía, prevenir enfermedades o incorporar hábitos sostenibles. "Nuestra solución pone a la persona en el centro, enfocándose en la prevención y no solo respondiendo a síntomas", agregó el fundador.

Para 2026, Kiwell planea expandirse por el interior del país

Una plataforma con IA que personaliza el servicio

Para los usuarios interesados, Kiwell ofrece un servicio gratuito de bienestar. Sin embargo, se puede acceder a un plan integral personalizado a través de una suscripción donde se les ofrece:

Un equipo profesional

Análisis de biomarcadores

Evaluaciones periódicas

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 3.500 usuarios residentes en Capital Federal que abonan su plan. Para comenzar a utilizar el servicio es necesario realizar un análisis metabólico, nutricional, evaluación emocional y hábitos.

"Kiwell se adapta a personas que buscan un acompañamiento humano, profesional y basado en evidencia. Cada plan se personaliza en función del estado de salud, sus objetivos y el estilo de vida", comentaron Lucas y Alejo.

Gracias a la utilización de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, el servicio organiza información compleja, detecta patrones y acompaña a los profesionales de la salud en el diseño del plan personalizado y el seguimiento continuo.

Kiwell ofrece experiencias presenciales que buscan fortalecer la motivación, la adherencia y el sentido de comunidad. Entre las iniciativas se incluyen:

Propuestas de movimiento

Instancias de relajación

Prácticas de recuperación

"Para 2026 planeamos expandir estas propuestas hacia nuevas ciudades mediante eventos y activaciones locales, manteniendo el espíritu comunitario y cercano que nos caracteriza", anticiparon los fundadores de Kiwell a iProUP.

Kiwell y sus planes de expansión a futuro

Para el lanzamiento de Kiwell fue necesaria una inversión inicial de u$s35.000, que permitió avanzar en el desarrollo y la implementación del proyecto dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

"Actualmente estamos cerrando una ronda pre-seed con el objetivo de impulsar nuestro modelo de salud preventiva y potenciar al equipo. En el futuro evaluaremos nuevas rondas en función del crecimiento y las necesidades estratégicas", detallaron.

Por otro lado, los fundadores anticiparon el lanzamiento de un nuevo modelo de salud potenciado por inteligencia artificial, basado en medicina funcional, estudios integrales y un equipo interdisciplinario propio.

"Nos encontramos desarrollando un agente de salud que asista al equipo profesional y ofrezca una experiencia personalizada, humana y eficiente", adelantaron en exclusiva a iProUP.

"La meta es escalar la solución a nivel nacional y preparar la base para la expansión regional, siempre priorizando un crecimiento responsable, basado en evidencia y en la calidad del acompañamiento humano", concluyeron Magnasco y Gonzales Chaves.