El secreto mejor guardado: cómo McDonald's, Coca-Cola y MODO ganan más con los "socios de la innovación"

Metodologías ágiles de trabajo, modelos colaborativos y el aprendizaje de nuevos conceptos son algunas de las claves para transformar el negocio.

Además de las dificultades de sostener la operación de una empresa en un contexto mundial extremadamente cambiante, las compañías corren una nueva carrera: la de la innovación.

En un escenario en el que la transformación digital sucede de manera acelerada, tener un negocio disruptivo ya no es una opción, sino una condición indispensable para aumentar la productividad, llegar a nuevos mercados, diferenciarse de la competencia, mejorar procesos, productos o servicios, escalar y generar valor, entre otros desafíos.

Las compañías que llevan años desarrollando el negocio a la vieja usanza se ven desafiadas a reconvertir su modelo de negocio para sobrevivir, una tarea que puede ser difícil de resolver internamente, pero puede volverse más amigable con la ayuda de un colaborador externo: empresas de sangre joven que se dedican a enseñar a innovar a otras organizaciones.

¿Qué es el modelo "Startup as a service" que ofrecen los socios de innovación?

Híbrido, flexible y colaborativo. Son tres conceptos fundamentales que dejó la pandemia y serán clave para sobrevivir en el mundo que se viene. Estas palabras que pueden sonar nuevas o extrañas para algunos, forman el ADN de startups como Paisanos, socios de la innovación de grandes empresas como McDonald's, Claro, Río Uruguay Seguros y Santander, entre otras.

Santiago Echazú, cofundador de Paisanos, señala a iProUP que las empresas tienen un día a día condicionado por los objetivos del negocio y no están acostumbradas a tomar riesgos, una variable central en cualquier proceso de innovación.

En la mayoría de los casos, "se dieron cuenta de que su modelo de negocios se puede transformar a plataformas digitales y nosotros las ayudamos a hacerlo. Les damos un aporte de frescura para generar un contexto creativo, porque estamos preparados desde nuestra concepción a experimentar, mejorar y seguir probando, pero sobre todo a tomar los errores como aprendizaje".

Echazú define la dinámica de trabajo como un onboarding cultural, en el que Paisanos aporta un equipo de especialistas que crea una sinergia con los colaboradores de la empresa en cuestión. Es decir, ofrecen una "startup como servicio", trabajando de manera conjunta con algunas herramientas como:

Filosofía Lean Startup, enfoque para el lanzamiento de productos que se basa en tres acciones: construir-medir-aprender

enfoque para el lanzamiento de productos que se basa en tres acciones: Metodologías ágiles de trabajo

Técnicas de Design Sprint: permiten desarrollar hipótesis, crear prototipos, hacer pruebas y validar una idea en cinco días.

"Es una metodología de evolución continua, técnicas muy de startups. Tenemos toda esa técnica entrenada para trabajar B2B (empresa a empresa). Pero no es Paisanos el que se mete en la organización, sino la empresa la que se mete en la cultura de Paisanos, y ahí es donde se hace el clic de la innovación", explica Echazú.

Otra firma bien posicionada que ayuda a las compañías a mejorar su negocio es YOP Labs, que tiene entre sus fundadores a Guido Grinbaum, cofundador de DeRemate y del gigante de los clasificados Dridco (ZonaJobs, Zonaprop y DeMotores), luego adquiridas por Mercado Libre y Navent, respectivamente.

"Nosotros ayudamos en proyectos de innovación, en el que el objetivo fundamental es crear un nuevo modelo de negocio digital", señala a iProUP Federico Giesenow, global managing partner de la firma y ejecutivo de Unilever durante 26 años, quien vivió de primera mano las dificultades que tienen las firmas tradicionales para transformarse.

¿Cómo generan la transformación digital los socios de innovación?

En este sentido, agrega que las compañías intentan innovar desde diferentes abordajes. Una posibilidad es hacerlo a través de otras plataformas como Mercado Libre o Rappi, aunque termina no siendo la mejor opción, porque no tienen ni la autonomía, ni la independencia que necesitan, y participan con las reglas de otro, que no siempre están alineadas con sus propios intereses.

Otra forma de enfocar la innovación es hacerlo de manera interna, pero muchas veces es difícil llevarlo adelante cuando están inmersos en la cultura tradicional y no tienen el talento para hacerlo ni para conseguirlo. Entonces, reparten la tarea en personas de diferentes áreas para las cuales quizá es su cuarta iniciativa en importancia.

"Es muy difícil que un grupo de personas que tengan un proyecto como cuarta prioridad puedan competir con una startup, donde hay menos gente pero que vive y muere por el proyecto. Nosotros ofrecemos un equipo dedicado 100% a la empresa, porque los nuevos modelos digitales son operacionalmente muy intensos, con gente abocada todo el tiempo, innovando y midiendo resultados", añade.

Para el ejecutivo de YOP Labs, tener recursos dedicados es parte del ABC de innovar. Pero además es clave "innovar en velocidad", es decir, tener la capacidad de probar diferentes cosas todos los días, testearlas y ver qué funciona y qué no.

"Es clave crear la capacidad de darle espacio a tu equipo para que pueda innovar todo el tiempo y no que necesite la 'aprobación de la aprobación' para moverse", enfatiza el experto. Por último, resalta que tecnología y operación tienen que estar integrados y en contacto dos veces por semana, como mínimo, o idealmente todos los días.

