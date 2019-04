¿Querés ir de after?: esta app argentina reúne las mejores opciones para salir después del trabajo

Con una premisa simple -ver, organizar y participar de salidas post hora laboral- la app apuesta a un mercado atractivo y activo en las ciudades

Salir del trabajo, ir a por unas cervezas y divertirse un rato es un plan de lo más atractivo. Sin embargo, caer en la rutina, visitar siempre los mismos lugares y contar con pocos adeptos es una de las principales preocupaciones de los amantes de las salidas nocturnas post jornada laboral.

Para solucionar esto nació Yafter, una aplicación argentina que reúne los principales afters en la ciudad de Buenos Aires. Esta app permite organizar y unirte a afters y eventos de cualquier persona: "en la oficina salíamos bastante seguido, pero éramos solo dos o tres los que íbamos y perdíamos mucho tiempo debatiendo a dónde ir", explica su fundador, Roman Glombovsky, a iProUP.

En rigor, la aplicación cuenta hoy con tres funciones:

Crea : o n, n y s a los usuarios pueden crear sus propios after en los que se pueden sumar amigos colegas hasta gente nueva para conocer . " Con completar un nombre descripci direcci horario ya est mostrando la comunidad tus ganas de ir de after ".

Explora : n y s los usuarios pueden explorar la lista de afters que est por comenzar as planificar su noche adem de contar con un mapa donde se marcan todas las opciones por zona geogr fica

Únete: n n, y a n la app brinda informaci detallada sobre el encuentro como fecha horario descripci creador listado de personas de las cuales van participar Tambi tiene disponible un chat para que los participantes se puedan comunicar antes del inicio del evento

Con el objetivo de generar nuevos vínculos y conectarse con más personas, Yafter ofrece distintas alternativas para sus usuarios, inclusive, con opciones para todos aquellos que les gusta salir solos a conocer gente nueva.

La app nació hace cuatro años pero al poco tiempo de comenzar su desarrollo Roman abandonó su idea por falta de tiempo para desarrollarla.

Dos años después, retomó su labor y se unió con el desarrollador Maximiliano Caba para fundar de cero este producto digital. "No usamos nada de lo que ya había desarrollado y nos llevó unos seis meses crearlo", agrega el cofundador de Yafer.

Sin una inversión importante de capital, los desarrolladores invirtieron solo su tiempo para comenzar a operar, además de los pagos de licencias para estar presentes en Google Play y Apple Store (en donde tienen subida su app), inversión en el desarrollo del logo y algo de pauta publicitaria en redes para ganar difusión.

Un posible negocio

Hoy, la aplicación está dando sus primeros pasos en el ámbito digital. Con el objetivo de ampliar la oferta de afters, los responsables de Yafter buscan sumar aliados en bares para brindar promociones y alternativas atractivas para sus usuarios, así como también desarrollar un modelo de negocios atractivo.

"Al ser una social existe una complejidad que es la ganancia de usuarios. Necesitamos más personas para que ganar usuarios, es una rueda", agrega Glombovsky y afirma a iProUP que su foco está puesto en alcanzar esta tracción para poder despegar. Para fin de año, el objetivo es contar con 10.000 usuarios activos, impulsado, principalmente, por la época primaveral y el incipiente verano.

Como parte de la estrategia de difusión, están buscando asociarse con influencers de distintos ámbitos para comenzar a ganar territorio en las redes sociales.

A corto plazo, la empresa continuará publicitando su aplicación -con un foco obvio en jueves y viernes, días "fuertes" en materia de after- y apalancar su crecimiento a base de construir una base sólida de usuarios. Proyectándose para adelante, la idea es concretar nuevas alianzas con bares, generar una comunidad activa que participe de eventos, así como también implementar nuevas funciones.

Cabe destacar no se pueden crear "afters cerrados", solo para invitados: "eso rompería con la idea principal de la aplicación, en donde todos los after son públicos para que siempre haya la mayor disponibilidad al momento de salir". Sin embargo, no descartan incorporarlo en un futuro si ven que los usuarios lo piden.

"Tenemos muchísimas ideas para implementar pero queremos avanzar a paso seguro para crear opciones que realmente sirvan y agreguen valor al producto", afirma Glombovsky y agrega que las próximas versiones, además de mejoras generales de usabilidad, implementarán dos nuevas funciones: calificación de usuarios y más opciones al momento de crear un after (como explicitar si hay happy hour y hasta que hora). Ahora, si querés salir y no tenés con quien o no sabés dónde, no existen excusas.