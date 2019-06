Materia de exportación: empresas cordobesas apuestan a vender tecnología médica a todo el mundo

Córdoba genera 50% de las exportaciones argentinas del sector pero sus líderes buscan apuntar a los mercados más prometedores a largo plazo

La tecnología médica es un campo en plena expansión que genera millones de dólares de ganancias, y Córdoba representa dentro de nuestro país el 50% de las exportaciones en ese ámbito, las cuales generan 100 millones de dólares anuales en todo el país.

En la provincia se asienta un clúster encabezado por cuatro empresas pero integrado por otras veinte más pequeñas que busca integrar sus operaciones a escala continental para subir un escalón en el mercado mundial.

En este marco se realizó el primer encuentro de autoridades sanitarias continentales, que se llevó a cabo el martes en el hotel Windsor de Córdoba, organizado en forma conjunta por la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) y la agencia local de promoción de las exportaciones, ProCórdoba.

Te puede interesar Mercado Libre ya vale más que una de las redes sociales más importantes del mundo

"Hay que salir a conquistar el mundo y Córdoba tiene la responsabilidad de plantearlo, por su posición de liderazgo" en el grupo de firmas exportadoras en esta industria, afirma Marcelo Olmedo, titular de Cacec y presidente de la firma de soluciones médicas de urología, uroginecología y endourología Promedon.

"Hay empresas pequeñas con altísimo crecimiento y están surgiendo startups con proyectos muy innovadores, con gran futuro", sentenció Olmedo. A su vez Roberto Rossotto, gerente de la agencia ProCórdoba considera que "hay muchas empresas en Córdoba que están haciendo sus primeros pasos pero que tienen grandes oportunidades de crecimiento, especialmente en el sector medicamentos. Es la razón por la cual desde la agencia hemos iniciado un trabajo de inteligencia comercial, que desembocará el año próximo en acciones concretas de promoción comercial".

Si bien en un escenario con tipo de cambio alto hay más facilidad de llegada de los productos argentinos al mundo, la Cacec considera que hay que superar la coyuntura y tener una visión de más largo plazo: "En este mercado no hay ninguna posibilidad de tener impacto internacional desde un solo país. Hay que pararse en el 4% de la oferta continental para llegar a los mercados más importantes", sostiene Olmedo.

"Hoy, más importante que un dólar alto es tener una facultad con ingeniería biomédica en la universidad, de buen nivel. La universidad se ha abierto a trabajar con el sector productivo y eso es muy bueno para Córdoba. Podemos soñar con un futuro de 100 empresas de tecnología médica, que sostengan 50 mil puestos de trabajo. Ése es el desafío", afirma el ejecutivo.