YOP Labs apunta a internacionalizar su operación este año: ya está desarrollando proyectos en otros países de América latina y comenzando a explorar Europa, donde identifican oportunidades para crecer, con cualquiera de sus tres unidades de negocios:

DisruptLab : funcionan como una startup as a service y ayudan a empresas líderes a innovar

: funcionan como una y ayudan a empresas líderes a innovar Software+ Lab : es un software factory en el que desarrollan tecnologías que luego utilizan en DisrupLab

: es un en el que desarrollan tecnologías que luego utilizan en DisrupLab StartupLab: ayudan a escalar a otras empresas, como la uruguaya SmartBots

¿Cuáles son las ventajas del modelo "startup as a service"?

Para convertirse en una empresa innovadora "es necesario cambiar la cultura organizacional, construir modelos colaborativos con estructuras menos jerárquicas que permitan avanzar con agilidad", explica a iProUP Gaspar Oyuela, socio fundador de Lateral. Por eso desde su consultora ayudan a las empresas a habilitar nuevos modelos de trabajo que les posibiliten innovar en el día a día.

"Muchas empresas están recurriendo a consultoras o empresas externas para que los ayuden a refinar su estrategia, para llegar más lejos en la organización, porque eso les suma una perspectiva nueva y los ayuda a ver cosas que difícilmente ven desde adentro", agrega Oyuela.

Sus principales clientes son empresas de tecnología que tienen la necesidad de aprender a trabajar de forma ágil, testear hipótesis de manera iterativa y crecer de forma orgánica. Por ejemplo, colaboran con bancos para modernizar sus estructuras y actualizarse para volver a ubicarse en la vanguardia.

El equipo de Lateral trabaja en tres ejes:

Distinciones nuevas: el aprendizaje de nuevos conceptos y formas de entender los problemas

Implementación: entender cómo cambian las dinámicas de los equipos, hacer las transiciones y detectar las conversaciones para ser más ágiles

Cambio personal: cómo adaptarse al nuevo rol, identificar los desafíos personales y comprender el gap entre el lugar donde se está parado y al que se quiere llegar

"Las metodologías ágiles son clave en este proceso: habilitan que todos los participantes aporten su mirada y busquen soluciones innovadoras que se implementan de manera iterativa e incremental, con lo cual es mucho más barato hacer experimentos, fallar y explorar de nuevo. La agilidad permite recibir feedbacks de usuarios y clientes mucho más rápido y optimizar los recursos", añade Oyuela.

Mapfre Argentina, Aerolíneas Argentinas, Galicia, Mercado Libre, Cablevisión y Grupo Newsan son algunas de las compañías con las que han trabajado.

Casos de éxito del modelo "startup as a service"

Paisanos fue el socio de innovación de McDonald’s para el desarrollo de una experiencia de realidad virtual 360 para el onboarding de nuevos empleados. Pero recientemente tuvo otros desafíos como el de lograr que todos los bancos que forman parte de MODO hablen el mismo idioma.

Para lograr ese objetivo, Echazú revela que trabajaron en el diseño de la aplicación y entregaron una billetera virtual a la altura del mercado. Pero cuando estaban por lanzar el producto, agrega, Mercado Libre empapeló de publicidad los puntos de venta donde iban a trabajar con MODO.

"Entonces decidimos hacer un pivote: trabajamos sobre una estrategia de branding sonoro y en lugar de llenar todo con publicidad gráfica, usamos los dispositivos de las personas como campaña. Así, la acción de pago de un usuario termina siendo una acción publicitaria de MODO", suma el ejecutivo de Paisanos.

También colaboraron con Santander Consumer y Santander Tecnología en dos proyectos distintos: desarrollar una nueva área de negocios de crédito y sobre herramientas de comunicación interna.

"Asignamos equipos en distintas etapas del proceso y les damos músculo creativo de diseñadores, programadores, líderes de producto y de proyectos, sincronizando metodologías de trabajo", añade.

Otra iniciativa importante que está encarando está vinculada con una de las principales operadoras de telecomunicaciones, a la que está ayudando a convertirse en una fintech.

Paisanos está operativa en Argentina, México, España y Estados Unidos y, además de los procesos de innovación que desarrolla con grandes compañías y startups, están poniendo el foco en el cambio de paradigma que va a implicar la Web 3.0.

YOP Labs estuvo detrás de Coca Cola y el lanzamiento de Wabi, "que ya está presente en 20 países", dice Giesenow. La app permite que almacenes y kioskos de cercanía reciban pedidos online y los entreguen a domicilio. La herramienta tuvo un rol clave durante la cuarentena, porque permitió a estos pequeños comercios digitalizarse sin ningún costo y que pudieran seguir atendiendo a su clientela.

Ahora trabaja con laboratorios Bagó para ayudar a potenciar la industria farmacéutica. El nuevo proyecto se llama Labbi, plataforma B2B, gratuita, que posibilita a farmacias de barrio a comprar productos Bagó de venta libre y bajo receta con transfers y promociones, que luego serán entregados por la droguería de su preferencia.

Wabi, la app para pequeños comercios de Coca-Cola en la que Yop participó de su cocreación

La plataforma ya está disponible en Argentina, Bolivia y Uruguay, y están explorando otros mercados para hacer crecer el ecosistema.

En los tiempos que corren, quedar fuera de juego por tener un modelo de negocios tradicional no es una excusa. Las compañías no están solas: cuentan con los "socios de la innovación" para digitalizarse y dar un paso al frente.