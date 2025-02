Los argentinos Alex Robbio y Tomás González Ruiz, quienes habían fundado y luego vendido Belatrix Software y AvanTrip, respectivamente, acaban de levantar 3.470.000 dólares para su fintech Glim.

La inversión estuvo liderada por Skandia, entidad financiera dedicada a gestionar pensiones y fondos de ahorro en Colombia y México. También participaron fondos estadounidenses como DCG y ParaFi, junto con MatterScale, Newtopia, Wayra y un grupo de nueve inversores ángeles.

"Glim es una plataforma fintech, impulsada por blockchain, que ayuda a las empresas a mejorar su estrategia de compensación mediante tres soluciones: estructuras salariales fiscalmente eficientes que optimizan los costos de nómina; herramientas integrales de bienestar financiero que incluyen educación personalizada y billeteras digitales multidivisa, y programas de compras inteligentes que se extienden a los sueldos de los empleados gracias a descuentos corporativos y recompensas de reembolso impulsadas por criptomonedas", señala Robbio a iProUP.

De acuerdo con el ejecutivo, "el empleado recibe una app conectada directamente al salario, en la cual puede elegir si cobrar en dólares o en moneda local o bien hacerlo durante o a fin de mes de acuerdo con los días ya trabajados, todo en tiempo real".

"Al mismo tiempo, puede destinar fondos para ahorrar, invertir o gastar mediante una tarjeta de débito global. Además, cuenta con un servicio de diagnóstico y una plataforma de educación y acompañamiento financiero", continúa el CEO de la iniciativa creada en 2022 y que ya cuenta con 20 empleados, una mitad en la Argentina y la otra en Colombia.

Mal de muchos, consuelo de tontos, trata así de aportar un paliativo a un problema que no parece ser solo argentino, según indica. De hecho, las empresas enfrentan dos desafíos críticos en América Latina, desde su punto de vista: gestionar estructuras tributarias complejas en sus compensaciones y mantener salarios c

ompetitivos, mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo de los empleados.

Tomás González Ruíz y Alex Robbio, cofundadores de Glim

El emprended

or explica que, en sus proyectos previos, siempre quedó perplejo ante la realidad de muchas personas con las que trabajó que, en sus palabras, "parecían pasarla mal financieramente", sin importar el rango salarial.

"En la investigación que hicimos, luego de salir de nuestros emprendimientos anteriores, descubrimos que cerca del 60% de la población afirma que las finanzas son su mayor causa de estrés, e incluso casi el 50% de quienes reciben salarios elevados también lo manifiesta", revela.

Es más, añade que el 44% de los empleados de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México "vive al día", según puntualiza la reciente encuesta "Global Benefits Attitude" de la empresa WTW. Entre ellos, el 47% se siente estancado en su empleo actual y se cambiaría de empleador si pudiera, en tanto que el 39% se siente agotado por el trabajo.

"Nos dimos cuenta de que el problema no es necesariamente cuánto se gana, sino cómo se administra. Por eso, creemos que combinar el coaching y el acceso a buenas herramientas es algo muy importante en nuestra región", añade.

De hecho, asegura que la diferencia de Glim pasa, justamente, por la integración de los diferentes servicios en una sola plataforma, "lo que simplifica la gestión tanto para la empresa como para sus empleados".

Por lo pronto, ya usan la plataforma trabajadores de la tienda online regional para mascotas Laika, la desarrolladora de software colombiana Sofka y la tecnológica Blankfactor, adquirida recientemente por Globant. De acuerdo con su cofundador, el volumen de transacciones anualizado llega a 2.000.000 dólares y crece a un ritmo del 20% mensual, al menos en el último semestre.

Es que la financiera es la segunda dimensión más valorada entre los trabajadores a la hora de considerar su bienestar, solo por detrás de la emocional, según el reciente paper "As workforce well-being dips, leaders ask: What will it take to move the needle?", publicado por Deloitte. Supera, de esta manera, a las dimensiones física, social, espiritual, intelectual, laboral y ambiental.

De ahí que el emprendedor prevea destinar el reciente desembolso a invertir en el producto y su comercialización.

"Como la ronda se fue armando progresivamente, ya tenemos el equipo que necesitamos para esta fase, por lo que vamos a mantenerlo estable. La idea es solidificar el producto y la propuesta de valor en Colombia, continuar con nuestra tracción, y luego lanzarnos a otros países, comenzando la expansión por México", completa.

Agustín Rotondo, director gerente para Hispanoamérica de Wayra, que participó de la ronda de inversión, confiesa que "ilusiona el potencial de Glim para revolucionar la forma en que los latinoamericanos nos relacionamos con nuestro salario".

El líder del corporate venture capital de Telefónica Movistar, considera que, "ante las limitadas herramientas que tienen los trabajadores latinoamericanos para gestionar su salario de manera eficiente, brinda soluciones simples pero potentes".

Sacha Spitz, cofundador y socio gerente de Newtopia, fondos que también formó parte del desembolso, añade que "si bien muchas empresas invierten en beneficios tradicionales, creemos que la verdadera innovación debe centrarse en el componente más importante para el trabajador: su salario".

"Glim permite a las empresas transformar su estrategia de compensación, mientras simplifican la gestión para sus equipos de finanzas y recursos humanos. Su plataforma tecnológica no solo mejora la experiencia del empleado, sino que también ayuda a las empresas a maximizar el valor real de cada peso invertido en compensaciones", concluye.